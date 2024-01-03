Türkler, nasıl Araplaştırıldı? (!)

“Araplaştırma” denince, hep “deve eti” kasidesini hatırlarım.

Arapçayı kutsallaştırıp, dinin anlaşılmadan yaşanmasına sebep olanların düştüğü acıklı durumun iyi bir örneğidir o kaside.

Araştırmacı Semih Kalkanoğlu, o olayı şöyle anlatır:

“Arap Bedevi kadınları ellerinde tef, yanık sesle türküler söylüyorlardı. Türkülerin konusu, deve etinin lezzetiydi. Bu etin kebabının, haşlamasının ve kızartmasının ne kadar lezzetli olduğu yanık yanık, makama uygun anlatılıyordu.

Töreni tertipleyen Osmanlı Teşkilâtı Mahsusa Reisi Eşref Sencer Kuşçubaşı, hazır ol vaziyetinde duran Anadolu’nun aslan yapılı Osmancık Taburu’nun erlerinden bazılarının, Arapça deve eti kasidesini dinlerken ağladıklarını gördü.

İyi Arapça bilen Eşref Bey şaşırdı ve bir ere “Oğlum ne ağlıyorsun böyle?” diye sordu.

Er, hazır ol vaziyetinde durmaya devam ederek cevap verdi:

“Komutanım, bakınız ne güzel Kur’an okuyor!”

Bu olay, Türklerin Araplaştırılmasının acı sonucunu anlatan binlerce örnekten biri.

Neden böyle bir yazı dizisi?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanması planlanan “ Süper Kupa” maçının son anda skandal bir biçimde iptal olması, “Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi”, “Arap emperyalizmini”, “Türklerin Araplaştırılmasını” yeniden gündeme getirdi.

Aslında “Arap emperyalizmi” ve “Türklerin Araplaştırılması” bizim temel sorunumuzdu, ama ülkemizi onlarca yıldır yönetenler Arapçayı “kutsal dil”, Arapları da “kutsal ecdat” kabul ettiklerinden bu sorunların üzeri sürekli örtülüyordu.

Özellikle son yıllarda, her iki konu da AKP iktidarının “dokunulmazlık” kapsamındaydı.

Ancak “Süper Kupa” skandalı, “Suudi Arabistan ve Arap emperyalizmi gerçeğini” az da olsa gün yüzüne çıkardı.

Bugüne kadar ecdadımız diye Araplara toz kondurmayanlar, artık Arapların “Atatürk, cumhuriyet ve laiklik” düşmanlıklarını açık açık tartışmaya başladılar.

Ben bu tartışmaya katkı vermek için bu yazı dizisini başlatıyorum.

Yazmakta olduğum bir kitap için notlarım hazırdı, gözden geçirdim, sizlerle paylaşıyorum.

Neler okuyacaksınız?

“Türkler, nasıl Araplaştırıldı?” derken konuyu biraz derinden aldım.

Bazı konu başlıkları şöyle:

*Türk tarihi ve Türklerin tarih boyunca kurduğu devletler.

*Türklerin İslam öncesi kısa inanç tarihi.

*Türklerin İslam öncesi devlet anlayışı.

*Türklerin İslam öncesi uygarlığı, hayata bakışı ve nitelikleri.

*Türkçe, Türklerin İslam öncesi yazı alfabesi ve Arapça ile tanışması.

*Türklerin İslamiyet’i kabulü.

*Arap milliyetçiliği nedir, nasıl doğmuştur?

*İslam’ın Araplaştırdığı uygarlıklar.

*Anadolu’nun ve Türklerin Araplaştırılması nasıl başladı?

*Yavuz Sultan Selim’in 1517’de halife olması, Türklerin Araplaştırılmasını nasıl hızlandırdı?

*Araplaştırmanın, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına etkileri.

ABD emperyalizminin Ortadoğu’daki tetikçisi

Konuya ısınmak için, “ABD emperyalizmi” ile “Arap emperyalizmi” arasındaki ilişkiye de kısaca değinelim.

Arap emperyalizminin merkezi Suudi Arabistan’dır, niteliği ise “kültür emperyalizmi”dir.

Suudi Arabistan; Ortadoğu halklarını Araplaştırarak, Araplaştırma yöntemiyle uyuşturarak, “ABD emperyalizminin sömüreceği ve sürekli kontrolde tutacağı” kıvama getirmektedir.

Yani Suudi Arabistan, “ABD emperyalizminin Ortadoğu’daki tetikçisi” konumundadır.

ABD’nin, Suudi Arabistan’da birçok askeri üssü bulunmaktadır.

Dahası, ABD, Suudi Arabistan ekonomisini sürekli kontrolü altında tutmakta ve kendi ekonomisi içinde değerlendirmektedir.

Bu nedenle ABD, Suud hanedanının sürekli saltanat sürmesine izin vermektedir.

Aksi olsaydı Suudi Arabistan da çoktan Irak, Suriye, Mısır ve Libya gibi parçalanmış, Suud hanedanının egemenliği çoktan yok olmuştu.

ABD, ülkelere müdahale ederken hep “demokrasi” yalanı söyler ya, işte bu yalan Suudi Arabistan özelinde çok sırıtıyor.

İnsanın aklına “ABD madem demokrasiyi getirmek için ülkelere müdahale ediyor da, Suudi Arabistan’a neden müdahale etmiyor?” sorusunu getiriyor.

İşte “Süper Kupa” skandalında gördünüz, Suudi Arabistan’da demokrasinin “d”sinden bile söz edilemez.

Suudi Arabistan, mutlak monarşi ve teokrasi ile yönetilen bir diktatörlüktür.

Suudi Arabistan, 21.yüzyılın ortaçağıdır.

Yukarıda Arap emperyalizminin niteliğinin “kültür emperyalizmi” olduğunu yazdım.

Ekonomik ve siyasi emperyalizmin içinde hiç görünmüyorlar mı?

Görünüyorlar.

Limanlar, oteller, bankalar, enerji tesisleri satın alıp işletiyorlar.

Ama şundan emin olun, bu ekonomik faaliyetlerin hepsinin temelinde ABD emperyalizmi var.

Yazı dizisine giriş bölümünü bitirmeden şuna da değinelim.

ABD emperyalizmi; dünyadaki şeriatçı, köktendinci, İslamcı terör örgütlerini Suudi Arabistan aracılığıyla kurmuştur ve Suudi Arabistan aracılığıyla yönetmektedir.

İŞID, El Kaide, Müslüman Kardeşler, Hamas…

Adına ne derseniz deyin, hepsi ABD emperyalizminin kontrolündedir.

Sadece bunlar da değil, PKK ve PYD de ABD’nin bölgedeki silahlı güçleridir.

ABD, bölgeyi şekillendirmek için bu terör örgütlerini kullanmaktadır.

Yazı dizisini okurken, bu acı gerçekleri aklımızdan çıkarmayalım.

Türkiye, ABD emperyalizminin ve ABD emperyalizminin Ortadoğu tetikçisi Arap emperyalizminin kıskacı altında.

YARIN:

*Türk tarihi ve Türklerin tarih boyunca kurduğu devletler.

*Türklerin İslam öncesi kısa inanç tarihi.

*Türklerin İslam öncesi devlet anlayışı.