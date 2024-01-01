Yeni yıl umutlarımızın yeşerdiği bir yıl olsun…

Eski yıl bittiği için üzülür müyüz, yoksa yeni bir yıla girdiğimiz için sevinir miyiz?

İnsanlara göre her zaman değişkenlik gösterebilir bu bakış açısı.

Kendi adıma söylemem gerekirse daha önceki yazılarımdan birisinde de yazmıştım. Ben geçmişteki kötü olayları silerim güzel anıları tutarım hafızamda diye. (Tabii bu benim kendi hayatımdaki iyi ve kötü gerçekler için. Toplum olarak yaşadığımız olaylara duyarsız kalmak mümkün değil.) Dolayısıyla yeni yıl benim için hafızama yerleşecek yeni umutların yılıdır. Hayallerim, yeni yıl ile ilgili gerçeğe dönüşecek ve bir yıl sürecek planlarım hiç bitmez benim. Tabii ki yaşadığımız kötü olayların hepsini silemeyiz, hafızamıza kazınarak yer ediyor onlar. Ama geleceğimiz için, çocuklar için, gençlerimiz ve kendimiz için bu yaşadıklarımızın üstüne ince bir çizgi çekmeliyiz. En azından yeni yılın ilk günlerini yaşadığımız bugünlerde, bir iki günlük hafızamıza çizgi çizmek, kötüyü düşünmeden iyi hayaller kurmak hepimize iyi gelecektir diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz?

Her şeye yeniden başlamak için bir nedendir belki de yeni yıl. İyi ya da kötü değişimi, zorlukları, kargaşayı, sevinci, huzuru karşılarken belki de bir kısmını geride bıraktığımızdır yeni yıl.

Başlangıçlar her zaman umut verir bizlere. Hepimiz bir yıl öncesine göre hayatımızda değişimler gösterebiliriz. Ve bu doğrultuda yeni yıla girerken olmak istediğimiz kişi olma hayaliyle dileklerimiz vardır eskisinden farklı.

Yeni yıl kutlaması aslında bir değişim çabasıdır, yeni umutlarımıza yer açacağımız zaman dilimidir. Gerçekleşip gerçekleşmemesi zamana, bizim çabalarımıza kalmış olan hayallerimizin gerçeğe dönüşme kurgusudur.

Çocukluğumda, babamın evdeki en büyük çiçeği bizler için pamuk parçalarıyla süslerken hem o çiçekle mutlu olmak, hem de televizyonda seyrettiğimiz yabancı filmlerde ki gibi ağaçlarda renkli süslerin hayalini kurmak gibiydi bir çocuğun yeni yıl hayali.

Oysa şimdiki çocuklar ise yeni yılın başarılı geçmesini, sağlıklı geçmesini, savaş olmamasını diliyor.

Biz mi çok çocuktuk yoksa şimdiki çocuklar mı çok büyük?

Bir çocuk için hangisi daha doğru diye düşünüyorum iki nesil arasındaki farkı kıyaslarken, yılbaşı ağacında renkli süslerin hayalini kurmak mı yoksa savaş olmamasını dilemek mi?

Biz büyükler de barış istiyoruz, sağlık istiyoruz, savaşta, depremlerde çocukların ölmemesini, hatta kimsenin ölmemesini diliyoruz. Şimdiki çocuklarla dileğimiz aynı.

Yaşadığımız dört yıllık kaos içinde geçmiş yılda iyiyi bulmak belki de çok zor. 2020 yılından beri yaşadığımız ve hala yan etkileri devam etmekte olan pandemi, 2023 yılının başında yaşanan Kahramanmaraş merkezli on bir ilimizi etkileyen ve bizleri de sarsan deprem. Savaşlar, hayat pahalılığı…

Peki, yazımın başında dediğim gibi yine sorsam sizlere, eski yıl bittiği için üzülür müyüz, yoksa yeni bir yıla girdiğimiz için sevinir miyiz?

Belki kimsenin bunu düşünecek hali kalmadı ama yine de sevinmeliyiz diyorum. Eski yıl umutlarımızın bittiği, yeni yıl ise yeşerdiği bir zaman dilimidir. Yaşanan her kötü olaya rağmen hiçbir zaman mutluluk dilemekten vazgeçmiyoruz birbirimize. Çünkü her zaman böyle bir kıvılcıma ihtiyacımız var.

Bende sizlere mutluluk dilemekten vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim de. Sağlıkla, huzurla, neşeyle barış dolu nice mutlu yıllar diliyorum.