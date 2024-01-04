Kocaeli’nin tercihi İstanbul, İstanbul’un tercihi Kocaeli!

Türkiye’de şehirler arasında sürekli göçler oluyor. 15 milyon nüfusa sahip İstanbul’da göç alma ve göç verme, bir hayli yüksek. Aynı durum Kocaeli için de geçerli… EVA Gayrimenkul Değerleme firması, şehirlerin 2022 yılındaki göç oranlarını açıkladı. İstanbul, hem en çok göç alan illerin, hem de en çok göç veren illerin başında yer alıyor.

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İstanbul’dan göç edilen ilk 10 şehir sıralamasına bakıldığında son dört yılda Kocaeli ilk sırada bulunuyor. İstanbul’un göç aldığı şehirlere bakıldığında Ankara ilk sırada. Kocaeli ise Ankara’nın ardından ikinci sırada yer alıyor… EVA Gayrimenkul Değerleme’nin haberini birlikte okuyalım;

GÖÇ HAREKETLİLİĞİ

“Göç, dünyanın en büyük sorunlarında biri olmaya doğru ilerliyor. EVA Gayrimenkul Değerleme’den Yasemin Zaimoğlu, İstanbul’da Göç Hareketliliğini mercek altına aldı. Son yıllarında İstanbul’dan göç edilen ilk 10 şehir arasında Kocaeli, Ankara, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Sakarya ve Antalya yer alıyor.

İÇ VE DIŞ GÖÇÜN DURUMU

Göç hareketliliğinin ikiye ayrıldığını belirten EVA Gayrimenkul Değerleme’den Yasemin Zaimoğlu, “Ülke içerisinde yapılan hareketlilik iç göç, bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan ise dış göç olarak adlandırılıyor. İç göç ve dış göç kavramlarının dışında son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz tersine göç kavramı da bulunmaktadır. Tersine göç, ekonomik, siyasal ve sosyal sebeplerle yapılmış olan göç hareketinin yön değiştirmesidir. İstanbul, en çok göç alan illerin başında geliyor üstelik en çok göç veren illerin de başında.” dedi.

İSTANBUL’DAN GÖÇ EDİLEN İLK 10 ŞEHİR

Pandemi ile birlikte göç hareketliliğinin arttığını da sözlerine ekleyen Zaimoğlu, “Son yıllarında İstanbul’dan göç edilen ilk 10 şehir sıralamasına baktığımızda son dört yılda dikkati çeken nokta Kocaeli’nin ilk sırada yer aldığı ve temelde Ankara, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Sakarya ve Antalya’nın dört yıldır da listede olduğu. İstanbul her sene daha fazla göç veriyor. Bu sıralamalarda sanayileşmenin fazla olduğu dolayısıyla da iş imkanlarının çok olduğu illerin yer aldığını ve İstanbul’a kıyasla konut satış ve kira fiyatlarının daha uygun olan illerin olduğu gözlemlenebilmekte.

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Bu verilere bakarak önümüzdeki senelerde de Kocaeli, Tekirdağ, Ankara, İzmir, Bursa, Sakarya ve Antalya’nın listede varlığını sürdüreceğine hatta son iki yıldır listede yerini alan Balıkesir’inde Antalya ve Muğla’yı geçmeye devam ederek listede yerini koruyacağı düşünülmektedir.

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Toplamda rakamları analiz ettiğimizde İstanbul’un verdiği göçün aldığı göçten son üç yıldır fazla olduğunu görebiliyoruz. Bu veriler İstanbul’ dan Anadolu’ya son üç yıldır dönüşün başladığını, ilerleyen yıllarda da bu göç hareketinin devam edeceğini ancak yine de İstanbul’dan yapılan göçün şehrin ekonomik yükünü azaltacak nitelikte olmayacağını söyleyebiliriz.

KONUT SATIŞ VERİLERİ

İstanbul’dan göç edilen şehirlerin başında gelen Kocaeli, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya konut satış sıralamasında son dört yıldır ilk onda yer alıyor. Tekirdağ son üç, Balıkesir son iki yıldır listeye girmiş durumda. İstanbul’dan göç alan iller arasında son iki yıldır bulunan Balıkesir’in konut satış verilerinde de bulunması, ilerleyen yıllarda da listelerde olabileceğini düşündürmektedir. Tekirdağ’ın göç veren iller arasında ilk 10’da yer alırken konut satışlarında ilk 10’a son 2 yıldır girmesi göç eden kişilerin konut satış ve kira fiyatlarından kaynaklı olarak göç etmiş olabileceğini ve göç eden kişilerin konut sahibi olup göç kararının geçici olmadığını düşündürmekte.

GENEL GÖÇ SEBEPLERİ

Türkiye genelinde göç sebepleri verileri incelendiğinde, pandeminin bitişiyle eğitim amaçlı göçlerin arttığı, genel olarak aile fertlerine bağlı göçün zirvede olduğunu bunu daha iyi konut ve yaşam koşullarının ve iş değişikliğinin takip ettiği gözlemlenmektedir. Türkiye geneli göç sebeplerine baktığımızda barınma konusundaki maliyetleri artmasından kaynaklı İstanbul’daki konut fiyatlarındaki hareketlilik İstanbul’un göç vermesindeki en önemli alt sebeplerden birisi olabileceğini söyleyebiliriz.

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Ülkemizde belli şehirlere yığılmalar var. Bunun artık önün geçilmeli ve sanayi, ticaret farklı şehirlere de yayılmalı. Köyden kent göç dönemi bitmeli ve kentten köye geri dönüş desteklenmeli. Artık kısmen uzaktan da çalışılabildiği için bunu geliştirecek projeler yapmanın tam zamanı. Hem stratejik olarak hem de jeopolitik olarak ülkemizde bu tür bir yayılım büyük şehirlerdeki konut ve ofis fiyatlarını da aşağı çeker, Anadolu da atıl duran birçok konut kullanılır hale gelebilir, olası depremin sonuçlarını azaltacağını söyleyebiliriz.”

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EVA Gayrimenkul Değerleme’nin araştırma sonuçlarını yukarıda okudunuz.

Anadolu’daki şehirlerde iş yok diye, iş için İstanbul’a akın ediliyor…

İstanbul’dakiler de şehir çok kabalalık oluyor diye, imkanı olanlar İstanbul’u derk ediyor. Bakalım bu kısır döngü ne zamana kadar devam edecek.