Maça bak maça!

Amatör kümede herkes bu maçı konuşuyor. Yarın Cephanelik Stadı’nda oynanacak finalde Başaranspor, Derince Yavuzspor takımını konuk edecek.

1.Küme A Grubu’nda zirve mücadelesinde süper bir maç yarın oynanacak. Bekirdere’deki Cephanelik Stadı’nda oynanacak maçta Bekirdere Başaranspor ile Derince Yavuzspor heyecan dozu yüksek bir maç oynayacak.

Bu maç öncesinde iki cepheye de baktığımda, bir yanda hamın oğlu ve bacanağım, futbolculuğunda emeklerim olan Volkan Elmaser, Yavuzspor’un başkanı…

Diğer yanda gazeteciliğe ilk adım attığında (1999) yanında olduğum Şenol Çiçek… Kaptan; başkan futbolcu…

Yarınki maç öncesinde iki takımın da durumuna baktığımız zaman, işin şakası yok ve müthiş bir maç bekliyor kentimizi…

Bizim Volkan Elmaser otobüs kaldırıyor Derince 60 Evler’den… Çok sayıda taraftar maça gidecek… Başaran zaten stadın hemen yanında bulunan bir kulübümüz. Onlar için maça gelmek çok kolay…

Benim Şenol’dan da Volkan’dan da tek isteğim, onlara yakışan bir maç olmasını sağlamaları…

Bir de Şenol’un o kiloyla sahada kendini zorlamaması…

Bu kez Volkan da çıkar sahaya oynar, Allah korusun!”..

Bunun şakası yok…

Neyse hak eden kazansın diyelim klasik tabiriyle…

Kaybeden de bizim gönlümüzün şampiyonudur unutmayın!..