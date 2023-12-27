Fenerbahçe Çağlar olmazsa Emir’i geri istiyor, Beşiktaş gol kralı Eyüplü Ahmet Kutucu’yu aldı-alacak, Barış Alıcı’mız Samsun’a dönüyor

Ara transfer sezonu 11 Ocak’ta başlıyor, 9 Şubat’ta sona erecek. Transfer yasağı bulunanlar değişik takımlardaki kiralık oyuncularını, geri çağırma opsiyonuyla istiyor. Bunlardan biri de, asistleriyle takıma çok şey kazandıran ve gol de atan Samsun’dan aldığımız forvet Barış Alıcı. Beridze’nin olmadığı zaman diliminde coşan bir futbolcu. Barış, tekniği, yıpratıcılığı, oyun terbiyesi ve disipliniyle, Kocaelispor’da kesin kalması gereken bir oyuncu. Ama Samsun hayli bastırıyor. Samsun’da Amerikalı Başkan Robert Yüksel Yıldırım, Kocaelispor’un da en büyük sponsoru durumunda bulunuyor. Gel derse geliniyor, git derse gidiliyor. Ertuğrul Sağlam’ı getiren de o zaten. Herkes biliyor.

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Fenerbahçe’den kiralık aldığımız Emir Ortakaya da öyle bir ilk yarı geçirdi ki, hem Kocaelispor ve hem de ümit milli takımda yıldızlaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal stoper mevkiinde büyük sıkıntı çekiyor. Atletica Madrid’de başarılı bir ilk yarı geçiremeyen Çağlar Söyüncü’yü listesine aldı. Transfer gerçekleşse de, gerçekleşmese de, sözleşmedeki madde gereği Kocaelispor’dan Emir’i çağırma hakkını kullanmaya hazırlanıyor. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ise Ali Koç’un böyle bir şeyi yap(a)mayacağına inanıyor. Göreceğiz. Zaman her şeyin ilacıdır.

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Süper Lig takımları, sadece bizde değil, başarılı olan diğer 1.Lig ekiplerinde de öne çıkan futbolculara, kancayı takmış durumda bulunuyor. Örneğin lider Eyüp’ün Süperman’i, ilk yarı boyunca 17 haftanın istatistiklerinde tamamen zirvede yer alan Ahmet Kutucu, 12 golle de krallıkta koltuğa oturmuş durumda bulunuyor. Bu futbolcuyu adım adım izleyen Beşiktaş, transferi bitirmek istiyor. Bu bizim de desteklediğimiz bir transfer olacak. İnşallah gerçekleşir !.. Yoksa ikinci yarının ikinci haftası ağırlayacağımız Eyüp’te en büyük sorunumuz Ahmet Kutucu olacaktır.

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Gelelim bizim istediğimiz futbolculara. Kenny Austin, son yıllarda bulamadığımız iri fizikli forvet için en uygun isim olacak. Bu transfer gerçekleşirse, Tanke yalnız kalmaz, takım da alternatifsiz kalmaz. Son iki maçtan birinde cezalı olarak oynamayan, Sakarya maçında da sahada adeta yürüyen, bencillik yapan Baba Tanke, benden sonra tufan şımarıklığına giremez. Hakan Arslan da iyi bir seçim oldu. Yaklaşık iki yadır takibe geçtiğimiz bu oyuncu, önemli katkı sağlayacaktır.

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Belki inanmayacaksınız ama, bizim bir kaleciye ihtiyacımız var. Rakamlar ortada, 29 gol atmışız, 20 gol yemişiz. Harun Tekin ile çıktığımız maçlarda 11 müsabakada yenilmedik ama, bol gol yedik. Sonra Gökhan ilk on birde çıktı, ilk iki maçta direndi, sonra o da golleri engelleyemedi. Yani, ciddi bir kaleci krizi yaşıyoruz ama farkında değiliz. Bir kalecinin transferi şart, hem de çok iyi bir kalecinin transferi şart.

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İşte bu şartlarda kısa bir tatil dönemi yaşıyoruz. Bazı futbolcularımıza talipler var. Kiralıklar geri çağrılabilir. Ne yapalım, borç yiyen kesesinden yer türü transferle bu kadar oluyor. Ciddi bir maddi katkı lazım. Amaral, Candeias, Tanke ve tesislerde altın zinciri çalınan Beridze türünde oyuncular, parasını alamadı mı arkasına bile bakman çeker gider, bir de mahkemeye verir. Geçmişte bunun acılarını çok yaşadık. Bu yüzden başkan Engin Koyun’a, Recep Durul’a, Ahmet Arık’a, rahmetli Ekrem Can’ın katkılarına artı katkılar gerekiyor. Eğer katkı olmayacaksa, eğer seçimden sonra yine kulübün kapısına kilit vurulacaksa, geçmişin hesabı sorulmayacaksa, Süper Lig bize haramdır…