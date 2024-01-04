Türk tarihi ve Türklerin tarih boyunca kurduğu devletler

Türkler, nasıl Araplaştırıldı? (2)

Tarihi kaynaklara göre, Türkler, “en eski uluslar” içinde ön sırada yer almaktadır. M.Ö. 6. ve 7. Yüzyıl’da Türk boylarından söz edilmesi, Türklerin 2500 yılı aşkın süredir tarih sahnesinde bulunduğunu göstermektedir.

İlk Türk devleti, M.Ö. 7.Yüzyıl’da kurulan İskit-Saka İmparatorluğu’dur. Türkler, o tarihten günümüze kadar pek çok devlet kurmuşlar ve yönetmişlerdir. İmparatorluk, atabeylik, beylik, hanlık gibi değişik biçimlerde kurulan Türk devleti sayısı, bazı kaynaklara göre 120 civarındadır. Sadece imparatorlukların sayısı 16’dır.

*İskit-Saka İmparatorluğu (M.Ö. 7-8 Yüzyıl)

* Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 204-M.S. 216)

*Batı Hun İmparatorluğu (M.Ö. 374-469)

*Ak Hun İmparatorluğu (420-562)

*1.Göktürk İmparatorluğu (552-582)

*Doğu Göktürk İmparatorluğu (582-630)

*Batı Göktürk İmparatorluğu (582-630)

*2.Göktürk İmparatorluğu (681-744)

*Avar İmparatorluğu (563-803)

*Uygur İmparatorluğu (744-1335)

*Hazar İmparatorluğu (650-965)

*Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1040-1157)

*Harezmşahlar İmparatorluğu (1157-1231)

*Timur İmparatorluğu (1368-1501)

*Hint-Türk (Babür) İmparatorluğu (1526-1858)

*Osmanlı İmparatorluğu (1299-1922)

Çin, Bizans ve Arap kaynaklarına göre, “Türk” adı Göktürk İmparatorluğu’ndan söz edilirken kullanılmıştır. İçinde “Türk” sözünün geçtiği ilk Türkçe metin ise Orhun Abidelerindeki Tonyukuk yazıtıdır. Sözcük bu yazıtlarda “Törük”, “Türük” şeklindeyken evrim geçirerek “Türk” şeklini almıştır.

Türklerin İslam öncesi kısa inanç tarihi

Türklerin inanç tarihi, iki döneme ayrılır. Birinci dönem, İslamiyet’ten önceki dönem; ikinci dönem ise İslamiyet’i kabul etmeleriyle başlayan dönemdir. Türklerin tarihini 2500 yıl kabul edersek, bunun 1500 yılı İslam öncesi dönem, 1000 yılı da İslam sonrası dönemdir.

Bu süreyi Türklerin kurduğu imparatorluklar yönünden değerlendirirsek, 16 imparatorluktan ilk 10 imparatorluk döneminde Türkler henüz İslamiyet’i bilmiyorlardı. Örneğin, İskit-Saka İmparatorluğu, Hun İmparatorlukları dönemleri, Göktürk İmparatorlukları dönemleri, Avar İmparatorluğu, Hazar İmparatorluğu ve Uygur İmparatorluğu dönemlerinde; Türkler Müslüman değildi.

Türk din tarihinde, Türklerin en eski dini olarak “Şamanizm” geçer. Şamanizm dışında; Budizm, Lamaizm, Mani Dini, Zerdüştlük, Musevilik ve Hıristiyanlık da dönem dönem Türklerin inanç dünyası içinde yer alır.

Bazı sosyologlar, Türklerin İslam öncesi inançları arasına “doğa dinleri” denen Tatemizmi, Animizmi, Animatizmi, Naturizmi de katarlar.

Türklerin İslam öncesi devlet anlayışı

Türklerin İslam öncesi devlet anlayışı, “insancıl-özgürlükçü ve halka dönük” ilkelere dayalıydı.

Bunun böyle olduğunu, milattan 500 yıl öncesine inen eski Yunan bilim otoritelerinden ve “Hipokrat” ya da “Galen” gibi üstatların yapıtlarından öğrenmek mümkün.

Çağımızın en büyük tarih bilgini sayılan İngiliz Herbert George Wells’in (1866-1946) Türk devletleriyle ilgili araştırmalarında da aynı görüşe rastlıyoruz. Wells, 1920 yılında yayınlanan The Outline of History (Ana Hatlarıyla Dünya Tarihi) adlı ünlü eserinde Türk ülkelerinden söz ederken şöyle der:

“Şunu hatırlatmak gerekir ki, o tarihler itibariyle böylesine gelişmiş kentlere Anglo Sakson İngiltere’sinde bile rastlamak pek mümkün değildir.”

Yine Orta Asya’daki Tonyukuk kitabelerini inceleyen bilim adamlarının görüşleri de aynı yöndedir. Yani Türklerin devlet anlayışında, “akılcı-özgürlükçü-insancıl-demokratik” nitelikler ön plandadır. Toplumun yaşamına ve geleceğine yön veren güç, gökten inme verilere değil, “akıl” verilerine dayanmaktadır. Türkler, dinsel inanışlara bağlı olarak değil; akılcı verilerin ışığında devlet kurmuşlardır.

İslam öncesi Türk devletlerinde öne çıkan özelliklerden biri de, kadına verilen değerdi. Kadın, sosyal yaşamda “eşit ve haysiyetli varlık” olarak bilinirdi. Kadın, aynı zamanda siyasal hak ve yetkilerle de donatılmıştı, devletin başına “hükümdar” olabiliyordu. Örneğin, Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı Tomris Hatun, M.Ö. 6.Yüzyıl’da İskit-Saka Türklerinin başındaydı.

Eski Türklerde kağanın eşi ya da “kadın hükümdar” anlamında kullanılan “khatun” sözcüğü, zamanla “hatun” olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Kazak Türklerinin bir atasözü, “Birinci zenginlik sağlık, ikinci zenginlik kadındır” der. Kadın Türk kültüründe erkeğin tamamlayıcısıdır. Hiçbir iş, kadın olmadan yapılmaz. Törenlerde kadın, hakanın yanına oturur idari ve siyasi alanda görüşlerini beyan ederdi. Daha önemlisi, devlet yönetiminde hakanın kararı, hatun bu karara katılmadıkça geçerli kabul edilmezdi. Emirnameler, “Hakan ve hatun emrediyor ki…” diye başlardı.

Kadının İslam öncesi toplumdaki değeri bu derece önemliydi.

YARIN:

Türklerin İslam öncesi uygarlığı, hayata bakışı ve nitelikleri.