EVİN HAVASI!

Çoğu insanımızın yaşadığı evin soluduğu havasında, sağlığına zarar verebilecek kimyasal gazlardan haberi yoktur. Öyle yoktur ki onların bazılarından, örneğin kokuları nedeniyle hoşlanırlar. Bazıları için alışkanlık edinmişlerdir ve varlığını hiç yadırgamazlar.

Bizler, kentin sadece cadde, sokak ve meydanlarının hava kirliliğini dikkate alıyor, evimizin duvarlarının bizi bundan koruyabileceğini sanarak kendimizi aldatıyoruz. Evin, çalıştığımız yerin ya da okulun kapısını kapattığımızda kendimizi havası kirlenmemiş bir ortamda yaşıyor sanıyoruz.

Halbuki hayatımızın çok büyük kısmını içinde geçirdiğimiz kapalı ortamların havası dışarıda olana göre daha kirli olabiliyor. Üstelik bu kirlilik kapalı ortamlarda, adeta hapsedilmiş durumda ve duvarların, zeminlerin, çeşitli mobilyaların emici etkisinden dolayı daha yoğun.

Fransa'da yapılmış bir araştırmanın sonucunu örnek vereyim: Büyük bir süpermarkette bir metreküp havada 4 milyon mikrobik unsur bulunmuş iken bu rakam büyük bir bulvarlarda 575 bin, yakındaki bir ormanda 50 (elli) bulunmuştur,

Peki, evinizin havasını neler kirletiyor?

Bu konuda ilk sırayı, bilimsel olarak COV (Composti Organici Volatili) olarak tanımlanan “Uçucu Organik Bileşikler” alıyor.

İnanmakta çok zorlanacaksınız ama ev ortamında soluduğumuz hava, bu bileşiklerden yüksek oranda içerdiğinde dışarıda olanından 5 ila 7 kat daha kirli olabilmektedir.

Uçucu Organik Bileşikler, kaynama noktasının düşüklüğü nedeniyle normal oda sıcaklığında kolay buharlaşabilmektedir. Bu nedenle müze, ofis ve içinde yaşanılan yapılar gibi kapalı ortamların havasında en çok bulunan kimyasal kirleticiler bunlardır. İçlerinde en önemlileri Diclorometan (CH2Cl2), D-Limonen (C10H16 ), Formaldehit (CH₂O), Toluen (C7H8). olarak tanımlananlardır.

Uçucu Organik Bileşiklerin en önemli kaynakları kozmetik veya deodorant ürünler, klima gibi ısıtma cihazları, evlerin bakım ve temizliği amaçlı ürünlerin kullanımı sırasında açığa çıkan organik solventler, duvar kaplamalarında kullanılan yapıştırıcılar, boyamada kullanılan çeşitli ürünler, sigara dumanı, yazıcı ve fotokopi makineleri gibi çalışma araçları, yemek pişirme sırasında ortamlara salınan maddeler ile haftalar veya aylar boyunca havada asılı kalan toz ve gaz çıkışlarına neden olabilecek inşaat malzemeleri ve mobilyalardır.

Evinizi iyi havalandırın. Özellikle kış günlerinde soğuktan dolayı bunu yapmadığınızda daha fazla zehirleneceğinizi unutmayın.

Bu konu ülkemizde öyle bir bilinmezdir ki bazı aileler doğacak çocuk nedeniyle kutlamaya gelecek olanları dikkate alıp evlerinde boyama ve mobilya yenileme işlemi yaparlar. Bunlardan ortama dağılan "Uçucu Organik Bileşikler” yüzünden yeni doğmuş olan bebek, evdeki yaşamına daha da kirletilmiş hava soluyarak başlar. Zaten evde bu uygulama ve süregelen değişik işlemler sonucu oluşmuş kirli hava doğumdan önce annenin solunumu yoluyla karnındaki bebeğe geçmiştir,

En büyük tehlike, görülemeyen türden olanı değil midir?

Kaynak:

1.Giacomo Toffol. 2023. Inquinamento e aria di casa. UPPA

2.Anonim.2015. Composti Organici Volatili (COV). Ministero della Salute.Italia

3.N.Decourt. 1974. Ecologie forestiere,