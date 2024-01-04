Yeni Türkiye-3

Bir ülkenin kurucusu, kurtarıcısı, kahramanı ve liderine o ülkede hakaret ediliyorsa bu kişiler ya provokatördür ya da düzeni yıkmaya yönelik suç işlemektedir. O ülkede adalet varsa bu kişiler cezalandırılır. İtalya’da; Napolyon’a, Amerika’da George Washington’a, Bosna Hersek’te Aliya İzzetbogaviç’e, Çin’de Mao’ya, Küba’da Fidel Kastro’ya kimse hakaret etmez. Tam tersine ülke kurucusuna sonsuz saygı gösterir.

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Nedense Türkiye’de kurucusuna yönelik hakaret ve saldırılar var, bunu anlamak mümkün mü?

Atatürk düşmanları neden hortladı?

Buna çanak tutan kim?

Kimden cesaret buluyorlar?

Bunlar vatan hainliğidir. Bu kişiler resmen halkı kin ve nefret uyandırıp kışkırtıyorlar ama bunlara herhangi bir işlem yapılmıyor. Bu kişilere niye göz yumuluyor? Bunlara adalet gereğini yapmazsa birileri çıkar yapar. Ülkede kaos olur. Aynı 1980 öncesi Türkiye’de olduğu gibi.

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1980 öncesi SAĞ-SOL kavgası vardı. Kardeş kardeşe düşmüş herkes dersini almıştı. Ülkede 80 sonrası yeniden birlik sağlanmıştı. Yeni Türkiye’de ne yazık ki kamplaştırıldık. Karpuz gibi ortadan ikiye bölündük. Siyasilerin nefret söylemleri ve değersizleştirmesi ülkemizde prim yapıyor. Eski Türkiye’yi ve huzuru arar olduk. Şimdi Hilafetçiler ve Atatürkçü karşıtları oluşmaya başladı. Ülke hızla yol ayrımına gidiyor.

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İstanbul’da 1 Ocak sabahı Filistin’e destek yürüyüşü yapıldı. On binler katıldı ne güzel. Katil İsrail’i lanetledik, amaç zaten buydu. Konu, Türkiye’nin Filistin’e destek yürüyüşü ise Türk bayrakları ve Filistin bayrağı açılır.

Nitekim daha önceki yürüyüşlerde de olduğu gibi. Ama İstanbul yürüyüşlünde iş çığırından çıktı. O yürüyüşte bazıları Hilafet ve Tevhid bayrağı açmıştı. Bu bayrakların açılmasına izin verilmez. O tür bayrakları getirenlerden alınır, toplanır. O bayraklara izin verilmesi toplumda ayrımcılığa sebep olur. Nitekim de öyle oldu.

Kadıköy’de bir genç tevhid bayrağı taşıyan birine yumruk attı. Vayy sen misin yumruk atan hemen tutuklandı. Salıverilecekti ama sosyal medyada bir kitle tarafından halkı kin ve nefrete sürüklüyor diye hedef gösterilince cezaevine gönderildi.

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O gence tokat atan kişi vardı. Adı Oğuzhan Toksun olduğu belirtildi. Sosyal medyada paylaşıldı. Binlerce insan o kişiye tepki gösterdi? O da halkı kin ve nefrete sürükledi. Niye tutuklanmadı? Yani adalet bir grubun hedef gösterdiğini işleme sokuyor, diğer kitlenin adına bir işlem yapmıyorsa burada devreye adaleti kendi yaratmak isteyenler girer. Daha vahim sonuçlar ortaya çıkar.

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Halkı bölmeye, kamplaştırmaya devam edilirse halk 12 Eylül öncesine doğru gider. Güzel ülkemizi ayrımlaştırmaya kimsenin hakkı yok. Yoksa ülkemizi çok daha ciddi tehlikeler ve olaylar bekliyor olacak. İnsanlar bıçak gibi bileniyor. Büyük olaylar patlak verebilir.

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12 Eylül’ü görmüş yaşamış biri olarak gidişatı öyle görüyorum.

Bunu görmek için de kâhin olmaya gerek yok.

İleride bu tür olaylar gündeminin ilk sırasına oturur.

Bu ülkenin kurucusu Atatürk milyonların sevgilisidir.

İnsanların gönlünde yatan aslandır.

Türkiye bir cumhuriyettir.

Bunu devşirmeye kalkışmak vatan hainliğidir.

Kalkışanlar olursa da bende Hasan Tahsin olacağım.