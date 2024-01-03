FERAHLATAN ANKET

Bizim toplumu çözmek çok güç.

Bakıyorsunuz Anıtkabir’de hilafet bayrağı açan var.

Hilafet bayrağı açanın burnunu bir yumrukta kana bulayan da.

Diyeceksiniz toplumu iki kutba ayırdılar.

Hiç haksız değilsiniz.

Ak Partili Cumhurbaşkanı, yeni Türkiye yönetim modeli yürürlüğe girmeden önce yani Başbakanlığında da seçmenleri partisi çevresinde toplamaya bu yöntemle başlamıştı. “Kindar ve dindar” sloganıyla!

Bu taktik başarılı oldu. Olmasaydı 22 yılda yapılan bütün seçimleri kazanamazdı.

Liyakat bir yana itildi, Ak partili olmak, başı şeklen de olsa secdeye değmek, biata tam anlamıyla yapışmak kendisine başarı getirdi.

Son yıllara kadar örtülü olarak gerçekleştirilen tarikat ve cemaat taraftarlığı artık milli eğitim bakanının TBMM’deki konuşmasındaki cümlelerinde hayat buldu. Artık bakanlıkların hangi tarikatın güdümünde olduğu biliniyor ve açıkça söyleniyor.

Öte yandan iktidarın 100. Yıl kutlamalarını gölgede bırakmak çabaları, milletin cumhuriyet ve Atatürk sevgisi, heyecanı ve coşkusuyla mağlubiyete uğradı.

Hele Cumhuriyet’in 100. Yılında Suudi Arabistan’da oynatılmak istenen Fenerbahçe- Galatasaray süper kupa maçının yine Atatürk sevgisi ve saygısı direnişi ile iptal edilmesi…

Bütün bunlar dikkat dikkate alındığında ayrışmanın başarıldığı, iki ayrı dünya görüşünün gündemde olduğuna işaret sayılabilir.

Ancak kafa karıştıran ve Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü isteyenler için ışık olacak bir gelişme var.

Tanınmış ve güvenilebilir bir araştırma şirketi, Atatürk ile ilgili yapılan anket çalışmalarını açıkladı.

Ankette şu soru soruldu: “ Atatürk’ün bu ülkeye yaptıklarından dolayı ona şükran duyuyor musunuz?”

Ankete katılanların ortalama olarak yüzde 86.4’ü “evet” dedi.

Soru farklı siyasi partili vatandaşlara da soruldu. Ve çok ilginç bir sonuç ortaya çıktı:

AKP yüzde 82.4, CHP 94.4, MHP 92.9, İYİ parti 96.7, HDP 79.8,YRP 60, ZAFER 100, TİP’92.0, ve diğer partiler 81.6 Atatürk’e şükran duyduklarını belirttiler. Görüşü olmayanların oranını da dahil edersek bu rakam çok önemli bir sonucu ortaya koyuyor: Türk milleti hangi partiye mensup olursa olsun, Atatürk ve onun ilkeleriyle hayat bulan rejime, dünya görüşüne katılıyor, destek veriyor.

Ülkenin içinde bulunduğu çok zor şartları iliklerine kadar duyan vatandaşların sessizliği, sinir bozuyordu.

Çünkü başta bir takım din adamlarının öncülük ettiği ve iktidarın sessiz kalarak desteklediği, tarikatların açıkça güç olarak ortaya çıktığı, hatta bunların Cumhuriyet’in bakanları tarafından korunduğu durum endişe yaratıyor, cılız tepkilerle karşılanıyordu.

Ama anket gösteriyor ki, Atatürk’e şükran ve bağlılık gücü dağlar gibi.

Bu da demek değildir ki, demokratik rejim tam anlamıyla gerçekleşmiş ve garantide. Böyle olmadığı siyasetin karmaşasından belli… Ama belli olan bir durum var, o da şu: Türkiye sınırları içinde yaşayan, inançları, kökleri, dilleri, dünya görüşleri ayrı olan tüm Türk vatandaşları, bu ülkenin kurtarıcısı ve kurucusuna inanıyor, ilkelerini benimsiyor.

Bu, epeydir süren demokrasi mücadelemizde görev alan herkesin elindeki en büyük güç olacak.