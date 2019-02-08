Akılsız başın cezasını sanayi esnafı çekiyor

Her defasında “o köprüyü” planlayanların kulaklarını çınlatıyorum.

“Burda 41 AVM” önündeki köprüyü…

Fuar Merkezi’nde etkinliğin olduğu günlerde…

Fuardan çıkan araçlar, İzmit yönüne dönebilmek için İzmit Sanayi Sitesi kavşağında uzun kuyruk oluşturuyorlar.

İzmit Sanayi Sitesi’ne girecek araçlar, işi gücü olanlar, çoğu kez 8-10 dakika beklemek zorunda kalıyorlar.

Oysa o köprü planlanırken…

Köprü 80 metre daha İzmit Sanayi Sitesi tarafına uzatılsaydı, böyle bir sorun ortaya çıkmayacaktı.

Sanayi Sitesi’ne giriş de, Fuar Merkezi’nden çıkanların İzmit yönüne dönüşü de kolay olacaktı.

Sonuçta dönüp dolaşıp yine aynı noktaya geliyoruz.

Akılsız başın cezasını vatandaş çekiyor.

Artık geçti de, hiç olmazsa yerel yönetimlerin yeni hizmet döneminde bu köprünün uzatılması ele alınsa.

Şimdiye kadar neredeydiniz?

Erol Köse ve Hikmet Erenkaya…

CHP’nin iki duayen ismi…

Birlikte Körfez’e gittiler, “ittifak” nedeniyle CHP ve İyi Parti arasında yaşanan sıkıntıyı giderdiler.

Her iki partinin yöneticileriyle görüştüler, Salih Şirin’in adaylığı ile ilgili sorunu ortadan kaldırdılar.

CHP ve İyi Partililer, Salih Şirin’i belediye başkanı seçtirmek için artık elbirliği ve gönül birliğiyle çalışacaklar.

Buzların erimesi, Körfez’de iki partinin yöneticilerine de rahat nefes aldırdı.

Bitlis’te seçimi hangi parti kazanacak?

Şimdi “Kocaeli dururken Bitlis de nereden çıktı?” diyeceksiniz.

Şuradan çıktı.

Önceki gün Bitlis’le ilgili bir gazete haberi okudum, haberin sonuna gelince, “Burada 31 Mart seçimini garanti AKP kazanır” dedim.

Haberi size özetleyeyim, bakalım sizin görüşünüz ne olacak?

Bitlis kent merkezinin nüfusu 51 bin.

Bu nüfusun yüzde 70’ine, yani 36 bin 235 kişiye geçen yıl toplam 21 milyon 98 bin liralık “ayni ve nakdi yardım” yapılmış.

Sosyal yardım…

Bitlis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından…

Bu bilgileri açıklayan Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, yardımların 2019 yılında da devam edeceğini söylüyor.

Şimdi düşünün, Bitlis merkezinde yaşayanların yüzde 70’i “sosyal yardıma” muhtaçsa, kırsal kesimde yaşayanların hali nedir?

Siz ne dersiniz, Bitlis’te seçimi AKP kazanamaz da hangi parti kazanır?

DSP, “küskün CHP’liler” partisi mi?

Demek ki “sol”da DSP gibi bir partiye de ihtiyaç varmış.

Eğer DSP olmasaydı, “küskün CHP’liler” nereye gidecekti?

CHP’nin aday göstermedikleri, hoop DSP’de!

Kimler yok, kimler…

En başa bizden birini yazalım.

*Temel OFLUOĞLU-Kocaeli Kartepe

*Mustafa SARIGÜL-İstanbul Şişli

*Celal DOĞAN-Gaziantep

*Suat BAHÇEKAPILI-Kırklareli

*Naif ALİBEYOĞLU-Kars

*Ali ACAR-Muğla Marmaris

*Haydar YILMAZ-Ankara Çankaya

*Harun AKIN-Zonguldak

*Selami GÖRDEBİL-Adana

*Emrah KÜÇÜKKAPTAN-Mersin

*Selçuk KARAKÜLÇE-İzmir

*Sevgi KÜPELİOĞLU-Muğla

*Muhittin DALGIÇ-İzmir Çeşme

*Tahir ŞAHİN-İzmir Menemen

*Kamil SAKA-Balıkesir Edremit

*Ali FATİNOĞLU-İstanbul Bakırköy

*Hayri ERÇAĞ-İstanbul Küçükçekmece

Haksızlığı görüp susmak, çare mi?

“Beni ısırmayan yılan bin yaşasın!”

Anadolu’da çok kullanılan bir deyimdir bu.

İnsanımız, çoğunlukla kendisi haksızlığa uğrayınca bağırır.

Komşusu haksızlığa uğrarsa…

Arkadaşı haksızlığa uğrarsa…

Hele hele hiç tanımadığı biri haksızlığa uğrarsa…

Görür, duyar, konuşmaz!

Susar.

Duymamış ve görmemiş gibi yapar.

Oysa dinimizde ve hukukta, “haksızlığa karşı çıkmayan” kişiler üzerine ifadeler vardır.

Hz. Ali der ki:

“Haksızlığa karşı susarsanız, hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz.”

Yine Roma Hukuku’nun bir ilkesi der ki:

“Haksızlığa karşı çıkmazsan, kendin haksızlık emiş olursun!”

Dini yönden de hukuk yönünden de “haksızlığa karşı çıkmamanın” sakıncaları bu kadar net!

Yapılan haksızlıklar karşısında susup oturmak…

Başını öte yana çevirmek…

Seni kurtarmıyor.

Haksızlığa karşı çıkmazsan, kendine de haksızlık etmiş oluyorsun.

Hz. Ali’nin dediği gibi, hem hakkını kaybediyorsun, hem de şerefini.

Üstelikkendin de “haksızlık etmiş” konumuna düşmüş oluyorsun.

Bütün bunları neden yazdım?

Geçenlerde bir okurum mesaj atmış, “Bütün haksızlıklara karşı çıkmak senin görevin mi?” diye soruyor.

Herkesin görevi, biz gazetecilerin daha fazla görevi!