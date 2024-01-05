AKP iktidarında emeklinin maaşı 20 yılda böyle eridi!

Emeklilere bir dokun, bin ah işit…

Eski yıllarda emekli olmak için can atılırdı, şimdi emekli olmamak için çaba gösteriliyor… 2015 yılına kadar en düşük emekli maaşı hep asgari ücretin üstündeydi…

Taaa 2015 yılına kadar…

2015 yılından sonra dengeler değişti.

Bu yıldan sonra asgari ücret, en düşük emekli maaşını sollamaya başladı…

Bu sollama hala devam ediyor…

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TÜİK, önceki gün enflasyon oranlarını açıkladı…

Enflasyon, yüzde 64.77…

Asgari ücret 17.002 lira yapıldı…

Yani asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldı…

Enflasyon oranıyla birlikte memur ve memur emeklisine yüzde 49.25 zam yapılacak…

SGK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 37.57 zam olacak…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu oranı yükseltmezse, Oranlara bakıldığında, en düşük emekli maaşı yine asgari ücretin çok çok altında kalacak…

Aradaki uçurum daha da açılacak…

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2015 yılında asgari ücret 974 lira iken, en düşük emekli maaşı 1.065 lira idi…

2016 yılında asgari ücret 1.301 lira, en düşük emekli maaşı 1.265 lira oldu…

Bu yıldan itibaren emekli maaşı hep asgari ücretin altında kaldı…Kalmaya da devam ediyor.

EMEKLİLERİN TALEBİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebinde bulundu. 2023 yılı enflasyonunun tüketici fiyatlarında yüzde 64,77 olarak hesaplanmasıyla memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 49,25, işçi ve Bağkur emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 37,57 artış yapılacağını belirten Ergün, şunları kaydetti:

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"Fiyat algısının kalmadığı ortamda, TÜİK enflasyonunun piyasa gerçeklerinden daha da uzaklaşması ve yüksek yaşam maliyeti, emekliyi çok büyük yoksulluğa doğru sürüklüyor. Hükümet yetkililerinin ve parlamentonun piyasanın gerçeklikleriyle yüzleşmesi gerekiyor. Açıklanan enflasyon oranları ve yapılan hesaplamaların hayatın olağan akışına aykırı olduğu aşikar."

EMEKLİNİN İNTİBAK TALEBİ SÜRÜYOR

Memur ve memur emeklilerine uygulanacak yüzde 49,25'lik zamla emekliler arasındaki gelir adaletsizliğinin arttığına dikkati çeken Ergün, taleplerini şöyle sıraladı: "Bu durumun ortadan kaldırılması emeklilerin ortak beklentisidir. TÜED olarak, en düşük emekli aylıklarının asgari ücrete çekilmesini, bütün aylıklara seyyanen zam uygulanmasını ve üzerine emekli zammı uygulanmasını istiyoruz. Bu artışların Hazine'ye oluşturacağı yük, emeklinin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesinden daha önemli değildir."

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Emeklisi mutlu bir toplum için kalıcı, kapsayıcı ve emeklisini kalkındıran bir modelle geçilmesi çağrısında bulunan Ergün, "Emeklinin sorunlarının gerçek çözümü intibaktır. Meclis'ten talep ve beklentimiz bir an evvel intibak sürecinin başlatılması ve gerekli yasal düzenlemenin yapılmasıdır" değerlendirmnesini yaptı.

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ TALEBİ;

1) En düşük emekli aylıkları asgari ücrete çekilmeli,

2) Bütün aylıklara seyyanen zam uygulanmalı,

3) Üzerine emekli zammı uygulanmalı.

SEYYANEN ZAM YAPILMALI

Emeklilere şimdilik yüzde 37.57 zam yapılacak…

Yüksek ihtimalle Cumhurbaşkanı Erdoğan, devreye girecek ve bu oranı yükseltecek. İşte bu oran ne kadar yükseltilecek?

Yüzde 45 seviyesine mi, yüzde 50 seviyesine mi çıkartılacak?

Her ne olursa olsun, emekli maaşına seyyanen zam yapılmalı.

Oran yükseltiliyor, ama yüksek maaş alanın maaşı daha da yükseliyor.

Bunu önlemenin yolu, seyyanen zamdır.

ASGARİ ÜCRET VE EN DÜŞÜK EMEKLİ

MAAŞININ YILLAR İÇİNDE DEĞİŞİMİ (TL)

YIL ASGARİ ÜCRET EMEKLİ MAAŞI

2003 226 332

2004 311 383

2005 350 437

2006 380 470

2007 411 514

2008 492 556

2009 537 603

2010 588 680

2011 644 767

2012 720 844

2013 788 905

2014 869 980

2015 974 1.065

2016 1.301 1.265

2017 1.404 1.388

2018 1.603 1.578

2019 2.021 1.861

2020 2.325 2.089

2021 2.826 2.425

2022 5.500 4.516

2023 (ilk 6 ay) 8.506 5.871

2023(2.altı ay) 11.404 7.500