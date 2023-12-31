Ocak ayında çiçek açan ve üzerleri çiçekli olan saksı bitkileri

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu yazımda sizlerle ocak ayında çiçek açan ve üzerleri çiçekli olan saksı bitkileriyle ilgili bilgileri paylaşacağım.

Atatürk çiçeği - Yılbaşı yıldızı - (Poıncettia): Aralık - Ocak aylarında yıldız şeklindeki tepe yaprakları kızararak güzel bir manzara yapan bir saksı çiçeğidir. Killi, kumlu ve gübreli bahçe toprağından hoşlanır. Şubat ayında çiçeklenmesi sona ererken suyu kısılarak bitki dinlendirilir. Mart - Nisan aylarında saksı toprağı kısmen ve tamamen değiştirilir. Bu sırada kök ve dallarında budama yapılır. Budanan dallar çelik yapılarak çoğaltılır. Çiçeklenme mevsimini müteakip on veya on iki derecelik bir yerde tutulmalıdır.

Yılbaşı Minesi (Euphorbia): Çiçeklendiğinde hoş bir manzara yaparak oda ve salonlarımızı süsleyen gövdesi dikenli bir saksı çiçeğidir. Aralık ve ocak aylarında açan çiçekleri tatlı kırmızı renktedir. Sevdiği toprak, bahçe toprağına dere mili, yaprak çürüntüsü, funda ve koyun gübresinin eşit ölçülerde karıştırılmasından meydana gelen toprak harcıdır. Sıcak, güneşli ve havadar yerleri sever. Fazla su istemez. Çiçek açma sırasında yerini değiştirecek olursak çiçeklerini döker. İlkbahar ve yaz sonunda dal çeliği yapılarak çoğaltılır. Bu bitki, süt kıvamında öz su çıkardığında dal çeliği toprağa sokulmadan önce dalın kesim yeri otuz derece sıcaklıktaki ılık suya batırılır.

Boğumlu Kaktüs (Epiphyllum): Noel ve Paskalya zamanlarında çiçeklendiği için bu kaktüse aynı zamanda yılbaşı kaktüsü de derler. Yerine göre aralık - ocak aylarında çiçeklenir. Çiçekleri diğer kaktüs türlerine göre daha dayanıklıdır. Çiçeklerinin şekli sarkık küpeye benzer. Gövdesi etli yaprak biçiminde ve boğumludur. Boğumlar arasında ufak kökçükler bulunur. Hoşlandığı toprak, killi kireçli bahçe toprağına kum, funda karıştırılarak hazırlanan toprak harcıdır. Bulunduğu yerin sıcak, aydınlık ve kuru olmasını ister. Saksı toprağının üst yüzü mozaik taşı ile örtülerek serin kalması sağlanır. Çiçek açma zamanında saksının yeri ve durumu değiştirilecek olursa goncalarını atar. Yazın yarı aydınlık gölgeli yerlerde bulundurulur. Temmuz - Ağustos aylarında idareli su verilerek çiçek goncalarının mayalanması sağlanır.

Çuha çiçeği (Primula): Çiçeklerinin güzelliği ile salon ve oda sehpalarını süsleyen dayanıklı bir saksı çiçeğidir. Çiçeklenmesi, aralık ayında başlar ve mayıs ayına kadar sürer. Çiçekleri değişik renklerde katmerli ve yalınkat olur. Çiçeklerin hafif bir kokusu vardır. Funda kum karışımı topraklardan hoşlanır. Kışın bulunduğu yerin sıcaklığı üç ve beş dereceden aşağı düşürülmemelidir. Kış ve yaz aydınlık oda ve salonlarda bulundurulur. Nemi çok sever, bu nedenle sık sık sulama yapılır. Yalnız sulama sırasında çiçek ve göbekteki yaprakların ıslanmamasına dikkat edilir. Ömrünü uzatmak için saksı ve toprağı her yıl değiştirilir. Açıp geçen çiçeklerinin sapları koparılmamalıdır. Mum çiçeğinde olduğu gibi eski çiçek saplarından yeniden çiçek verme yeteneğine sahiptir. Tohum ve kökten ayırma yapılarak çoğaltılır.

Saygıdeğer okuyucularımın yeni yılını kutlar; yeni yılda sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler temenni ediyorum.