Ey Kocaeli iş dünyası! Sizden de böyle “dik duruş” bekliyoruz!

Geçen hafta çarşamba…

Ülkemizde inanılmaz can sıkıcı olaylar yaşanırken, İzmir’den biraz olsun yüreklerimize su serpen şu haber geldi:

“İzmir iş dünyası, MEB’e kapılarını kapattı! İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) karar aldı, tarikatlara para aktarıldığı sürece Milli Eğitim Bakanlığı ile toplantılar yapılmayacak.”

İlk tepkim, “Bravo İzmir’e! Keşke Kocaeli iş dünyası da benzer bir tepki verebilseydi” oldu.

Belleğimi yokladım, iş dünyamızın temsilcileri Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası ve Gebze Ticaret Odası aralık ayı meclis toplantılarını yapmışlardı, acaba içlerinden biri “MEB-tarikat ilişkisi”ne bir tepki vermiş miydi?

Veya kentimizde sayısını bilmediğim kadar çok SİAD (Sanayici ve İşadamları Derneği) var, acaba içlerinden biri bu konuda bir tepki açıklaması yapmış mıydı?

Ya meslek odaları?

İçlerinden birinden ses çıkmış mıydı?

Belleğimi yokladım yokladım, Kocaeli iş dünyasından “Milli Eğitim Bakanlığı-tarikat ilişkisi”ne dair bir tepki açıklamasının izine rastlayamadım.

Üzüldüm…

“Yazık, demek koskoca Kocaeli iş dünyasının gericiliğe karşı söyleyecek bir sözü yok” diye geçirdim içimden.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener’in o konuşması

Kısa adı İZTO olan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Valisi Süleyman Elban’ın da katılımıyla gerçekleşen aralık ayı meclis toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Sizin tarikat, cemaat dediğiniz bizim sivil toplum kuruluşu dediğimiz yapılarla protokol yapmaya devam edeceğiz” sözlerini şöyle eleştirdi:

"Bir süredir medyada yer alan ve toplumda büyük kaygı uyandıran haberlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın sivil toplum kuruluşu olarak tanımladığı bazı vakıf ve dernek niteliğindeki kuruluşlarla, bu kuruluşların bağımsız eğitim ve öğretim faaliyetleri yapabilmelerine imkân tanıyan protokoller imzaladığı bilgileri yer almaktadır. Anayasamızın eğitim ve öğretim hakkını ve ödevini belirleyen 42. maddesi şöyle der: 'Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.'

Buradaki 'Atatürk ilkeleri' ve 'çağdaş bilim ve eğitim esasları' kavramlarına özellikle dikkat çekmek isterim. Bu kavramların temsil ettiği değerler bizlerin tek referans noktasıdır ve bu, hiçbir şekilde değişmez, değiştirilemez. Eğer bu çocuklarımıza ve gençlerimize, bu değerleri ve bilgileri kazandıracaksak bunu yapacak olanlar aileleri ve yüzbinlerce aydın Cumhuriyet öğretmenleri ile üniversite öğretim üyeleridir."

Mahmut Özgener’in bu konuşması, meclis üyeleri tarafından uzun süre ayakta alkışladı.

Bu alkışlara salonda bulunan Vali Süleyman Elban katıldı mı katılmadı mı, bu konuda haberde bir ayrıntı yok.

İZTO Başkanı Mahmut Özgener’in şu konuşmasına, “gericilik” karşısındaki şu net tutumuna ve dik duruşuna bakar mısınız?

(Bu arada tırnak içinde belirteyim, Mahmut Özgener, 1935’te Kocaeli’den CHP milletvekili seçilen ve halen mezarı İzmit Bağçeşme Mezarlığı’nda bulunan Hatice Özgener’in torunudur.)

Devam edelim…

Kocaeli iş dünyası neden tepkisiz?

Evet, devam edelim ve Kocaeli iş dünyasının “Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu gerici eylemi” konusunda neden tepkisiz olduğunu soralım:

Ey, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu…

Ey, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut…

Ey, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk…

Ey, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş…

Sizlerin, Kocaeli iş dünyası adına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı, cumhuriyet ve Atatürk ilkelerini koruyup kollamak, bu değerlerimize zarar verenlere tepki göstermek gibi bir göreviniz ve sorumluluğunuz yok mu?

Eğer iktidarın hışmından ve baskısından korkuyorsanız, sizin oturduğunuz o koltuklar, ayağımızın altından kayıp gitmekte olan “demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti” rejiminden daha mı önemli?

Unutmayın, dünyada sadece demokratik toplumlarda insanlar konuşur.

Despotik, dikta ve faşizan düzenler ise “susma” rejimleridir.

Sizler “memleketin önemli sorunları” konusunda uzun zamandır sustuğunuza göre, Türkiye çoktan “despotik, dikta ve faşizan bir düzene” geçti de, bizim mi haberiniz yok?

Şunu iyi bilin, bu rejim değişirse, sizi orada zaten oturtmazlar.

AKP iktidarı, “geleceği” sürekli “geçmişte” arıyor

Ortaçağda “dinlerin kuralları” geçerliydi, çağımızda da “bilimin kuralları” geçerlidir.

Bu gerçeğe rağmen, AKP iktidarı günümüzde de “din kuralları”nı geçerli kılmaya çalışıyor.

Yani Türkiye’nin geleceğini, geçmişte arıyor.

Türkiye’yi Ortaçağ karanlığına geri götürmek istiyor.

Bu aslında klasik bir “emperyalizm taktiği”, ne yazık ki iktidar bilerek veya bilmeyerek bu taktiğe alet oluyor.

Türkiye bu kadar “kritik bir eşikte” bulunmasına rağmen, başta oda başkanları olmak üzere toplumun pek çok dinamiği “bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın”ı oynamaya devam ediyor.

Türkiye’nin çıkmazı burada!

Aslında herkes konuşsa, Türkiye’yi uçurumun kenarına getirenlerin aklı başına gelecek.

Susanlar, suç işleyenlerin suç ortağıdır.

Bunu unutmayalım!

Başta oda başkanları…

Toplumun bütün dinamikleri…

Suça ortak olmak istemiyorlarsa, konuşmak zorundalar.