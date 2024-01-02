Türkiye’deki rejimin adı “demokratörlük” mü?

Yüksek Seçim Kurulu, dün, 31 Mart yerel seçimlerine katılacak partileri açıkladı.

Tam 36 parti giriyor seçimlere.

14 Mayıs 2023 genel seçimlerine kaç parti katılmıştı?

24…

Demek demokrasimizde büyük ilerleme (!) var.

Baksanıza, her isteyen parti kurup seçimlere katılabiliyor.

Parti kuruluşunu engelleyen, “Parti kuramazsın, seçimlere giremezsin” diyen yok.

Demokrasi (!) dediğin de budur zaten.

Ülkemizde her isteyen istediğini yapabiliyor, ama tek bir şartla.

“Tek adam saltanatı” devam edecek…

Kazanan, hep “tek adam” olacak.

Hep “tek adam”ın borusu ötecek.

Herkes, “tek adam”a çalışacak.

“Tek adam”ın her istediği yerine getirilecek.

O “tek adam”a yan bakılmayacak.

“Tek adam” istediğini tutuklatacak, istediğini serbest bıraktıracak.

“Tek adam” istediğini istediği makama getirecek.

“Tek adam” otur diyecek oturacaksın, kalk diyecek kalkacaksın.

Bu şartlar yerine getirildiği sürece, her isteyen siyasi parti kurabilir, her parti de istediği seçime girebilir.

İşte görüyorsunuz, 31 Mart 2024 seçimlerine 36 parti katılıyor.

Şu güzelliğe, şu zenginliğe bakar mısınız?

Dediğim gibi, 36 değil 136 parti seçime girsin, yeter ki “tek adam” kazansın.

“Tek adam”a göre kurgulanmış sistem

Kafanızı kaldırıp, siyaset dışındaki sisteme bakın!

Örneğin medya dünyasına…

Çok gazete var, ama bir ikisi hariç hepsi “tek adamı” yazıyor.

Çok TV kanalı var, ama hepsi “tek ses”.

Medyayı bir tarafa bırakıp diğerlerine bakın!

Ülkemizde kaç sivil toplum örgütü var?

Binlerce…

Dernekler, vakıflar, sendikalar…

Çoğu ya sessiz, ya da kırık plak gibi “Padişahım çok yaşa” şarkısını çalıyor.

Üniversitelerimiz mi?

Vakıflara ve devlete ait devlet 209 üniversitemiz var, hepsi “el pençe”!

Eskiden üniversite senatoları ayda bir toplanır, ülkemizin temel sorunları üzerine görüş açıklarlardı.

Şimdi varlıkları ile yoklukları bir.

İş dünyamızın halini hiç sormayın!

Sanayi odaları, ticaret odaları, sanayici ve işadamları dernekleri, bir ikisi hariç hepsi ama hepsi suspus.

Arada bir ses çıkaran oluyor, anında zılgıtı yiyor, hemen hazırola geçiyor.

Ne güzel sistem değil mi?

“Görüntü” başka, “gerçek” başka…

Sistemde “çok parti” var, ancak “tek adam”ın sözü geçerli.

“Çok gazete” var, hepsi “tek görüş” ortaya koyuyor.

“Çok televizyon kanalı” var, hepsinin frekansı “tek adam”a ayarlı.

Özetle…

Sivil toplum örgütlerimiz, tek sesli.

Üniversitelerimiz, tek sesli.

Odalarımız, tek sesli.

Tamam da bu rejimin adı ne?

Demokrasi desen, demokrasi değil.

“Şekli demokrasi” veya “sandık demokrasisi” diyebilir miyiz?

“Çok partili tek adam rejimi” ifadesine ne dersiniz?

Olmadı mı?

Geçenlerde Oksijen’de Ali Yaycıoğlu yazdı, Fransızlar, “demokrasi” ile “diktatörlük” kelimelerinin karışımından oluşan “democrature” yani “demokratörlük” diye bir deyimi, yeni bir rejimin adını kullanmaya başlamışlar.

Peki, bu ifadeye ne dersiniz?

Türkiye’deki rejimin adı “demokratörlük” olabilir mi?

“Demokratörlük” denince…

*“Şekli demokrasi” var…

*Otoriterlik var…

*Popülistlik var…

*Kutuplaştırma var…

Eğer içinde bulunduğumuz rejime siz başka bir ad vermek istiyorsanız, onu söyleyin, tartışmaya devam edelim.

Türkiye’deki rejimin adı ne?