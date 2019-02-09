Gel, vatandaş geeeeeel… Soğana gel, patlıcana gel!

Kuru fasulyenin siyasete girdiği yıllardı. Hatta; “Oy fasulye 7.5 lira hem oynasın hem kaynasın!” diye, dillere düşmüştü. Yıllar ne çabuk geçmiş, şimdi de, patlıcan-soğan siyaset sahnesinde yerini aldı.

Televizyonu açıyorsunuz; partili Cumhurbaşkanını sanki cumhurbaşkanı değil pazarcı esnafı. “Patlıcanı, domatesi, soğanı” dillerine dolamışlar, diyor başka bir şey demiyor…

Aslında çok şey diyor, ama kimilerinin işine gelmiyor.

Ne diyor sayın Erdoğan?

Sivaslılara, “Sen biliyor musun, Münbiç’te kullanılan merminin kaç lira olduğunu?” Bu soru için, “ne demişti Sivaslılar, Cumhurbaşkanına?” -KİT’lere kadro istiyoruz (!)

Cumhurbaşkanı sinirlenmiş, Laz damarı tutmuştu, kükredi:

“Kit’lere kadroları verdik, daha ne istiyorsunuz?”

(Meydandaki vatandaş şaşkındı, Sivas’ta KİT’lere kadro verilmişti de onların mı haberi yoktu (!)

“Bizim nelerle uğraştığımızı biliyor musunuz? Tutturmuşunuz domates, biber, patlıcan (!) Doğuda, dağlarda atılan bir merminin kaç lira olduğunu biliyor musunuz?

Vatandaş ne bilsin merminin fiyatını? Markette, pazarda mermi mi satılıyor? Belli ki Sivas’ın yolları Cumhurbaşkanının moralini bozmuş…

Kurtuluş savaşı öncesi Atatürk’e verdiği desteği Erdoğan’a vermemişti Sivaslı. Sivas’ın havası gibi insanı da sertti…

Sivaslı patlıcanın, soğanın fiyatının artmasından değil, KİT’lere kadro verilmemesinden şikayetçiydi. Cumhurbaşkanı onların soğanın, patlıcanın pahalılığından şikayetçi olacağını beklediği için programını ona göre ayarlamış,repertuarında “KİT” sorusu olmadığı için sorulan soruya sert yanıt vermişti.

Daha soğan-patlıcan biberin şarkısı yapılmadı. “Oy kuru fasulye 7.5 lira! Hem kaynasın hem oynasın…” kadar dillerde dolaşmıyor. Ama mermi fiyatıyla kıyaslanıyor! Halka, hayat pahalılığının dağda askerin yaktığı mermilerden kaynaklandığı empoze ediliyor gibi.

Baksanıza, yıllardır KİT’lere kadro bekleyen binlerce Sivaslı vatandaşa verilen cevaba… “Siz dağlarda yakılan merminin bir tanesinin kaç lira olduğunu biliyor musunuz?”

Biz vatandaşa “Ananı da al git (!)” dendiği toplantıları da biliyoruz. Soma’da hakkını arayan maden işçisinin BÜROKRAT tarafından yerde tekmelendiğini de gördük. Ama bir Cumhurbaşkanı tarafından VATANDAŞIN meydandan kovulduğunu, azarlandığını görmemiştik. Çok şükür sayenizde bunu da gördük.

Şu TANZİM satışları bir an önce başlar da PATLICAN-BİBER-DOMATES siyasetçilerin dilinden düşer, siyasetçilerde OY depoları vatandaşların şikayetlerinden kurtulur.

Tanzim satışları dedik de, açıklamalara bakılırsa sanki ülkede sıkıntıyı Ankara ve İstanbul gibi 2 şehir yaşıyormuş gibi. Bu 2 şehirde 80 satış mağazası açılacak. Demek ki, Türkiye’nin diğer 85 ilinde yaşayanlar geçim sıkıntısı çekmiyor soğanı, patlıcanı, biberi düşük fiyata yiyor.

İyi ki varsınız be domates, biber, soğan, patlıcan!

Koskoca politikacılara reklamınızı hem de her gün ne güzel bedava yaptırıyorsunuz. Adamları semt pazarındaki pazarcılardan daha usta yaptınız! Baksanıza, TV’lerde her haber bülteninde ilk habersiniz…

Önce iktidar, sonra muhalefet mensupları: “Soğan, patates, patlıcan, domaaaates!” diye başlıyor, sonra yerel seçimlere geçiyor.

31 Mart’ta sanki yerel seçim değil ülke; “Domates-Biber-Patlıcan seçimine gidiyor”