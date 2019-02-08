Gürhan Öztürk’e şapka çıkarın!..

Kolay değil… Yıllardır çıt bile çıkmayan erkek voleybolunda, bir takımı 1.Lig (Efeler Ligi) kapısının eşiğine kadar getirdi… Kolay değil bu düzeyde bir takımı organize etmek ve maçlara hazırlamak… Kartepe Belediyespor, belediyenin takımı ve şu anda seçim atmosferinde ortalık toz dumanken, takım hala lider ve disiplinden taviz vermiyor… Bunu da Gürhan Öztürk başarıyor… Tebrikler… O şapkadan tavşan çıkardı, biz ise ona şapka çıkarıyoruz…

Işıl Bozca, Nagehan Malkoç ve Samaspor…

Her ikisini de yaklaşık 20 yıldır tanıyorum… Genç bir yüzme antrenörüyken tanıdığım, o zaman henüz hayata adım atmamış Işıl Bozca hocam ile yine aynı şekilde o zaman boks yapan ve yılın sporcusu seçtiğimizde tanıştığım Nagehan Malkoç (Gül) hocamdan söz ediyorum… Bu ikili kent konseyi kadın örgütlenmesinde başı çekiyor… Gurur duyuyorum onlarla… Kadınlara hala garabet gibi bakıldığı kentimiz sporunda, bir çok erkeğin yıllardır yapamadığı işleri başarıyorlar… Adım adım ve disiplinle… Sama Spor Kulübü ile de bir ilki başardılar ve çok önemli işlere imza atıyorlar… Haydi göreyim sizi kızlar… Samask’ın tek erkek taraftarı olarak tam destek veriyorum…

Yükü ağırdır devin…

Şair böyle demiş… ‘Yükü ağırdır devin’… Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun işlerinin de sırtına yüklendiği Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, eleştirilerimizden, (En çok da bu gazetede) en fazla payını alan kişidir… Bir kez olsun sitem etmemiştir… Kırılmamıştır… E, ne yapalım, kamu işi yapan ve basının sürekli önünde olan kişiler eleştirilerde de ilk sıraları alırlar… Bu bir kurum ve yıkılırsa hepimiz altında kalırız… Onun için de doğru işlerinde her zaman yanındayız… Eksikleri giderme konusunda da ben direkt kendisini arayıp sorunları ileten bir kişi olarak müsterihim… Diğer gazetecileri bilemem… Amaç üzüm yemek değil, bağcıyı dövmekse, ben yokum…

Basın da, KYK’larda konaklamalı…

KASKF müjdeli bir haberi paylaştı önceki gün… Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, bundan böyle Kredi ve Yurtlar Kurumu konaklama tesislerinden tüm sporcu, spor insanı, yönetici ve antrenörlerin de yararlanacağını açıkladı… Bu çok önemli bir hamle… Ama KASKF Başkanı Murat Aydın ve Çintimar el ele vererek, ülkeye örnek olacak bir hizmete imza atmalı ve gurbette yıllardır çile çeken gazeteci kardeşlerimize de bu kapıların açılmasını sağlamalı derim…

Onun ilk haberin yapan kişi olarak Taşçı ile gurur duyuyorum…

Geçen hafta cumartesi gecesi telefonla görüştüğüm efsane başpehlivanımız ve 35 yıllık arkadaşım Ahmet Taşçı için çok çok geciken bir karar alındı ve hayatının filme çekilmesi kararlaştırıldı… Yıllar önce Tarık Akan’ın başrolde oynadığı pehlivan filmi ilgi çekmişti… Ama Ahmet Taşçı’nın hayatı daha da yoğun ilgi çekecektir… Tabii iyi bir yapım ve senaryoyla… Onun ilk haberini yapan gazeteci olarak her zaman gurur duyuyorum…

İzmit Belediyeli kızlar pazartesi günü Bahçeşehir Koleji’nde…

Duyduk duymadık demeyin… Pazartesi önemli bir gün… Bahçeşehir Koleji Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor takımını konuk edecek… Bu ilginç panel için aynı gün saat 11.30’da Halkevi Efe Petrol alanından araç kaldırılacak ve basın mensupları okula götürülecek. Bu panel kaçmaz…