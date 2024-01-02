2023’ten 2024’e hayat!

Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Yuvarlanıp gittiğimiz hengame içerisinde 2023’ü tarihin sayfalarına terk ettik. 2024’e sayfa açtık. 2023’te 2024’e ne oldu?

Hayat; kimileri için gittikçe kolaylaşıyor, kimileri için ise, alabildiğine zorlaşıyor. Kimler için kolaylaşıyor, Kimler için zorlaşıyor. Ayrı ayrı saymaya gerek yok. Aşağıdaki listede yer alanlara göre bu dünya da hayat her geçen gün zorlaşıyor. Listenin dışındakiler için ise; bu dünyada hayat kolay…

İmanlı, inançlarında samimi ve dürüst.

Şirk koşmayan, (Tanrıya ortak koşmayan)

İnsan öldürmeyen, öldürtmeyen,

Çalmayan, çaldırmayan,

İftira atmayan, gıybet etmekten kaçınan,

Adil,

Haddini bilen,

Rüşvet almayan, vermeyen,

Adam kayırmayan, yedirtmeyen yenilmesine göz yummayan

Kibirlenmeyen,

İyiliği başa kakmayan,

Allah’tan başka hiçbir şeyden korkmayan,

Gösteriş yapmayan,

Kin tutmayan,

Yetim hakkı yemeyen,

Öksüze yetime zulüm etmeyen,

Haset etmeyen,

Emanete hıyanet etmeyen,

Cimri ve savurgan olmayan,

Yalan şahadet etmeyen,

Yeryüzünde bozgunculuk yapmayan,

Ölçüde tartıda hile yapmayan,

Büyü- fal- sihir yapmayan,

Faiz almayan,

Zorla din dayatmayan,

Dinle ilgili hurafeler uydurmayan,

Din diye hurafelerin ve hurafecilerin peşinden gitmeyen

Dini siyasete alet etmeyen,

İnsanlara zulüm etmeyen,

Yolsuzluk yapmayan,

Haram yemeyen,

Kültüre meraklı,

Okuyan- yazan,

Atatürk ilke ve inkılaplarına gönül vermiş,

Vatanına milletine ihanet etmeyen,

İhaleye fesat karıştırmayan,

Kamu mallarına el uzatmayan, çalmayan, yağmalamayan,

İşte bu adamların işi zor, giderek daha da zorlaşıyor.