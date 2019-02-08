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Makale Yazısı-Bugün 17:45 TSİ

Sürgündekiler

Necdet Güler

Necdet Güler

Tarih kitaplarında vardır: Sürgün cezası. Suçlu uzak bir yere gönderilir. Ceza süresince orada yaşayacaktır. Bazı durumlarda ölünceye kadar.

Bu ceza verilirken kişinin yeni yaşam yerine uyumu dikkate alınmaz. Örneğin “Bu kişi Marmarisli, Sarıkamış’ın soğuğuna dayanamaz” denilmez.

Ağaçlara da sürgün cezası verilir mi?  Evet  verilir…

Örneğin İzmit Belediyesi, sağa sola diktiği / diktirdiği ağaçların çok büyük kısmı için ömür boyu sürgün cezası uygular durumdadır. Hatta bazı ağaçlar için uyguladığı, “müebbet ve ağırlaştırılmış sürgün” cezasıdır. Bu sürgündekiler yaşamını zor sürdürür ve bir kısmı kısa bir zaman sonrasında ölürler. Örnek mi istiyorsunuz: Fotoğraflardaki palmiyelere bakın. Bunlar İzmit’te doğal olarak  bulunan ağaçlar değildir, yani yaşam yerlerinden çok uzaktalar.

Bu palmiyelerden biri sanki başka yer yokmuş gibi köprü altında, dibi beton, 40-50 cm’lik dolgu toprağa dikilmiş ve tepesi köprünün tavanına ulaştığı için  kıvrılmış. Yani “müebbet ve ağırlaştırılmış sürgünde”  Dünyada tek örnek.

Diğer fotoğrafta tabanı da betonarme, bir metreküplük  kutulara dikilmiş palmiyeler. Yeterli kök sahibi olamadıklarından ancak hayatta kalmaya çalışan, “müebbet ve ağırlaştırılmış sürgün” cezası mahkumları. Bir kısmı öldü bunların. Bu da  dünyada tek örnek.

Bu fotoğraflar nedeniyle güleceğim geliyor ama gülemiyorum.  Çünkü mizahi konumun çok ötesinde bir uygulama. Çünkü gerekli bilgi düzeyinin yerde süründüğünü gösteriyor. Değil Türkiye’de, dünyanın en geri kalmış yerleri kabul edilen  Patagonya ve Tanganika’da bile kimsenin aklına gelmeyecek bir uygulama…Ama şimdi soruyorum; İnsanı güldürecek olsa da bir  konuda  dünyada tek örnek yaratmanın sağlayacağı hazdan haberiniz var mı? Yok tabii !…Bunu yaşayan bilir.

Rastgele yere, rastgele tür ve  rastgele yaşam … Yolunuz düştüğünde Yeni Cuma camisinin oradaki  köprünün  altındaki  ve Derince alt geçit üstünde betonarme kutulara dikilmiş bu palmiyelere dokunun. Her dokunduğunuzda  onların sahip olduğu yaşama azmi  benliğinize işleyecektir. İşte…ağaçların hiç kimsenin farkında olmadığı faydalarından biri daha…

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Yazar Necdet Güler - Mesaj Gönder

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