AKP, resmen “sistem dışına” çıktı

Türkiye, önceki akşam çok önemli bir olay yaşadı.

Çok ama çok önemli bir olay…

Yerel mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili “Hak İhlali” kararını ikinci kez yerine getirmedi ve kararı Yargıtay’a gönderdi.

Bu, öyle sıradan bir olay değil.

Bu, öyle bir yerel mahkemenin sıradan bir kararı değil.

Bu, Türkiye’nin “hukuk devleti” olmadığının resmen tescili.

Bu, Türkiye’de “güçler ayrılığı” bulunmadığının resmen tescili.

Ve en önemlisi bu, 21 yıldır Türkiye’yi yöneten AKP’nin “sistem dışına” çıktığının resmen tescili.

“Sistem dışına çıkmak” ne demek?

Ülkeler, belirli bir sistem içinde yönetilirler.

Devletin “kurumları” ve “kuralları” vardır.

Kişiler, dernekler, vakıflar, şirketler ve siyasi partiler; devletin kurumlarına saygı göstererek ve kurallarına uyarak yaşamlarını sürdürürler.

Çağdaş ve uygar ülkelerin sistemi böyledir.

Devletin kurumlarına saygı göstermemek ve kurallarına uymamak, suçtur.

Eğer bu suçu işleyen ülkeyi yönetenlerse, durum vahim(çok kötü) demektir.

Ülkeyi yönetenlerin devletin kurumlarına saygı duymaması, daha da ötesinde devletin kurumlarını yok sayması, devletin kurallarına uymaması, “suç”un ötesinde “darbe” anlamını taşır.

Klasik darbelerde, ülke yönetimine el koyanlar önce devletin kurallarını (anayasayı) rafa kaldırırlar.

Kendileri kural koyup, ülkeyi kendi kurallarıyla yönetmeye devam ederler.

Türkiye’de “askeri bir darbe” yaşanmadı.

Yaşadığımız, iktidarın,dışarıdan müdahale olmadan “kendi kendine darbe” yapması.

AKP, yasal yollarla, devletin kurumlarına saygı göstererek ve kurallarına uyarak 21 yıl önce iktidara geldi, şimdi devletin kurumlarını da kurallarını da hiçe sayıyor.

Yani “yasa dışına-sistem dışına” çıktı.

Türkiye, artık “hukuk devleti” değil.

Türkiye’de artık “güçler ayrılığı” yok.

Ama anayasamızın ilgili maddelerine bakın, “hukuk devleti” ve “güçler ayrılığı”, bu ülkenin yönetiminde temel ilkeler.

Daha kötü günler bizi bekliyor

2023’ü geride bırakmamıza iki gün kala bu yazdıklarım ne kadar da iç karartıcı değil mi?

Öyle, ama gerçeğimiz bu.

Yazın bir tarafa, 2024 daha kötü geçecek.

AKP, “anayasayı tanımama” eşiğini aşıp “sistem dışına” çıktı ya, bundan sonra tut tutabilirsen.

Hele şu yerel seçimleri de “kurguladığı gibi” atlatsın, bugünkü Türkiye’yi de mumla arar olacağız.

“Ar damarı çatlamak” bir kişi için ne ise, “sistem dışına çıkmak” da bir parti için odur.

Sistem dışına çıkan bir partinin bundan sonra yapacaklarını hayal dahi edemezsiniz.

Siyasal güç, mutlaka kurum ve kurallarla sınırlandırılmalıdır.

Eğer siyasal güç sınırlandırılmaz ve kontrol edilmezse, bir süre sonra etrafını yakıp yıkan ejderhaya dönüşür.

Daha sonra bu güç, güç sahibine de zarar verir, güç sahibini de yer bitirir.

Birinci şart, kurallara uymaktır

Toparlayalım.

Uygarlığın birinci şartı, “kuralsız yaşamak” değil, “kurallara uymaktır.”

Kuralsız yaşayan insan, başarılı olamaz.

Kuralsız faaliyetini sürdürmek isteyen dernek, vakıf veya şirket, bir süre sonra kapısına kilit vurur.

Siyasi partiler de, hele hele bu siyasi parti iktidardaysa, “devletin kurallarına” uymak zorundadır.

“Ben kurallara uymuyorum, ben anayasayı tanımıyorum” diyemez.

Derse, kendine de, yönettiği ülkeye de yazık eder.

Anayasayı tanımayarak “sistem dışına” çıkan AKP, hatasını anlayıp mutlaka “sistem içine” dönmeli.

Yasaları eleştirebiliriz, ama yasalara saygı duymak ve uymak zorundayız.