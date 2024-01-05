Evin havasını temizleyen bitkiler

Bir hafta önceki (30 Aralık 2023) "Evin havası!" başlıklı yazımda, kapalı ortamlarda oluşan hava kirliliği nedeniyle havalandırmanın önemine değinmiştim.

Ancak, evimizi süsleyen bazı bitkiler, soluduğunuz havayı temizlemede de önemli katkıda bulunuyorlar.

Dünyada çirkin bitki yoktur. İnanıyorum ki bu yazımı da okuduktan sonra evinizi süslemek için aşağıda isimlerini yazdığım 15 bitkiye öncelik vereceksiniz.

Konuyu baştan irdeleyelim:

1980'lerde NASA, uzay aracının içindeki havayı temizleyebilecek ekolojik bir sistem oluşturmak amacıyla ev bitkilerinin havayı temizleme yeteneği üzerine 20 yıldan fazla süren bir araştırmayı sonuçlandırmış ve çok ilginç bir sonuç elde etmiştir. Buna göre bazı ev bitkileri içerdikleri "metilotrof grubu" bazı enzimler sayesinde, havadaki zehirli maddeler içinde ilk sırayı alan ve bilimsel olarak COV (Composti Organici Volatili) olarak tanımlanan “Uçucu Organik Bileşikleri" bünyesine alarak ortadan kaldırmaktadır. Yaşadığımız evlerin havasındaki kirletici maddeler, bu bitkilerin yaprakları tarafından emildikten sonra gövdeden köklere aktarılmakta, oradaki enzimler onları etkisiz hale getirmektedir.

Peki, hangi 15 bitki bunu en etkin şekilde yapabilmekte ve evimizin havasını kirletmede çok etkin rol oynayan Formaldehit, Benzen, Ksilen, Trikloretilen, Toluen ve Karbonmonoksiti ortadan kaldırmaktadır?

1.Paşa kılıcı (Sansevieria trifasciata ‘Laurentii’)

2.Benjamin (Ficus benjamina)

3.Kasımpatı (Chrysantheium morifolium)

4.Aloe vera

5.Çalı konumda Ejderha ağacı / Madagaskar Dragon Ağacı (Dracaena marginata)

6.Kardeş kanı (Dracaena deremensis Warneckii)

7. Açelya / Orman Gülü Çiçeği (Rhododendron simsii)

8.Patos sarmaşığı (Scindapsus aures) : (Formaldehit bakımından zengin egzoz gazları nedeniyle havasının kötü olacağı kapalı garajlara saksı içinde yerleştirmesi önerilmektedir.)

9.Gerbea papatya (Gerbera jamesonii): (Kuru temizleme yapılan giysilerde bulunan "Trikloretilen"i uzaklaştırmak için ideal bir bitkidir. Onu çamaşır odanıza yerleştirin. Ancak yatak odanızda bulundurmayın.)

10. Duvar sarmaşığı (Hedera helix)

11.Filodendro (Philodendron oxycardium): (Son derece zehirli olduğundan, küçük çocukların ve evcil hayvanların bulunduğu ortamlarda yetiştirilmemelidir.)

12. Bambu hurma (Salon hurma) (Chamaedorea sefritzii)

13. Barış Çiçeği (Yelken Çiçeği) (Spathiphyllum Mauna Loa)

14. Çin Herdemyeşili (Aglaonema Crispum Deborah)

15.Kurdele çiçeği (Chlorophytum comosum): (NASA'nın bir araştırmasına göre bu çiçek havadaki "Formaldehit" seviyesini % 90 düzeyinde azaltmaktadır.)

Bir bitki düşünün ki hem güzellik yaratıyor hem de çevresindeki havayı temizliyor. Ne müthiş değil mi?

Ancak her bitkinin gelişip yaşaması için istediği şartlar ve bakım farklıdır. Hiçbir bitkiyi, canınızın istediği her yerde ve istediğiniz şekilde yetiştiremezsiniz. Bunu hiç unutmayın.

Kaynak:

Lorenzo De Ritis. 2010. Inquinamento domestico: 15 piante da appartamento che depurano l’aria della casa.