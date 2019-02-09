Başarıya ulaşmak için mutlaka uygulamanız gereken 30 şey!

7’den 70’e hepimiz bir şeyleri başarmak için çabalıyoruz hayatta.

Başarının tanımı ve hedefler her birimiz için farklı farklı.

Ancak hedeflerinin peşinden koşan herkesin buluştuğu ortak bir payda var; başarıya giden yolda zorluklara göğüs germek.

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Hayallerini gerçekleştirebilen insanları diğerlerinden ayırt eden şey, başkalarının yapmayacağını yapma becerilerinin olması. Mutlu sonun hayalini herkes kurar; ancak hedeflere ulaşmak, çoğu insanın cesaretinin veya gücünün olmadığı zor görevleri ve yükümlülükleri yüklenmeyi gerektirir.

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Zahmetli işleri milyonlarca kez tekrar tekrar üstlenmek bir insanın karakterini tanımlayan bir şeydir ve bin bir zorlukla elde edilenin de değeri üstün olur.

Başarı elle tutulur, yenilen yutulan bir şey değildir.

Bir hayat tarzıdır, bir düşünce biçimidir. Başarı uğruna kendi yolunu çizenler en zor adımları atmaktan çekinmez.

BAŞARI YOLUNDA NELER GEREKLİDİR?

Başarılı insanları görüp de sürekli iç çekmenize, kendinizi parçalamanıza gerek yok.

Bunun için oturduğunuz yerden kalkın, basit ama sizi hedefe götürecek son derece anlamlı adımlar atın.

Harekete geçin! Uplifers olarak başarıya giden yolda adım adım uygulamanız gereken en zor 30 maddeyi sizler için sıraladık:

1-Hedeflerinize ters düşen arkadaşlıklara noktayı koyun.

2-Hata yaparak sizden şüphe duyanları haklı çıkarın, nasıl olsa sonunda haklı çıkan siz olacaksınız.

3-Romantik bir ilişkiyi sürdürmeniz mümkün mü, değil mi anlayın.

4-Gerçek anlamda başarıya ulaşana dek, “başarmış” gibi davranmak vazgeçin ve yalnızca hedefinize odaklanın.

5-“Risk ne kadar büyükse, mükâfatı da o kadar büyüktür” fikrine kulak verin ve hareketlerinizi buna göre belirleyin.

6-Gerekirse düşmesini de bilin.

7-Herkesten önce kalkın.

8-Kimseden takdir görmeseniz bile kendinize saygınızı yitirmeyin.

9-İnsanlardan değil, fikirlerinizden bahsedin.

10-Kaz gelecek yerden tavuğu esirgemeyin.

11-Eğlenceniz veya dinlenme vakitlerinizden fedakârlıklarda bulunun ve sıkı bir program uygulayın.

12-Ortaya daha fazla iş koyun ama tutamayacağınız sözler vermeyin.

13-Rekabete saygı gösterin.

14-Düşmelerini ümit etmektense, başkalarının başarılarına destek olun.

15-Aklınıza ilk gelenin en iyisi olacağında diretmeyin.

16-Sosyal hayatınızdan ve hafta sonlarınızdan ödünler verin.

17-Yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Böyle durumlarda yardım isteyin.

18-Karmaşık olanı basitleştirin, böylece insanlar vizyonunuza en iyi şekilde ortak olabilir.

19-Başarısız olduğunuzda iğneyi kendinize, çuvaldızı başkalarına batırın.

20-Güvensizlik ve korkunun kaçınılmaz duygular olduğunu kabullenin.

21-Başarınızdan dolayı aktif olarak beğeni toplamaya çalışmayın.

22-Paranızı tek bir kuruşuna kadar hesaplayın.

23-Bitiş çizgisi çok uzaklarda olsa bile küçük zaferlerinizi kutlayın.

24-Kırk tarakta beziniz olmasın.

25-Değişime kucak açın ve bu doğrultuda uyum sağlayın.

26-Parayı öncelikler listenizin en sonuna koyun.

27-Gereksiz yere düşünmeyin ve içinizdeki sese güvenin.

28-Bahaneler uydurup adeta bir kurban gibi hissetmek yerine başkalarının imkânsız bulacağı işlere kollarınızı sıvayın.

29-Yerlere düşseniz bile pes etmeyin, öncekinden daha güçlü ve hazır bir vaziyette ayağa kalkın.

30-Becerilerinizden şüphe duyan insanlara gülümseyin…

Kaynak: Elite Daily(Alıntı- uplifers.com)

Başarı için söylenmiş EN GÜZEL SÖZLER!

-Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil.( Ben Sweetland)

-Baş+arı: “Baş” olmak için “arı” gibi çalışmak gerekir. (Mümin Sekman)

-Kafesten çıkınca değil, kafesi içimizden çıkarınca özgürleşiriz. (Mümin Sekman)

-Ahlak konusunda en önemli dersler kitaplardan değil, yaşanan deneyimlerden alınır. (Mark Twaın)

-Bir kitap bir aynadır. Ona bir eşek bakacak olursa karşısında elbette bir evliya görmez. (Goergo C.Lıchtenberg)

-Hata değil, çare bulun. (Henry Ford)

-Başkası düştü mü, “çürük tahtaya basmasaydı” deriz. Kendimiz düşünce, bastığımız tahtanın çürük çıkmasından şikayet ederiz. (Cenap Şehabettin)

-Bilgi, tek başına ekonomik bir kaynak değildir. Bilgi alınıp satılamaz, sadece bilgiyle yaratılanlar alınıp satılabilir. (P.Drucker)

-Okunu hedefden öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı değildir. (Motnagıne)

-Başarı insana belki çok şey öğretmez, fakat başarısızlık çok şey öğretir. (Çin Atasözü)

-Mağlubiyete uğrayınca ümitsizliğe kapılma, her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar. (Germaın Martın)