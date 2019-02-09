Kocaeli sporunda Erol Arutan zarafeti…

Rabakspor’da kalecilik yaptı… Yıllarca beden eğitimi öğretmenliği görevini üstlendi… Kocaelispor’da kaleci antrenörü olarak görev yaparken çalıştırdığı bir talebesi, yıllar sonra polis oldu, şehit düştü ve adı Yahyakaptan’da salona verildi… O şehidimiz Şehit Polis Recep Topaloğlu’ydu... Çok üzüldü, çook… Beraber paylaştık bu acıyı… Şimdi Kartepe Spor İlçe Müdürü olarak görevini sürdürüyor… Kartepe’de sporda, harıl harıl çalışmalar gözlemleniyor… Erol Arutan tıpkı öğretmenliğindeki zarafetini ve çalışkanlığını, burada da devam ettiriyor… Benim adamlık dersimin hocası unvanı verdiğim canım hocama buradan selamlar…

Atom değil, azot bombası…

Bazı fabrikalar, çevrede yağmur yağmasın diye bulutlara azot bombası atıyorlarmış… Sırf sevkiyatta aksama olmaması adına… Çüş artık dedim… Bu nasıl bir iddia?.. Ama doğruymuş… Gazeteler bile yazmış… Ben kaçırdım… Şöyle kentin sporunu da sponsor olarak bombalasalar da, kendimize gelsek… Bir sürü Dünya, Avrupa şampiyonu yoksul çocuklarımız var… O zaman rahmet yağar hepinize, merak etmeyin… Haydi göreyim sizi dev karteller…

Turgutspor, yeniden öz kimliğine bürünüyor…

Bir zamanların efsane semt takımı Turgutspor, üzerindeki ölü toprağını attı… Eski KASKF başkan vekillerinden Münacettin Fuar Bulucu (Fuar açıldığında doğduğu için bu isim verilmiş), Turgutspor’un her şeyiydi… Bir süredir elini eteğini çekti… Futboldan da, Turgutspor’dan da… Sessiz sedasız yaşamaya devam etti… Turgutspor ise bir patlama yaptı bu sezon ve bence perde arkasında o var gibi geliyor bana… Ne dersiniz?.. Eğer o yoksa da, kulübün içinde mutlaka olmalı!..

Ertan Demirhan kestirip, attı: Sadece Yıldız Bayan…

KASKF başkan vekillerinden Ertan Demirhan, Başiskele Doğantepe’nin BAL’da olduğu ilk günlerde başkanıydı… Güzel şeyler yapmaya çabaladı, ama bazı şeyler onu aştı… Demirhan, şimdilerde Yıldız Bayan Kulübü’yle uğraşıyor. Kadın futboluna destek veriyor. Doğantepe ise son derece büyük bir kriz yaşıyor. Sahaya zar zor çıkabiliyor… Demirhan ise kapısını çalanlara açık ve net şekilde yanıtını veriyor: Benim için sadece Yıldız Bayan Kulübü var…

Ketenciler ve diğerleri…

Kentin turizm ve spor değerine son 15 yılda çok şeyler katıldı… Bilmediğimiz birçok yeri tanıdık… 50 senedir boş yaşadığımızı gördük… Koşu ve yürüyüş parkurları, turizm ve spor turizminin ne demek olduğunu öğrendik… Doğa sporlarının cenneti haline geldik… Su sporları, sualtı sporları, buz sporları, extreme sporlar ve out door sporlarının ne olduğunu gördük… Ve şimdi de kazandırılan spor kamplarıyla beraber, başka illere muhtaç olmaktan kurtuluyoruz. Paramız da cebimizde kalacak… Ketenciler kampını Ali Gürdal ve Derbent kullanmıştı… Şimdi de Kocaelispor alt yapı takımları kullanıyor… Çok da memnunlar… Ne diyeyim?.. Yapanlara helâl olsun…

Güler’in çıkışı ve dikkat edilmesi gerekenler…

Hodrimeydan Alikahya’da bir toplantı yaptı… Semt toplantılarını devam ettiren Hodrimeydan lideri Enver Güler, gençliğinden beri tanıdığım Cengiz Erçin’in yeğeni… Taraftarı bir arada tutmak ve seviyeyi daha da yükseltmek adına önemli işler yapıyor… Turgutlu maçındaki davranışlara tepkisini göstermekte bence iyi yaptı… Devamı gelmeli… Taraftarsız takım olmaz… Taraftar da Kocaelisporluluk duruşunu göstermeli… Tabii daha da birleştirici ve uyarıcı konuşmalarla liderlik yapmalı… Takibe devam…