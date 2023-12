Yılbaşı bizim neyimize!

Bugün 1 Ocak. Bir yılı iyisiyle kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla devirdik. Yeni bir yıla girdik. 2023 ülkemiz için çok zor geçti. Hayat pahalılığı insanları canından bezdirdi. Halk fiyatlara yetişemez oldu. Öğrenci barınamıyoruz, emekli, işçi geçinemiyoruz diye isyan etmektedir. Ev kiralarına kimse yetişemiyor. Kiracı kiraların yüksekliğinden, ev sahibi geçinebilmek için biraz daha zam yapabilir miyim diye düşünmektedir. Emekli, işçi, öğrenci çiftçi, emekçi yani toplumun her kesimi 2024 yılı biraz daha iyi geçer mi diye ümit etmektedir. Bana göre nafile. 2024 ün de çok zor geçeceğini şimdiden söyleyebilirim.

Bu yazıyı yazıncaya kadar asgari ücret belirlenmemişti. Tahminlerime göre 17 ile 18 bin lira arasında olacaktır. Ne olursa olsun üç ay sonra verilen zam enflasyon karşısında eriyecektir. Daha asgari ücret belirlenmeden Kocaeli’de ekmek 8, simit 12.5 lira oldu. Bunlar da ısınma turları. Siz 31 Mart mahalli seçimlerinden sonra görün zamları! Bilgisayarın başına geçtim. Ne yazayım diye düşündüm. Karamsar bir tablo çizip, okuyucularımın canını sıkmak, morallerini bozmak istemedim ama olmadı. E… görünen köy kılavuz istemez derler. Bende bazı gerçekleri yazmasam kendime ihanet etmiş olurum.

Eski yıl başlarından söz etmek istiyorum. Eminim ki herkes eski yeni yıl kutlamalarını mumla arıyordur. Benim de çocukluğumda yılbaşı geceleri çok güzel geçerdi. Akrabalar toplanır, tombala çekerdik. Çerezin her türlüsünü, meyvenin her çeşidi ortaya gelirdi. Tatlı mutlaka olurdu. Bugüne geldiğimizde kimse hiçbir akrabasını, arkadaşını çağıramıyor. Herkes ailesi ile oturup sadece televizyon seyrediyor. Saat on bir veya on ikide de kalkıp yatağına gidiyor. Yani diğer günlerden farklı bir gün geçirmiyorlar.

Normal bir yılbaşı kutlamasının dışarıda 3 bin veya 4 bin lira arasında olduğu söyleniyor. Büyük otellerde yapılan yılbaşı kutlamalarının ücretini yazıp da kimsenin moralini bozmayayım. Bırakın böyle özel bir günü dışarıda kutlamayı. İnsanlar evine kahvaltılık alamıyor. Bir kestanenin 10 lira olduğu bir devirde kim bir gece için bu kadar parayı verebilir. Kestane demişken eşim “Bu sene kestane de yiyemedik” deyince, pazardan yarım kilo kestaneye 125 lira verdim.

Şimdi sıkı durun. Size çok daha ilginç bir şey anlatacağım. Dün sabahı kahvaltı sofrasına oturduk. Ben her kahvaltı sonrası 9 veya 10 zeytini çekirdek gibi yerim. Arkadaşlarım, yakınlarım beni böyle anımsarlar. O sabah önüme 5 tane zeytin koydum. Hanım “Niye zeytini az aldın?” diye sorunca, vallahi hanım bir zeytin bir lira. 10 zeytin bir liradan 10 lira eder. Ayda üç yüz lira. Biz emekli adamız. Böyle giderse bunu da bulamayacağız. İyisi mi midemi şimdiden alıştırayım. Bir bardak çayın 10 lira, bir simidin on lira, bir zeytinin bir lira, bir kestanenin 10 lira, bir dilim peynirin 20 lira olduğu bir ülkede yeni yılı kutlasak ne olur, kutlamasak ne olur.

Asgari ücretli daha zamlı maaşını almadan etiketler değiştirilmeye başlandı bile. Bu da gösteriyor ki 2024 yılı daha da zor geçecek. Bugünden itibaren bakın her şey nasıl zamlanacak. Şöyle bir çevrenize bakın. Herkes 2024 gelmeden bir şeyler almaya, evinin eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Fiyat artışlarını durdurmazsanız, emeklinin, asgari ücretlinin maaşını %100 artırsanız bile sonuç değişmez. İki ay sonra eski tas, eski hamam. Neyse ki, yetkililer 2026 yılında enflasyonun tek haneye ineceğini söylemektedirler. “Ölme eşeğim ölme!” diye bir söz vardır ya…” Bize de vatandaş olarak beklemek düşer. Başka ne yapabiliriz ki! Büyüklerimize inanmak zorundayız. Ne de olsa onlar büyük adamlardır.