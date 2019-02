AKP’li Yıldırım ve Aygün Büyükakın’ın ismini kullanıyor

AKP Karamürsel Belediye Başkan adayı İsmail Yıldırım ve Derince Belediye Başkan adayı Zeki Aygün, ziyaret ettikleri yerlerde AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın’ın ismi üzerinden siyaset yapıyor…

Şöyle ki…

Yıldırım, gittiği yerlerde;

“ Tahir Bey de Karamürsellidir…

Karamürsel halkı iki evladına sahip çıkar” diyerek vatandaşlardan oy istiyor…

Aygün de Derince’de;

“Derinceli olan Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Tahir Bey ile birlikte büyük işler başaracağız” diyor…

Konuya biraz açıklık getireyim…

Tahir Bey, Karamürsel Ereğli’de doğdu…

Çocukluğu Derince’de geçti…

Yıldırım ve Aygün, Tahir Büyükakın için böyle söylemlerde bulunup, seçmenden oy istiyorlar…

Yani Yıldırım ve Aygün, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın’ın ismini kullanıp, kendilerine avantaj sağlamaya çalışıyorlar…

Bakalım, iki başkanın bu söylemleri, kendilerine ne kadar avantaj sağlayacak?

Karamürsel’in uğurlu sepeti

Geçtiğimiz hafta Karamürsel’de AKP’nin belediye başkan adayı tanıtım programa vardı. Programa AKP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın ve AKP Kocaeli milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da katıldı. Programa katılmadan önce Cumhuriyet Caddesi’nden yürüyerek esnaflara selam verdiler, Karamürsel Sepetçisi adlı işyerinin ve sahibi Mehmet Ali Koygun ile sohbet ettiler. Koygun, Büyükakın ve Katırcıoğlu’na sepet hediye etti.

Koygun, Tahir Büyükakın’a, “Bu sepet uğurludur… Geçtiğimiz milletvekili seçimlerinde Radiye Hanım’a etmiştim. O zaman kendisine, bu sepet uğurlu, içi oylarla dolar taşar demiştim, şimdi de aynısını size söylüyorum” dedi. Büyükakın, uğurlu sepeti aldığına göre, Büyükşehir Belediye başkanlığını garantiledi gibi…

AKP’li Turan, dert dinleyecek

Köy ziyaretlerine ağırlık veren AKP Kandıra Belediye Başkan adayı Adnan Turan, Kanatlar ve Erikli Köyü’nde vatandaşlarla kahvede buluştu… Turan, “Göreve geldiğimiz zaman bizim en önemli sorumluluğumuz, sizin sıkıntılarınızı paylaşmak olacak. Dertlerinizle dertlenip, çözmek için uğraşacağız” dedi… Köylünün durumunun pek iç açıcı olmadığı biliniyor… Anlaşılan Turan, köylülere damardan giriyor.

Yakup Törk size, bir telefon kadar yakın

CHP Darıca Belediye Başkan adayı Yakup Törk, seçim çalışmasına erken başladı… Epey de yol aldı… Törk, “Ben Darıca’da doğdum. Bu kentin topraklarında hayatımı kazandım, eşimle tanıştım. İşimi de burada kurdum, Darıca’nın ekmeğini yiyorum. Şimdi de belediye başkanı olarak hizmet vermek istiyorum. Herkese bir telefon kadar yakınım” diyor… Törk, basınla da iyi bir iletişim içinde… Törk, Darıca’da belediye başkanlığını kazanırsa, ilçede yeni bir tarih yazacak gibi…

“Onlar konuşacak, biz kazanacağız”

AKP Gölcük İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, “Muhalefetin söylediklerine kesinlikle kulak asmayın. Muhalefetin yaptığı tek iş zaten konuşmak. Onlar konuşur, sonunda seçimi biz kazanırız” diyor… Şu bir gerçek ki, AKP’nin Gölcük’te işi pek kolay gözükmüyor… CHP’nin adayı İsmet İşeri, büyük bir çıkış içinde… AKP’liler, İşeri’den çok çekiniyor… Bu yüzden topla, tüfekle Gölcük’e ağırlık veriyorlar…

Yılda 35 KİLO et tüketiyoruz

