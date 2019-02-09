Aşılanarak yetiştirilen süs fidanları

Saygıdeğer okuyucularım;

Bu haftaki yazımda aşılanarak yetiştirilen süs fidanlarından bahsedeceğim.

Leylak–Açık Erguvani Çiçekli (Syringa Vulgaris Michel Buchner): Çiçekleri katmerli ve açık erguvani renktedir.

Safora–Sarkık Dallı (Sophora Japonica Pendula): Dalları yere kadar uzanır; kıymetli bir ağaçtır. Yaprakları ve dalları, açık yeşil renktedir.

Hatmi (Formalı)–Koyu Kırmızı Katmerli Çiçekli (Hibiscus Syriacus Purdureafolis Veriagatis): Yaprakları alacalı ve koyu kırmızı katmerli çiçek açar.

Huş–Sarkık Dallı (Betula Alba Pendula): Park ve bahçeler için zarif görünüşlü, kıymetli bir süs ağacıdır. Kuvvetli gelişme gösterir ve dalları yere doğru sarkar.

Ihlamur–Basık Eğrelti Yapraklı (Tilia Platyphllos Asplenifolia): Yaprakları zarif, uzun derin yırtmaçlıdır; şekli toptur.

Çiçek Eriği–Kırmızı Yapraklı (Prunus Pissardi): Yol kenarlarına sıra ve parklara grup halinde dikilen bir ağaçtır. Yaprakları kırmızı renktedir; nisan ve mayıs aylarında beyazımtırak pembe çiçek açar.

Elma–Sarkık Dallı (Malus Elisa Rathke): Çiçekleri, pembemsi ve yalınkattır. Dalları, sarkık; meyveleri yenebilir.

Çiçek Şeftalisi–Ebruli Çiçekli (Persica Vulgaris–Sinensis Magnifica Variegata): Nisan ayında kırmızı, beyaz karışımından meydana gelen katmerli çiçekler açar.

Şeftali–Sarkık Dallı (Persica Vulgaris Sinensis Hansey Pendula): Dalları sarkık ve güzel görünüşlü bir süs ağacıdır.

Dut–Sarkık Dallı (Morus Pendula): Dalları sarkık ve toprağa kadar uzanır. Küçük, siyah meyveleri vardır.

Çiçek Eriği–Üç Renkli (Prunus Triloba Flore Pleno): Çiçekleri katmerli ve pembedir. Nisan ve mayıs aylarında yapraktan önce çiçek açar. İlkbaharın güzel görünüşlü bir ağacıdır. Yaprakları yeşil, kırmızı ve pembe renklerden meydana gelmiştir ve zariftir.

Akasya–Besonya (Bayaz Salkım Ağacı) (Robinia Pseudoacacia Bessoniana): Zarif ve güzel görünüşlü bir ağaçtır; yol kenarlarına dikilir. Top akasya gibi şekil alır; dalları dikensizdir.

Akçaağaç–Gümüşi Yapraklı (Acer Negundo Argentia Variegatum): Yaprakları beyaz alacalı, zarif görünüşlüdür. Tek ve grup olarak, park ve bahçelere dikilir.

Adi Üvez (Sorbus Aucuparia): Görünüşü güzel bir bitkidir. Kuşların sevdiği yemişi verir. Nemli, kumsal toprakları sever.

Akdiken–Kalın Yapraklı (Crataegus Glabra): İlkbaharda beyaz, pembemsi çiçek açar; yaprakları büyük ve parlak yeşildir. Dökümden evvel yaprakları kızarır.

Ligustrum–Sarkık Dallı (Ligustrum Japonica Pendula): Safora gibi dalları aşağı sarkıktır; yaprakları uzunca ve açık yeşil renktedir.

Malta Eriği (Eriobotrya Japonica): Mayıs ve haziran aylarında meyveleri olgunlaşır. Meyveleri salkım halinde ve sarı renktedir. Tadı, tatlıdır ve mevsimin ilk ve turfanda meyvesidir.

Katalpa–Top (Catalpa Umbraculifera Bungei): Görünüşü şemsiye gibidir. Sık dallı ve büyük yapraklıdır. Yol ve parklara tek ve grup olarak dikilir.

Kayısı–Sarkık Dallı (Armeniaca Vulgaris Pendula): Çiçekleri, pembemsi beyazdır. Dalları sık ve görünüşü güzel bir ağaçtır.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...