ÇOK YALNIZIM, ÇOK

Sana bir şey sormaya geldim. Cevabına çok ihtiyacım var. Ben yalnızım. İnsanlar benim egolu olduğumu söylüyorlar. Ve benden uzak duruyorlar. Doğrularımı sert buluyorlar. Ama yalnız bile olsam, ben mutluyum. Ben doğrularımı deneyimlerimle oluşturdum. İnsanın bazı kurallarının olması egolu olmakla aynı mı sence?

'Senin fazlaca kuralın var. Bu da bana keyif vermiyor. Ben biraz daha özgür olmaktan yanayım. Senin ile bir daha görüşmeyeceğim.' Böyle bir şey mi yaşıyorsun?

Tabi bu kadar basit olmasa da bu anlattığın hikaye konun özü galiba. İlişkilerde her şey bu kadar net olmuyor. Beni sessizce izleyip ortadan kayboluyor insanlar.

Yani sen hiç kimsenin yakasına yapışmadın. Giden kimseye neden gittiğini sormadın. Bana anlattığın yalnızlığın, kurallarının olması ve bunların ego olarak tanımlamalarının altında seni destekleyen bir karşı cevap yok. Sen hakikaten yalnızsın.

Sormam mı gerekiyordu?

Yoo sorman gerekmiyor. Bir gün neden yalnız olduğun içine doğar nasılsa.

Sormam gerekiyor, anladım.

Bana insanların kaybolduğu o andaki hissini anlatır mısın? Nefesini uzun zaman tutmuşsun da o kaybolunca nefes almaya başlamışsın gibi mi?

Yok yaa... O kadar da değil. Yani her zaman değil. Bazı ilişkilerde üzüldüğüm bile oluyor. Daha çok 'Yine ne yaptım?' sorusundaki merak hali gibi.

Şimdi birisi çıksa senin istediğin her şeye uyum sağlasa o zaman ne olacak?

Öyle de oluyor. Ben ne sorsam 'Fark etmez.' cevabını duymaktan sıkılıyorum.

Peki sana uyum sağlasa ve isteklerini de net bir şekilde sana anlatsa, onu sonuna kadar dinliyor musun?

Dinliyorum tabi...

Peki söylediklerini yapıyor musun?

Bazen evet diyorum, bazen de hayır. Hem de özeni elimden bırakmadan veriyorum cevaplarımı. Genel de böyle bir uyumu yakalayınca daha sık görüşmek, daha çok konuşmak istiyorum. Öyle de ortadan kayboluyorlar.

Seni anlamaya çalışıyorum. Bir şeyi merak ettim. Senin bu çok övünerek anlattığın yalnızlığın nasıl bir şey? Neler yapıyorsun yalnızken? Yani uyumlu bir ilişkin olduğunda yalnızlığını terk mi ediyorsun? O kadar sıkıldığın bir şey mi bu yalnızlık dediğin şey.

Uzun sürünce sıkılıyorum tabi. Belli bir yere kadar tek başınalık güzel ama sonra o hal yalnızlığa bürününce sıkıcı oluyor.

Peki bana şu deneyimlerinle elde ettiğin kurallarından bahseder misin?

Ben telefon özürlüyüm. O benim için sadece haberleşme aracı. Uzun konuşmalar, her şeyin detaylıca yazıldığı mesajlar beni geriyor. Lakaplardan hoşlanmıyorum; 'Canım, aşkım, yavrum' gibi. Bunlar hiç bana göre şeyler değil. Geçmişin konuşulmasını da sevmiyorum. Bir de parasal konuların konuşulması benim tarzım değil. Ben bulunduğumuz anı yaşayalım, eğlenelim, hayallerimizi konuşalım istiyorum. Baştan öyle de oluyor. Bir süre sonra bakıyorum Ben yine Güzin Abla olmuşum. Yanlış anlama ben olumsuz ve üzücü olayların olmasına karşı değilim. Onlara direncim de yok. Ben sadece tekrar tekrar karşımdaki insanı dinlediğimde o konu için bir şey yapmadığını, onu anlatmaktan keyif aldığını zannediyorum.

Bu anlattıklarında uç bir şeyler yok. Oldukça bilinçli farkındalıkların var. Aslında yalnızlık dediğin şey diğer seçimlerin gibi güçlü bir duruş gibi gözüküyor. Ego ile ilgili soruna gelince, bu duruşundaki kurallar zaman içinde esnemeli ve gelişmeliler. Sen geçmişi konuşmayı bıraktın diye tüm dünyanın bunu seçmesi mümkün değil. Bu bakış açısında ısrar edersen, insanları sadece yargılamış olursun. Hem de egolu bir biçimde yaparsın bunu. İnsanların seçtikleri tutumlarının onlara zarar verdiğini onlara fark ettirmeyi seçersen olayın içine bir samimiyet koymuş olursun. Unutma; sen de yanılgılarını düzelte düzelte bugünkü insan oldun. Diğer insanlara da zaman tanımalısın. Bakış açılarında ısrar edersen kendini karmik bir yalnızlığa mahkum edersin. İnsanlara yaşattığın duyguları yalnızlığında yaşarsın kısacası. Ve onların kırıldıklarını, bu yüzden gittiklerini görüp bu gördüğünü içselleştiremez hatta bundan bir de zevk almaya başlarsan, işte o zaman egolu bir insan olduğundan bahsedebiliriz. Bir de bu konuyu bu kadar ciddiye alma. Biraz neşeli ol ki insanlar yanına rahat olmak için gelsinler. Sorunları 15 dakika dinle. Telefonuna yüklediğin gonk sesi çalınca bitir bu dinleme işini. Bunu tebessümle yap. İçindeki savaş oyuna dönsün. Sendeki tek tehlikeli konu ne biliyor musun? Sen zaman içinde boşlukları doldurmayı öğrenmişsin. Bu yüzden 'Neden?' sorusunu sormuyorsun. Sorup cevapları alırsan, elinde hangi yanlarını törpüleyeceğine dair oldukça fazla veri birikir. Benden bu hafta bu kadar. Var mı başka soru?

Yok. Başka sorum yok. Bana bunlar bir ay yeter zaten. Teşekkür ediyorum...