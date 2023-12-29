Türkiye'de 2023 yılı böyle geçti...

Yeni yıla yarın veda edeceğiz… 2023 yılını yine ekonomik kriz, hayat pahalığı ve yüksek enflasyonla geçirdik. 2023 yılında Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli depremler, ikinci tura kalan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildiği genel seçimler 2023 yılına damga vurdu... Türkiye'de en çok konuşulanlar ise yaşadığımız depremler ve siyaset gündemi oldu.

İŞTE TARİHLERLE 2023 YILINDA YAŞANANLAR...

Ocak ayının önemli gelişmeleri şöyle:

2 OCAK

- Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararı hukuken kesinleşti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptaline yönelik davaları reddeden Danıştay 10. Dairesi'nin kararını onadı.

12 OCAK

- Çok sayıda unutulmaz albüme imza atan Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, 63 yaşında vefat etti.

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Şubat ayının önemli gelişmeleri...

6 ŞUBAT

- Türkiye, "asrın felaketi"yle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler nedeniyle yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı 11 ilde büyük yıkım yaşandı. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ’ı vuran deprem sonrası Türkiye, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdi. Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi.

7 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen 10 ili kapsayacak ve 3 ay sürecek OHAL kararı aldıklarını açıkladı.

8 ŞUBAT

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin merkez üssü Pazarcık ile Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu, depremlerden etkilenen ailelere onar bin lira destek verileceğini açıkladı.

11 ŞUBAT

-Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'daki evinde 81 yaşında hayata veda etti.

26 ŞUBAT

- MHP Genel Başkanı Bahçeli, tribünlerde hükümet aleyhine sloganlar atılması üzerine Beşiktaş Kulübü üyeliğinden ayrıldı.

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Mart ayının önemli olayları...

3 MART

- Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

- Altı siyasi partinin oluşturduğu "Millet İttifakı" içinde yer alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masadan kalktı.

10 MART

- YSK Başkanı Ahmet Yener, milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verdiklerini bildirdi.

21 MART

- AKP ve MHP, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu.

22 MART

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya yükseltileceğini açıkladı.

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Nisan ayının önemli olayları...

3 NİSAN

- Türkiye'nin yerli otomobili Togg için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk teslim töreni düzenlendi.

10 NİSAN

- "Çiftlik Bank" davasının bir numaralı sanığı Mehmet Aydın'ın "kara kutusu" olduğu belirtilen ve Uruguay tarafından iade edilen Osman Naim Kaya, İstanbul'da tutuklandı.

18 NİSAN

- Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'nin (TÜRASAŞ) Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotifi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle raylara indirildi.

20 NİSAN

- Karadeniz doğal gazı, Zonguldak Filyos'ta düzenlenen törenle devreye alındı.

- Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, uçakla İstanbul'a getirildi. Özer, 23 Nisan'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26 NİSAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattının mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacağını açıkladı.

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Mayıs ayının önemli olayları...

1 MAYIS

- Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı, TUSAŞ'ın Kahramankazan merkez yerleşkesinde vitrine çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağın adının "KAAN", isim babasının ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu bildirdi.

6 MAYIS

- Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı, hizmete başladı.

12 MAYIS

- Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'ın çadır satışı nedeniyle eleştirilen Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti.

14 MAYIS

- Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçmek için sandık başına gitti. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili adayının yarıştığı seçimde, yurt içinde 60 milyon 721 bin 745 kayıtlı seçmenden 53 milyon 994 bin 49'u oy kullandı, oyların 52 milyon 628 bin 182'si geçerli sayıldı. Yüzde 88,92 ile rekor katılımın gerçekleştiği seçimlere yurt dışında katılım yüzde 53,80 oldu. İlk sonuçlara göre, hiçbir adayın yeterli çoğunluğu alamadığı cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.

24 MAYIS

- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

28 MAYIS

- Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 oy, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 25 milyon 504 bin 724 oy aldı. Bu sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52,18'lik oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

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Haziran ayının önemli gelişmeleri şöyle:

3 HAZİRAN

- Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'ndaki yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

​​​​​​​12 HAZİRAN

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştirdi. Erdoğan, KKTC'deki temasları sonrasında Azerbaycan'a geçti.

