Çöken binanın altında ölenlerin vebali kime?

Bizde felaketler konuşulur, ah vah çekilir, ama felaketlerin nedeni araştırılmaz.

Suçlular cezalandırılmaz.

Üstü örtülür.

Küllendirilir.

Felaketlerden ders de çıkarmayız.

“Kader” der, hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam ederiz.

Bir başka felakete kadar…

Sanırım, geri kalmış toplum olmanın fıtratında var böyle davranış.

Şu İstanbul Kartal’daki olay…

8 katlı bina, 3 katı kaçak.

Çöküyor, 16 ölü, 11 yaralı…

Daha enkaz tam kaldırılmış değil.

Ölü sayısı da yaralı sayısı da artabilir.

Bu ölenler neden öldü, yaralananlar neden yaralandı?

Suçlu kim?

Kaçak kat yapımına “göz yumanlar” mı?

Kaçak kat yapımına “af” çıkaranlar mı?

Kartal’da olup biten, düpedüz “imar affı katliamı”!

Bu bina sahibi de “imar affı” için başvurmuş.

Demek parayı bastırınca, “kaçak katlar” bir anda “yasal” oluveriyor.

Kaçak katlar tehlikeliymiş, çökebilirmiş, insanlar ölebilirmiş, bunların hiçbir önemi yok.

Gelsin paralar, bütçe açığı kapansın…

Gelsin oylar, seçim kazanılsın…

Kentlerimizi ve ülkemizi yönetenler, bu kafada!

Evet, Kartal’da çöken binanın altında kalarak ölenlerin vebali (günahı) kime yazılacak?

Cevap bekleyen soru bu!

“Sülün Osman” ve “Cepsiz Ceket”…

Bugünlerde iki reklam filmi çok konuşuluyor.

“Sülün Osman”…

“Cepsiz Ceket”…

“Sülün Osman” filminin sözleri şöyle:

“1950'li ve 60'lı yıllarda İstanbul'da Sülün Osman fırtınası esiyordu.

Beyoğlu'ndaki tramvayı, Galata kulesini, Dolmabahçe'deki saati ve hatta Taksim meydanını kendi malıymış gibi satıp dev bir varlık fonu kurmuştu.

Galata Köprüsü'ne adım atan herkesten geçiş ücreti aldı.

Tabii o zamanlar köprüden geçmeyenler para ödemek zorunda değildi.

Sülün Osman mesleğinde ilk değildi sonuncu da olmadı.

Bu işler bazen bireysel bazen organize işler ama her zaman yanlış işler.

Saadet Partisi"

***

“Cepsiz Ceket” filminin sözlerine gelince:

“"Cepsiz ceket bir moda terimi değildir. Bir şekli de ifade etmez! Çünkü cepsiz ceket; kendi değil halkı kazansın diye belediyecilik yapanların ceketidir.

Cepsiz ceket; yetim ve öksüzün hakkını sırtında bir kurşun tabut gibi taşıyanların ceketidir.

Cepsiz ceket; saklayacak tek bir çıkarı ve haram lokması olmayanların ceketidir.

Cepsiz ceket; şehidin, gazinin bu vatan için verdiklerini, zihninden de gönlünden de asla çıkarmayanların ceketidir.

Cepsiz ceket; zamanı geldiğinde gönül ferahlığı ve vicdan rahatlığı ile önünü ilikleyip halkının karşısına, Hakk'ın karşısına çıkar gibi çıkabileceklerin ceketidir.

Cepsiz ceket; halkından başkasının önünde eğilmesine sebep verecek bir şeyi saklamak zorunda kalmayanların ceketidir.

Cepsiz ceket; ahlaklı ve liyakatli siyasetin, belediyeciliğin giydiği cekettir!

Saadet Partisi”

***

Sözlerini okudunuz…

Her iki reklam filminde de bir başka partinin ismi var mı?

Yok!

Bir başka parti kötüleniyor mu?

Kötülenmiyor…

Ama Saadet Partisi’ne ait bu iki filmin, televizyonlarda ve sinemalarda filmden önce oynatılmasının engellendiği açıklandı.

Açıklayan, bizzat SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.

Engellendi de, engelleyenler amacına ulaşabildi mi?

Bence tam ters etki yaptı.

“Sülün Osman” da “Cepsiz Ceket” de sosyal medyada inanılmaz ilgi görüyor.

Bizim milletin “yasaklara” ilgisi çoktur biliyorsunuz.

Suçlu kim?

*FAİZLER, bankaların suçu.

*PATLICAN-BİBER PAHALILIĞI, marketlerin suçu.

*PATATES-SOĞAN PAHALILIĞI, stokçuların suçu.

*ENFLASYON, dış güçlerin suçu.

*TREN KAZALARI, makasçının suçu.

*TERÖR, muhalefetin suçu.

Sonuçta…

AKP, suçları dağıtıyor…

Kendisine bir şey bırakmıyor.

Oh ne âlâ dünya!

Bizim domatesler yerli ve milli mi?

Bizim domates…

Pazardan, marketten aldığımız domates…

Yerli ve milli mi?

Bence değil!

Tamam, bizim topraklarda yetişiyor, ama…

*Tohumu, dolarla…

*İlacı, dolarla…

*Gübresi, dolarla…

*Nakliyesi, dolarla…

Sadece güneşi, suyu ve toprağı bizden!

Bu nedenle domateslerimize “yerli ve milli” diyebilir miyiz?

Mehmet Cengiz’le “Hereke üzerine” sohbet

İki hafta önce…

Tavşancıl’da Hüseyin Tetik’in eşinin cenaze törenine katıldım, dönüşte Hereke’ye uğradım.

Epey oldu Hereke’yi görmeyeli.

Şöyle bir dolaştım, sonra sahile indim.

Mehmet Cengiz’i bulabilirsem, oturup sohbet edeceğim, bulamazsam yoluma devam edeceğim.

Dört beş yıl önce İstanbul’dan dönerken yine uğramıştım, hasta ziyaretine gittiğinden görüşememiştik.

Acaba yerinde miydi?

Mehmet Cengiz, Herekeli bir okurum.

Yıllardır telefonla görüşürüz, ama hiç yüz yüze gelmedik.

Sahildeki ADD Çınaraltı Kafe’nin sahibi.

Bir ara büfesi vardı, gazete bayiliği de yapıyordu.

Atatürk, Cumhuriyet ve insan hakları ilkelerine sıkı sıkıya bağlı!

Ulusal değerlerimizin amansız savunucusu...

Her milli bayramda bir grup arkadaşıyla Atatürk Anıtı’na giderler, çiçek veya çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunurlar.

Hereke Belediyesi kapatıldığından bu güzel beldemizde artık milli bayramlar kutlanmıyor, ama Mehmet Cengiz ve arkadaşları kutlamaya devam ediyorlar.

Ne kadar anlamlı bir davranış!

Söz verdim, bir milli bayramda ben de Hereke’de olacağım.

Mehmet Bey’le buluştuk, oturduk uzun uzun sohbet ettik.

Çok özel bir gözleme hazırlattı, onu yedik, çay içtik.

Hereke’nin gittikçe köyleşen halini konuştuk.

Kapatılan fakülte ve yüksekokullarını konuştuk.

33 milyon lira harcanarak boşu boşuna yaptırılan Hereke kalesini konuştuk.

Can çekişen “Hereke halısı”nı konuştuk.

Gördüklerimi, dinlediklerimi bu yazıya sıkıştırmak istemiyorum, seçimler bitsin bir gün tekrar Hereke’ye gideceğim, Hereke’nin nasıl köreltildiğini size uzun uzun anlatacağım.