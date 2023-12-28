Yeni Türkiye- 2

Bir acayip ülke olduk vesselam. Eski Türkiye’de “Mumla arardık” ya, Yeni Türkiye şimdi eskiyi projektörle arar olduk ama bulamıyoruz o huzuru, o güveni. Değişim olur elbette bu kadar da olmaz ki bu kadar kökten siyaset ve toplum değişmez ki… Geçtiğimiz yazıda bilim ve tarikatları ele almıştım. Bu yazıda yandaşlık nasıl olunur, yeni Türkiye’de onu ele alalım.

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Kenan Sofuoğlu adını çoğunuz duymuşunuzdur. Kendisi Süpersport Şampiyonasında (Motosiklet yarışları) 4 kez dünya şampiyonu olmuş. İstiklal Marşımızı 32 kez birinci olarak birçok ülkede dinleterek göğsümüzü kabartmıştır. Sakaryalı olan bu şampiyonumuz, Hollandalı bir kızla evlendi. Sofuoğlu’nun 2016 yılında Mahir adlı bir çocuğu, 2019 yılında Zayn adlı erkek çocuğu oldu. Buraya kadar herşey normal. Kenan Sofuoğlu, Sakarya’dan AKP’nin geçtiğimiz dönem milletvekili oldu. Millete vatana milletvekili olarak hayırlı ne

kadar oldu bilemem, ama bildiğim bir şey varsa o da milletvekilliği döneminde TBMM ‘ye soru önergesi vermeyen kişilerin başını gelen Kenan Sofuoğlu çekiyor. Yani meclise gidip gelmiş, oylamalarda el kardırmış kaymak maaşını cebine erdirmiş bir milletvekilliği dönemi yapmıştı.

Milletvekilleri yaşam tarzı ve çalışmalarıyla örnek insanlardır. Öyle olmaları gerekir. Sofuoğlu milletvekilliğinden çok yaptığı çılgınca işlerden adından bahsettirmeye devam ediyor. Millete faydalı işler dururken en küçük 4 yaşındaki oğlu Zayn’a tır kullandırıyor, Villasının bahçesinde Ferrari yada Mercedes kullandırıyor. Evet yanlış okumadınız 4 yaşındaki çocuğa gerçek paha biçilmez bir Mercedes kullandırıp bunu sosyal medyasından paylaşmıştı. Bu hareketiyle binlerce beğeni alan Kenan Sofuoğlu, tepki de aldı.

Bu da yetmiyormuş gibi koskoca sayın Ulaştırma Bakanımız, Sabiha Gökçen İkinci Pistinin denemesini Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki çocuğu ile yaptı. Türkiye’nin milli arabası TOGG’a binen Zayn, Sabiha Gökçen’in yeni pistinde Bakanla yarıştı. İyi mi? 14 değil 24 değil tam tamına 4 yaşındaki bebek sayılacak bir çocuk araç kullanıyor. Bence bu bir skandal ve yanlış algı.

Bunu CHP’liler yapsaydı yandaş medya tarafından linç edilirdi. Günlerce yazılır çizilirdi. Şuraya bak ya. Bu ne rezillik. Ve yandaş medya ne y e yazdı? “4 yaşındaki çocuğa araç kullandırmakla kötü örnek oldunuz” diyen yok. “Bu olmadı” diyen yok. Doğruları yazan yok. 4 yaşındaki Zayn pistin tozunu attırdı, Zayn babasının izinden gidiyor. Olur da bu kadar da olmaz ki. Garibin çocuğu yapsa babanın ve çocuğun pedologlara tedavi olması gerekir derlerdi. Vatandaş çocuğunu arabaya oturtup bunu paylaşsa “Vayy sen onu nasıl direksiyona oturttursun” diye diye linç kampanyası başlatırlar.

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Fıkra bu ya. Hoca camide kızlarınız, karılarınızın giyimine dikkat etsin, avrat yerlerini göstermesin. Günahtır ayıptır diye vaaz veriyormuş. Cemaatten biri çıkmış “Hocam sizin kız mini etek giyiyor” demiş. Hoca da pişkin pişkin”, Ona yakışıyor ama” demiş.. Geldiğimiz nokta bu.