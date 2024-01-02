21 yıllık kesintisiz AKP iktidarında yüksek faizde Avrupa 1’incisiyiz!

Her yeni yıl…

Yeni bir umut…

Yeni bir başlangıçtır…

Ama son yıllarda yeni yıl demek, ‘ zam’ demek haline geldi.

21 yıldır Türkiye’yi kesintisiz yöneten AKP’nin yanlış politikaları yüzünden ülkemizde ekonomik kriz yaşanıyor.

Enflasyonun önü alınamıyor.

Türkiye, yıllardır dünyada ‘ enflasyon ligi’nde başı çekiyor…

Artık faizde de dünyada ve Avrupa’da derecelerimiz var. Sözcü’deki haberi birlikte okuyalım;

“FAİZ SEBEP, ENFLASYON SONUÇ”

“Türkiye, ‘enflasyon ligi’nden sonra ‘faiz ligi’nde de dünyada ilk 5’e girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “faiz sebep, enflasyon sonuç” teziyle başlayan ve seçimlerden önce yüksek enflasyona rağmen yüzde 8.5 seviyesinde tutulan politika faizi, haziran ayında ekonomi yönetiminin değişmesiyle beraber yükseltilmeye başlandı.

Hafize Gaye Erkan’ın başkanlığındaki her Para Politikası Kurulu toplantısında faizler yükseltilirken, toplam artış 34 puanı buldu. Güncel verilere göre dünyanın en yüksek beşinci enflasyonuna sahip Türkiye, artık borçlanma maliyetlerinde de az gelişmiş ülkelerle yarışıyor.

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Euronews Türkçe’nin Trading Economics’ten derlediği verilere göre Aralık 2023 itibarıyla, dünyada politika faizinin en yüksek olduğu ülke yüzde 130 ile Zimbabve. Ardından yüzde 100 ile ekonomik krizlerden yakasını bir türlü kurtaramayan Arjantin var. Üçüncü sırada ise yine krizlerle boğuşan Venezuela bulunuyor. Bu ülkede faiz oranı yüzde 56.3. Türkiye ise bu ülkelerin ardından yüzde 42.5 ile dördüncü sırada yer alıyor.

AVRUPA’DA İLK SIRADA

Türkiye’nin ardından Gana yüzde 30 ile beşinci sırada. Afrika ülkesini, yüzde 28.3 ile Sudan ve yüzde 25 ile Kongo takip ediyor.

Dünyada dördüncü olan Türkiye, Avrupa bölgesinde ise en yüksek faiz oranına sahip. İkinci sırada Türkiye’nin politika faizinin 26.5 puan altında olan Rusya, üçüncü sırada da yüzde 15 ile Ukrayna bulunuyor.

Avrupa Birliği ülkesi Macaristan’da faiz yüzde 10.8 seviyesindeyken, Belarus ise yüzde 9.5 ile ilk beş sırayı tamamlıyor. Avrupa’nın en düşük faiz oranı ise yüzde 1.8 ile İsviçre’de bulunuyor.”

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Haberin özeti şu; Yıllardır dünyanın en yüksek enflasyon oranlarından birine sahip Türkiye, artık faizde de Avrupa birincisi ve dünya dördüncüsü konumunda bulunuyor…

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Yüksek enflasyon demek hayat pahalılığı demek, yüksek faiz demek, satın alma gücünün düşmesi demek… Kısacası yüksek enflasyon demek, yüksek faiz demek, YAŞAM STANDARTLARIMIZIN düşmesi demek…