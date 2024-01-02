ROBOT SÜPÜRGENİN BEDELİ! 

10 yıl kadar önceydi, ülkemize “ithal malı” motosikletler geldi.

Sempatik, ufak tefek ve “ucuz” sayılabilecek bir fiyatı vardı.

Büyük ilgi gördü.

Kısa bir süre sonra, arızalar başladı!

“Servisi nerede?” diye araştırmaya başladılar!

Aracı alırken; “Bunun servisi, yedek parçası var mı?” diye sormamışlardı!

Vatandaş sormamıştı ama, “vatandaşını korumak” ödevi olan ve bu ithalata yasal izin veren ilgili Bakanlık da sormamış olmalı!

Bu motosikletlerden halen çalışan ve trafiğe çıkan var mı?

Ben göremiyorum.

Ama çok değişik tipte ve markada yeni yeni motosikletler piyasalarda!

Onların geleceği nasıl olacak bilemiyorum?

İnşallah, ilgili bakanlık biliyordur!

Bir gün, bir komşu ziyaretinde, ilk kez “Robot süpürge” ile tanıştık.

Yuvarlak bir cisim, evin içinde fır fır dönüyor, bir eşyaya takıldığında,

Japonca bir şeyler mırıldanıyor, kendi olanaklarıyla dönüyor ve işi bitince, mamasına koşan ev kedisi gibi şarj noktasına gidiyordu.

Sonra bir gün, o robot süpürgenin bir örneği bizim evimizdeydi!

Eşim, internet üzerinden görmüş, uygun taksitlerle bir tane robot süpürge almıştı.

Samimiyetle söyleyeyim;

“Markası nedir? Garantisi var mı?” diye sormak aklımıza gelmedi!..

Yeni bir oyuncakla karşılaşmış çocuk gibiydik!

Şimdi, bu dikkatsizliğimiz için, kendi payıma utanıyorum!

Aradan bir yıl bile geçmedi, bizim robot ortada yoktu!

Eşime sordum;

“Şarjda, fişe takılıydı. Elektrikler kesildi, tekrar elektrik geldiğinde şarj olmayı sürdürdü ama bir türlü durmadı! Gürültüsünden rahatsız oldum, çalışsın diye fişi çektim, çalışmadı” dedi.

Eşim, daha sonra marka adını bile bilmediği “Robot Süpürge” bakım ve onarımı için Kocaeli ve ilçelerinde hiçbir firmaya rastlamamış!

İstanbul’daki firmalar; “Kargo ile gönderin, onarıp gönderelim” diyorlarmış!

“Kaça mal olur?” sorusuna yanıt yok!

Robot süpürgemiz “müebbet hapse” mahkum olmuş!

Geçenlerde aklıma geldi, içime sindiremedim ve internetten bu hastaya bir tedavi olanağı aradım!

İki firma aradı. İkisi de aynı soruları sordu;

· Markası nedir? Arıza nedir?

İki soruya da yanıt veremedim! Marka yoktu, arıza da şaibeliydi!

“Garanti tarihi nedir?” diye soran olmadı! Anladım ki, garantisi yoktu!

Olasılıklara göre tamir bakım fiyatını sordum; Yaklaşık 2250 TL. ve dolayları dediler! Bu “sahtekar robotu” 1900 TL’ye almışız!

Saflığımızın bedeli olarak kabul ettik ve hurdaya ayırdık!

Karar verdik, salon temizliğini sırayla yapacağız!

Firmalardan öğrendiğim kadarıyla, “tamir-bakım-onarım” işleri hayli yoğunmuş! İki haftadan önceye iade tarihi veremiyorlar!

Demek ki, “internet dünyası kurbanları” içinde yalnız değiliz!

Bu arada, “Emekliler için” diye pazarlanan “mini otolar” ve yeni tip “motosikletler” diye internet sayfalarında ilanları çıkan araçlar aklıma takılıyor!

Aklıma gem vurdum!

· Garantisi var mı? Servisi ve yedek parçası var mı? Diye soruyorum.

Sonra;

“Sanayi ve Ticaret Bakanlıkları bu konuda gerekli önlemleri almışlar mıdır?” diye düşünüyorum!.. Ben, emin olamadım.

Yabancı ülkeler, ihraç ettiğimiz her türlü ürünü, belirlenmiş YASAL kurallara göre inceliyor ve gerektiğinde iade ediyorlar! Ya bizim “yetkililerimiz?”

Şimdi, hep birlikte düşünelim;

Ülkemize gelen yabancı malların kalitesi, garantisi, yedek parçaları ve servis olanakları üzerinde, ilgili bakanlıkların gerekli önlemleri aldıklarına inanıyor musunuz?

Yoksa, yeni vurgunların öncesinde miyiz?