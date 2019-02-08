22. Avrasya Ekonomik Zirvesi

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı 22. Avrasya Ekonomik Zirvesine dört yıldır davetli olarak iki gün süren zirveye katılıyorum.

Değişik ülkelerden gelen konuklar, ülkelerinin kaderinde söz sahibi olup belirli kademelerdeki kişilerden olduğu hemen fark edilmektedir.

Genellikle cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve ya bakanlık yapan, daha önce yapmış olan yahut önemli etkin görevdeki kişilerden oluşan davetli topluluğu bulunuyor.

Açılış konuşması Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Ali Hasanov’un Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in mesajını okuması ile başladı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in başarı dileyen mesajı Türkiye- Azerbaycan kardeşliği ve dostluğu ile ikili ilişkilerimize verilen önem yanında stratejik konularda duygu ve düşünceleri içermekteydi.

İkinci konuşmayı Marmara Vakfı Genelbaşkanı Dr. Akkan Suver yaptı. Katılımcı ve konuşmacı önemli devlet başkanlarının isimlerini sayarak selamlamalarını özetle şu konuları dile getirdiler.

“22. Avrasya Ekonomi Zirvesi bölgemizin sarsıntılı günler geçirdiği bir dönemde gerçekleşmektedir.

Jeopolitik bölünmüşlüklerin, çözülmeyen ihtilafların, iklim değişikliğiyle birlikte hoşgörünün azaldığı, güven duygusunun kaybolduğu tehditlerin arttığı bölgemizde bizler sivil toplum kimliğimizle barış adına, istikrar adına, insan onuru adına bir şeyler yapmakta sorumlu olduğumuza inanıyoruz.

Bu arada ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı gibi unsurlarda yarınlarımız için ayrı bir tehdit oluşturmaktadır. Oysa hepimiz bilmekteyiz ki, umudun kaybolduğu dünya düzeninden daha büyük bir tehlike yoktur.

Umudumuzu ise birbirimizi daha çok, daha yakından tanımamıza vesile teşkil edecek çalışmalarla güçlendirebiliriz. Bunun için ihtiyacımız diyalog daha çok diyalogdur.”

Türkiye adına konuşma yapan Meclis Başkanı Binali Yıldırım geniş boyutlu bir değerlendirme yaparak Türkiye’nin yakın komşuları başta olmak üzere dünya ile ilişkilerimiz ve beklentilerimizi belirttiler. Azerbaycan’ın işgal edilen topraklarının kurtarılması yanında kardeş ve dost ilişkilerimizi dile getirerek memnuniyetlerini söylediler. Konuşmalarını tamamladıktan sonra salondan ayrılırken Haydar Aliyev Kültür Evimizin yayın organı Azerbaycan’ın Sesi Dergisini kendilerine verdim.

Sayın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türkiye’de Yılın Devlet Başkanı seçilmesini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek Cenap Prezident Aliyev bu ödülü çoktan hak etmiştir. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum diyerek teşekkür ettiler. Biz de Federasyonumuz ve Kültür Evimiz adına desteklerinden dolayı teşekkür ettik.

Zirvede görüş belirtilen birinci konu “Teknolojinin Gelişimi ve İnsanlığı Bekleyen Gelecek”di. Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic gibi 18 devletin ileri gelenleri konuyu enine boyuna tartıştılar.

İkinci konuşulan ve değerlendirmeler yapılan konu “Su ve Göç- Su ve Din” . Göç ve din üzerine tarihsel değerlendirmeler örneklerle anlatıldı. Konuşmaların geneli Ortadoğu Coğrafyasındaki konuları başta da Suriye’den kaynaklanan Türkiye’nin kapısına dayanan 4 milyona yakın göçmenlerin durumu dile getirildi. Sadece sorun dile getirildi. Çözüm içinse ufukta görülebilecek öneri veya öneriler yoktu.

Üçüncü ve son tartışılan konu ise “Küreselleşmenin Yeni Boyutları, Popülizm, Sağlıkta İş Birliği” Ekonomik, teknolojik ve askeri güç olma savaşları ile ilgili görüşler paylaşıldı.

Zirvede tartışılan, görüş belirtilen konular oldukça önemliydi. Bunların hepsini aktarmak köşemize sığdırmak tabi ki mümkün değildir. Dostlukların oluştuğu ve pekiştirildiği başarılı bir zirve oldu.

Bu zirvede geçmiş yıllarda olduğu gibi yoğun çaba sarf eden yılların birikimi ile ev sahipliği yapan, başarılara imza atan Sayın Dr. Akkan Suver Beyi ve emeği geçen, destek veren herkesi tebrik ve teşekkür ediyorum.