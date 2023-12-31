Yeniden uçmaya başlamak

“Ben buradayım sevgili okuyucum,

sen neredesin acaba?

Oğuz Atay”

Dokuz bitmiş, sona erme tamamlanmıştı.

Var olmaya ve var kalmaya savaşırken, eski ile yeni arasında, bir ayağı eski de, diğeri, yeni zamanlarda kalakalmıştı. Lal, zor günlerden geçmişti. Hala da, zor bir eşikte, ileri geri sallanmaktaydı.

Ve ne yazık ki hiç bir şey aynı değildi.

‘Belki de her şey, yeni başlıyor’, diye söylendi, kendi kendine.

Bu sırada uzaktan güvercinin geldiğini gördü. İçini sevinç kapladı. Selamlaşıp, konuşmaya, dertleşmeye başladılar.

‘Geleceği düşündüğümde, içimde korkuyla karışık bir umutsuzluk var, güvercin.

Kendimi her şeyden uzakta, eskiyle yeni arasında, karmakarışık hissediyorum’.

‘Hiç bir şey, eskiden olduğu gibi, aynı kalamaz, Lal.

Belki de içindeki karmaşa, eskinin, yeniye karşı koymasından kaynaklanıyordur…

Değişikliklere ne kadar hazır olunabilir ki?

Geleceğe dair sonsuz olasılığı görmüyor musun?

Bu gerçeklik, beni çok heyecanlandırıyor’.

‘Ne mutlu sana güvercin. Gelecek, beni sadece korkutuyor.

Hem neden, geleceğe hazır olmak zorundayım?’.

‘Yeniden başlamanın, kolay olduğunu kim söylüyor Lal?’.

Bu aralar, hiç gücüm yok güvercin. Canım, hiç bir şey yapmak istemiyor’.

‘Nasıl güçsüz olabilirsin ki, Lal? Geçmişin, yaptıkların ve eylem gücün bu kadar büyükken, özgürlüğü bu kadar severken, nasıl böyle hissedebilirsin ki?’. ‘Belki de gücümü kaybettim, olamaz mı güvercin? Belki de artık ne kendime, ne de evrene güvenmiyorumdur…’: Güldü güvercin. ‘Hiçbir şey yoktan var olmaz, varolanda yok olmaz, Lal. Geleceği değiştirme gücünü nasıl olur da inkar eder, görmezden gelir ve evrene güvenmezsin?’.

‘Özgürlük dediğin nedir ki, güvercin? Hem herşeyi yapma özgürlüğüm kadar, hiç bir şey yapmama özgürlüğümde var. Üstelik özgürlük için, özgür ortam gerekir’.

Belki de tam tersi de doğrudur, Lal. Baskı altında yaşanan ortamlarda, özgürlük aşkı ve ihtiyacı artar’.

‘Özgürlük istemiyorum güvercin.

Hiç bir şey istemiyorum.

Bunun, nesini anlamıyorsun?’.

‘Galiba, hiç bir şeyin aynı kalmayacak olması, gelecek ve yenilik fikri, seni panikletiyor, Lal. Güvenliğine ve rahatlığına alıştığın, konfor alanından çıkmaya korkuyorsun. Oysa bir zaman gelecek, tarafsızlık tutumunu bırakmak, eski ile yeni arasında bir seçim yapmak, hangisine katılacağına karar vermek zorunda kalacaksın.

Eski yolların çamurlarında mı yuvarlanacaksın,

yoksa arınıp, geleceğe doğru yürümeye mi başlayacaksın?

Gerçekte ne istiyorsun, Lal?

Yaşamak için, neye ihtiyacın var?

Keyif ve neşeyle şarkılar söylemeye, ne zaman başlayacaksın?’.

‘İçimdeki bu hüznü görüp, bilirken, keyfi ve neşeyle şarkı söylemeyi de nereden buldun çıkardın şimdi?

Hiç durup dururken, ansızın, uçmaktan korkmaya başlamadın mı sen?’.

‘Benim uçmaktan korkmadığım bir zaman olduğunu mu, sanıyorsun Lal?

Bizler için uçmak, nefes almak gibidir. Belki de son zamanlarda eskiye nazaran, daha az uçtuğumu farkettiğin için, böyle düşündün. Üstelik haklı bile olabilirsin…’.

‘Son zamanlarda, neden, daha az uçmaya başladın güvercin?’

‘Kalabalıklarda, hızlı uçtuğum için çok dikkat çekip, göze battığımı farkettim. Herkesin, sürekli beni gözetlemesinden, bıktım, usandım, Lal. Bu yüzden, kalabalıklarda kaybolmayı sevmeye başladım’.

Bu cevabı, sevmemişti Lal. ‘Daha ileri gitmeye hazır değil misin, güvercin’ diye sordu Lal. ‘Sen ki hıza aşıksındır, bütün derdin, öteyi görmeye çalışmaktır. Zamanla yarışırsın. Artık görebildiklerinin ötesini, görmeye çalışmaktan vaz mı geçtin? Ufkunun ötesini, ötede ne olduğunu merak etmiyor musun?

Yoksa görebildiklerin ötesine geçmeyi, evrenle bütünleşmeyi, artık istemiyor musun?’.