20 HAZİRAN

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.

24 HAZİRAN

- İyi Parti'nin 3. Olağan Kurultayı'nda, Meral Akşener yeniden genel başkanlığa seçildi.

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Temmuz ayının önemli olayları...

1 TEMMUZ

- Rize-Artvin Havalimanı'na, yurt dışından turizm amaçlı ilk tarifeli uçuş gerçekleştirildi.

3 TEMMUZ

- CHP'den kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti genel merkezine 10 gün sürecek "Adalet ve Değişim Yürüyüşü"nü başlattı.

6 TEMMUZ

- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, düzenledikleri basın toplantısında, TBMM'de Saadet Partisi çatısı altında grup kurma kararı aldıklarını açıkladı.

8 TEMMUZ

- Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) grubunun üyesi Özkan Uğur, 69 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

26 TEMMUZ

- Eyyam-ı Bahur olarak anılan sıcakların etkili olduğu yurt genelinde termometreler rekor dereceleri gördü. İzmir'de son 85 yıldaki en yüksek sıcaklık, 43,2 derece olarak kayıtlara geçti.

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Ağustos ayının önemli olayları...

6 AĞUSTOS

- Anadolu Rock'ın önemli temsilcilerinden Erkin Koray, Kanada'nın Toronto kentinde kaldırıldığı hastanede 82 yaşında vefat etti.

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Eylül ayının önemli olayları...

4 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Rusya'nın Soçi şehrine gitti.

25 EYLÜL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daveti üzerine gittiği Nahçıvan'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüştü.

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Ekim ayının önemli olayları...

7 EKİM

- Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, geçerli 1399 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.

9 EKİM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, emekli olup fiilen çalışanlar hariç olmak üzere emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapılmasına karar verdiklerini bildirdi.

15 EKİM

- Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin (Yeşil Sol Parti) ismi, 4. Olağan Büyük Kongre'de tüzük değişikliğiyle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak değiştirildi. Eş genel başkanlıklara, Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç ile Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan seçildi.

19 EKİM

- CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin 4-5 Kasım'da yapılacak 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlığa adaylığını açıkladı.

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Kasım ayının önemli olayları...

1 KASIM

- Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat gözaltına alındı.

4 KASIM

- CHP 38. Olağan Kurultayı'nda, Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışan Özgür Özel, ikinci turda 812 oy alarak genel başkan seçildi.

5 KASIM

- İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

24 KASIM

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışan emeklilere de tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılacağını söyledi.

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Aralık ayının önemli olayları...

1 ARALIK

- Yarım asrı geçen sanat hayatında birçok oyun sahneye koyan tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap, 79 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

4 ARALIK

- İyi Parti, CHP'nin 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimde işbirliği teklifine olumsuz yanıt verdi.

10 ARALIK

- Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı.

11 ARALIK

- MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig karşılaşmasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı.

14 ARALIK

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.

22 ARALIK

- Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi. Daha sonra yaralı 4 askerden 3'ünün daha şehit düştüğü açıklandı.

23 ARALIK

- Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üsse sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin daha şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

- Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edildi.

25 ARALIK

- Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında 26 terörist daha etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 56'ya yükseldi.

26 ARALIK

- Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.

27 ARALIK

Asgari ücret, 11 bin 4002 liradan 17 bin 2 liraya yükseltildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

ZAMSIZ BİR YIL OLSUN…

Yukarıda Türkiye’de 2023 yılında yaşananları sizinle paylaştım. 2023 yılı yine talihsiz olaylarla geçti, yine ekonomik krizin gölgesinde geçti, yine seçim ortamında geçti. 2024 yılında Türkiye’de güzel işlerin ve güzel çalışmaların yapılmasını temenni ediyoruz. HAK, HUKUK ve ADALET’in bol olduğu, ZAMSIZ bir 2024 yılı temenni ediyoruz.