İşte yaşanabilir iller sıralaması!

Türkiyemiz güzel bir ülke. Ama kıymetini bilmiyoruz. Turistlerin beğenisine göre dünyanın gezilecek en güzel ülkeleri sıralamasında Türkiye 27’inci sırada. Peki Türkiye’de illerin durumu nasıl? Aydınlık Gazetesi’nden Nurullah Aydın’ın haberine göre Türkiye'deki en yaşanabilir iller listesi 2024'te değişti. Forbes dergisinin yayınladığı yaşanabilir iller listesinde 81 il yer alıyor.

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En yaşanabilir il, İstanbul olarak açıklandı…

Kocaeli ise sıralamada 5’inci…

1 Ocak’ta cenaze için İstanbul’daydım…

İstanbul’un en yaşanabilir il olması, bana çok garip geldi.

İstanbul’un birinci değil, sonlarda olması lazım.

Bu habere bazı yorumlar yapıldı…

Bu yorumları sizinle paylaşmak istiyorum.

YAPILAN YORUMLAR

HAMDİ… Bu puanlandıran kim ise bu yaşamayı bilmiyor yada insan değil en son yaşanacak iller İstanbul.

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YALNIZKURT: Şu an Türkiye’nin hiç bir şehrinde yaşamayı çoğu insan istemiyor. Ulan Anadolu şehirlerinde bile 8,10 bin tl olmuş kira. Sihirbaz olsan yaşaman zor. Belki dünyanın en pahalı ülkelerinde en ön sıraya yerleştik

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AHMET: Ölçü ne belli değil? İstanbul çok güzel bir şehir amma gürültü o trafik insanı bıktırır.

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UFUK: Siz sadece ekonomiye göre değerlendirmişsiniz. Birde çevre bakımından, doğal güzellik bakımından değerlendirin.

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KÜMBÜL: Neye göre kime göre neyin endeksi anlaşılan siz bu ülkeyi gezmemişsiniz... İstanbul trafik pür telaş... ANTALYA yazın nefes alman imkansız... Ankara denizden mahrum yeşili sınırlı...Muğla var ilçelerini saymaya başlarsanız durumu anlarsınız. Kastamonu koyları kanyonları dağları yeşili doğayı Rize Giresun Sinop Artvin.

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Yapılan yorumları yukarıda okudunuz…

Listenin tamamını sizinle paylaştım.

Listeye siz de bir bakın.

Fikrinizi merak ediyorum.

FORBES DERGİSİ’NE GÖRE TÜRKİYE'DEKİ EN YAŞANABİLİR İLLER

İLLER VE YAŞANABİLİR GENEL ENDEKS PUANI

1. İSTANBUL 68,9

2. ANKARA 66,13

3. İZMİR 62,39

4. TEKİRDAĞ 61,46

5. KOCAELİ 59,9

6. ANTALYA 59,1

7 . YALOVA 58,07

8. BURSA 57,13

9. ESKİŞEHİR 56,84

10. TRABZON 53,38

11. ÇANAKKALE 53,36

12. SAKARYA 53,35

13. SAMSUN 52,36

14. KAYSERİ 52,04

15. BALIKESİR 51,72

16. AYDIN 51,30

17. MUĞLA 51,23

18. EDİRNE 50,99

19. ELAZIĞ 50,53

20. KARABÜK 50,31

21. ADANA 50,23

22. MERSİN 50,09

23. BOLU 49,77

24. KONYA 48,88

25. ZONGULDAK 48,30

26. DENİZLİ 48,05

27. KIRKLARELİ 48,05

28. MALATYA 47,36

29. ARTVİN 47,35

30. HATAY 46,89

31. SİVAS 46,80

32. KÜTAHYA 46,57

33. GAZİANTEP 46,55

34. GİRESUN 45,72

35. MANİSA 45,54

36. ISPARTA 45,47

37. KIRIKKALE 44,94

38. BİLECİK 44,69

39. ERZURUM 44,05

40. AMASYA 43,69

41. BARTIN 43,63

42. SİNOP 43,60

43. RİZE 43,40

44. ORDU 43,05

45. UŞAK 42,79

46. ERZİNCAN 42,71

47. BURDUR 42,68

48. NEVŞEHİR 42,66

49. DÜZCE 42,49

50. KASTAMONU 42,00

51.K.MARAŞ 41,76

52. ÇANKIRI 41,30

53. AFYON 41,24

54. NİĞDE 41,21

55. ŞANLIURFA 41,09

56. KIRŞEHİR 40,97

57. KİLİS 40,96

58. TUNCELİ 40,57

59. KARAMAN 39,97

60. ÇORUM: 39,55

61. TOKAT 39,53

62. KARS 38,24

63. AKSARAY 37,72

64. GÜMÜŞHANE 37,47

65. DİYARBAKIR 37,38

66. MARDİN 37,23

67. BAYBURT 37,11

68. OSMANİYE 36,73

69. BİNGÖL 36,46

70. ADIYAMAN 35,62

71. BATMAN 35,55

72 . VAN 35,51

73. YOZGAT 34,28

74. ARDAHAN 33,96

75. IĞDIR 33,86

76. AĞRI 32,44

77. BİTLİS 31,85

78. SİİRT 31,57

79. HAKKARİ 30,94

80. ŞIRNAK 30,45

81. MUŞ 29,71