‘Hayır öyle değil, Lal. Evrenle uyumlanmayı istemez olur muyum? Bu aralar, aşırı yorgun olduğumdan, belki de biraz yalnız hissediyorumdur. Galiba, ruhumu güçlendirmek üzere desteğe ihtiyacım var’.

‘Kimden destek alacağını sanıyorsun, güvercin?’.

‘Sanmıyorum, her zaman olduğu gibi, evren tarafından, destekleneceğime eminim’.

‘Nasıl, bu kadar kendine güvenebilirsin güvercin?

‘Yalnızca kendine güvenmenin ötesinde, dünyaya, yaşamın ritmine ve akışına güveniyorum Lal’.

‘Dünyaya güvenmek mi? Savaşı, kaosu ve karmaşayı seven, bu dünyaya mı, güveniyorsun sen?

‘Gene olasılıklar üzerinde konuşmaya başladın, güvercin. Farkında mısın?’.

‘Ne yapayım’, diye güldü güvercin.

Aniden başka bir soruyla, konuyu değiştirdi, Lal.

‘En sevdiğin rakam, hangisi güvercin?’.

‘Birden daha büyük, hangi rakam var ki?’.

‘Sen çocuk musun, Lal?’.

‘Çocuk olmadığımı, biliyorum, çocuk olmaya çalışıyorum.

Belki de çocukluğa gitmek, çocukluğumu hatırlamak istiyorumdur. Olamaz mı, güvercin’, diye, yeniden güldü.

‘Her neyse…

Yaşamın keyfini ve neşemizi, bir yerlerde kaybetmiş bulunuyoruz. Merakla yaşama arzumuzu da… Artık istesek bile, çocuk olamıyoruz. Çocuk gibi düşünmeyi ve konuşmayı çoktan unuttuk biz.

Zaman, zaman, aklımızın ve yaşadığımız dünyanın gerçekliğinden ayrılarak, neşeyle çocuk olmanın keyfine varmamız gerekmiyor muydu?

İçimizdeki çocuk, her fırsat bulduğunda, tekrar ve tekrar, bizi eğlenmeye, çocuk olmaya çağırmıyor mu?’.

‘Çocuk olmak için, önce yaralarımızın iyileşmesi, taşıdığımız yüklerin ve meşguliyetlerin azalması gerekmez mi, güvercin?’.

‘Taşıdığımız onca ruhsal yaranın yükünü, neden taşıdığımızı bilemeden, iyileşemeyiz, Lal. Ruhsal yaralarımızın çoğu, kalp kırıklıklarımızdan oluşmuştur. Yeniden çocukluğumuzu hatırlayıp, yaşadığımızı hissetmeye başlamadan, iyileşmemiz gerçekleşemez.

Kabullenmen gereken gerçekliği fark edip, kabullenmeyi başardığında, yeniden başlayabilir, rahatça nefes alabilirsin…

Geçmiş zamanlarda, çeşitli nedenlerle felakete yol açmış kararlarımızı, sahte yaşantılarımızı, hatalı inançlarımızı sahiplenmeyi başarmak, geçmişin yanlışlıklarını kabullenmek, cesaret ister. Bunu bilmek ve bu kabulleniş, aynı zamanda kendi kişisel geçmişimizden vazgeçmeye de gönüllü olmak demektir.

Ancak ondan sonra, yeni gerçekliğin doğrularını anlamaya, bu yeni gerçekliği özümlemeye başlayabiliriz, Lal’.

‘İlle de bu kadar zor mu olmalı ya da bu gerçek, bu kadar zor mu anlatmalı, güvercin?

İleriye ve yeniye doğru yürümenin, daha kolay bir yolu ve yöntemi yok mu?’.

‘Olmaz mı?

Korkuların yerine, kendin olma, kendi kıymetini bilme cesaretin varsa, neden olmasın, Lal.

Bu cesaretle birlikte, yeniden sevgi olmayı hatırlamaya başlamalısın.

İçindeki sevgiyi, her şeye açmaya ve açık olmaya vermelisin…

Kocaman yüreğinle, yüzünü gülümseten, gözlerini parlatan, her bir hücrene heyecan katan sevgiyi, sevginin ışığını, şimdi fark etmeyeceksen, ne zaman fark edeceksin, Lal?’.

‘Gelecekten korkmayacağım bir dünya, istiyor olamaz mıyım?

Gerçekten sakin ve huzurlu bir yaşam sürmek, çevremdekilerle sevgi, saygı ve sorumluluğa dayalı, yeni bir dünya inşaa etmeyi hayal etmek, içinde korkmadan, keyif ve neşeyle nefes alacağım bir dünya istiyor olamaz mıyım?’.

‘Önemli olan başlangıçtır, yeniden başlamaktır, Lal.

Yeniden başlamak, geçmişin sivriliklerini törpülemek,

sevginin yüreğimize süzülmesine izin vermektir.

Sevgi olmaktır, yeniden başlamak.

Sevgiyle, sevginin ışığıyla yıkanmaktır.

Sevginin ışığıyla yıkanırken, inadına bastıran gölgeye, karanlığın ısrarına ragmen, her zaman seçim yapmak gücüne sahip olduğumuzun farkına varmaktır, yeniden başlamak…

Gökyüzüne uçmaya niyetlendiğinde, tüm bulutlar sana yol göstermeye başlar…

Yeter ki uçmaya niyetlen ve bir an önce uçmaya başla sen…’.