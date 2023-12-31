Yeni yıl ve yeni bir uğraş köşe yazarlığına başlarken

Yeni yıl yeni umutlar, yeni arayışlar demek benim dünyamda. Yaklaşık 4 yıldır kendi mesleğimi yaparken bir taraftan da dünya ve Türkiye ekonomisini değerlendirmek üzere bir televizyon kanalında ekonomi programı yapıyorum. Artık buna bir faaliyet daha eklemek istedim yeni yılda, bundan sonra her hafta pazartesi günleri sizlerle bu köşede bir araya gelip güncel ekonomik problemleri, çözüm önerilerimi paylaşmak istiyorum.

Hep dile getirmişimdir, yazmak ile arası iyi olan, bilgili ve tecrübeli her kişi günümüz koşullarında fikirlerini toplumla paylaşmalı çünkü günümüzde bunu sağlamak için çok büyük fırsatlar önümüzde duruyor. İnternet gazeteciliğinin gelişmesi özellikle bu fırsatları çok arttırıyor.

Demokrasinin olmazsa olmazlarından birisi de köşe yazarlığının özgürce yapılması, fikirlerin belirtilmesi, saygı ortamı içinde olaylara tek pencereden değil, daha geniş pencerelerden bakabilmek, sığ düşüncelerden kurtulmayı sağlar ve kişilerin düşünce dünyalarını, olaylara farklı açılardan bakmayı sağlayarak geliştirir.

Belirttiğim gibi bu köşede ağırlıklı olarak ekonomi üzerine yazılar yazarken amacım, eski bir bürokrat, bir yeminli mali müşavir olarak deneyim ve tecrübelerimi sizlerle paylaşırken, hem ekonomi alanında sizlere genel olarak güncel konularda yorum yapmak, hem de toplum olarak maalesef eksikliğini çektiğimiz ekonomi okuryazarlığının gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Haftaya bugün ilk yazımızda buluşmak dileğiyle yeni yılınızı kutluyor, yeni yılın tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum.

ÖZGEÇMİŞİ

Şükrü Dilaver, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu, açılan giriş sınavını kazanarak Hesap Uzmanı Yardımcılığına, yeterlilik sınavında başarılı olarak Hesap Uzmanlığına ve Baş Hesap Uzmanlığına atandı.

ABD’de etüt ve araştırmalarda bulunan Dilaver, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığına atandı, İstanbul Defterdar Yardımcılığına, Kocaeli Defterdarlığına, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığına, 2005-2008 yılları arasında İstanbul Defterdarlığına, 2008- 2009 yılları arasında da İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına atandı. Daha sonra ise Bilgi Üniversitesinde MBA yaptı.

TÜPRAŞ-Türkiye Petrolleri A.Ş.’nin Denetim Kurulu Başkanlığını, İstanbul Yeminli Mali Müşavirleri Odasının Denetim Kurulu başkanlığını yaptı. Sırası ile Kocaeli Üniversitesinde, Kültür Üniversitesinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde “Vergi Hukuku” dersleri verdi. T.C Astana Büyükelçiliğine Maliye Müşaviri kadrosu ile diplomat olarak atandı, Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Mükellefler Grup Başkanlığı Rapor Komisyonu Üyeliği görevinde bulundu. Daha sonra kendi isteği ile emekli oldu. İngilizce bilmekte olup, evli 1 çocuk babasıdır.