“Süper Kupa” rezaleti neyi anlatıyor?

Çok şeyi anlatıyor, çoook!

Yaşananları film şeridi gibi gözümün önünden geçirirken, Süper Kupa’nın Suudi Arabistan’da oynanasına karar verenlere teşekkür etmek geldi içimden.

İyi ki, böyle bir karar aldılar.

İyi ki, örümcek kafalı Suudi Arabistan yetkililerinin “Atatürk alerjisi” maç öncesi depreşti.

Eğer Suudi Arabistan, Atatürk posterini ve Atatürk pankartını yasaklamamış olsaydı…

*Türk halkı, şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’ın gerçek yüzünü nasıl görecekti?

*Parayla her istediğini yaptırabileceğini sanan şımarık Arapların yüzüne Atatürk tokadı nasıl inecekti?

* Galatasaray ve Fenerbahçe camiasının Atatürk sevgisi nasıl sınanacaktı?

*Atatürk söz konusu olduğunda, başta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş olmak üzere tüm futbol kulüplerimizin dik duruşlarını nasıl görecektik?

*Türk halkı, Atatürk’e olan bağlılığını bir kez daha nasıl ortaya koyacaktı? Atatürk sevgisi, nasıl zirve yapacaktı?

* Türkiye’deki “tek adam rejimi”nin süper kupa konusundaki hatalı kararı ve organizasyon beceriksizliği nasıl sırıtacaktı?

*Türk futbolu, parti militanlarının elinden nasıl kurtulacaktı?

Çok iyi oldu, çok!

İyi ki böyle bir rezalet yaşandı.

Bazı şeyler, “acı” veya “rezalet” yaşanmadan düzelmez.

Halk, görecek.

Halk, hissedecek.

Halk, karşılaştıracak.

Halk, tepki gösterecek.

Suudi Arabistan yetkilisinin o tepkisi

Gelişen olayları geç saatlere kadar dakika dakika izledim.

Bir Suudi Arabistan yetkilisinin şu sözü çok anlamlıydı:

“ Cumhuriyet şovuna izin vermeyiz. Burası krallıkla yönetiliyor…”

Vay canına!

Bakış açısını görüyor musunuz?

Onların dünyası bu kadar.

Krallıkla, mutlak monarşiyle yönetilen bir ülkede; demokrasiden, cumhuriyetten söz edilebilir mi?

Hele hele demokrasi, laiklik ve cumhuriyetin dünyada bayraktarlığını yapmış Mustafa Kemal Atatürk’ün posteri ve pankartı açılabilir mi?

Neyse ki karşılarında, Atatürkçü ve cumhuriyetçi iki başkan vardı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Suudi Arabistan ve Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerin etkin “ikna çabalarına” karşı dik durdular, “Atatürk yoksa Türkiye de yok. Biz de yokuz” diyerek son noktayı koydular.

Yapmaları gerekeni, tereddütsüz yaptılar.

Atatürk konusunda pazarlık etmediler.

Türk halkının gönlünde taht kurdular.

Aksi düşünülemezdi, eğer aksi olsaydı, eğer baskılara boyun eğip takımlarını sahaya çıkarsalardı, Türkiye’ye dönemezlerdi, dönseler de sokağa çıkamazlardı.

Çünkü Atatürk sevgisi saatler içinde sel olmuş akıyordu, onları da Atatürk düşmanları arasına katar alıp götürürdü.

Türkiye, bir onursuzluğun kenarından döndü

Özetlersek…

Türkiye, bir onursuzluğun kenarından kıl payı döndü.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Suudi Arabistan’daki tarihi duruşu, Atatürk ve cumhuriyet düşmanlarına karşı tarihi bir tokada dönüştü.

Söz konusu Atatürk olunca bu milletin nasıl tek yürek olabildiğini bir kez daha kanıtladık.

Ülkemizdeki “tek adam yönetimi”nin, Cumhuriyet’in 100.yıldönümünde, Süper Kupa finalini şeriatçı bir ülkeye, Suudi Arabistan’a pazarlamasının yanlışlığı, yaşanan rezaletlerle ortaya çıktı.

Ve size belki çok iddialı gelebilir, Süper Kupa için Suudi Arabistan’ın seçilmesi, Türklerin Araplaştırılması sürecinin bir parçasıydı, iktidar bu çabasında başarılı olamadı, gayreti fiyaskoyla sonuçlandı.

(Bu son konuyu, Türklerin Araplaştırılmasını önümüzdeki günlerde uzun uzadıya yazacağım.)

Son söz:

*Atatürk, yine birleştirdi.

*Atatürk, yine yenilmedi.

*Atatürk, 100 yıl sonra bir kez daha “Suudi Arabistan zihniyetine” gol attı.