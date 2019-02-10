Merkezi problemler…

Dünkü Halide Edip Adıvar iç saha maçında, Kocaelispor’da merkezsel bir kesiklik söz konusu oldu… Merkezi idareciler savunmada Murat Soner, ortada Mesut ve Mert, ofansta Sefa ve Sinan’dı…

Yani merkezi omurga, zaman zaman aksaklıklar gösterirken, özellikle ilk yarı boyunca oluşan bu derin boşluklarda, rakip takım golü bile buldu…

İlk 20 dakikada Kocaelispor rakip kaleyi abluka altına alırken, sağdan Gökdeniz, soldan Burak Süleyman top getirdi, ama merkezi ofans ağır kaldı… Boş alan yaratamadı… Ya da bir başka deyişle Halide Edip iyi kapandı…

Bu dakikalarda Gökdeniz’in bir şutu direkte patlarken, savunmada da Murat Soner Başak yüzde yüzlük bir gol pozisyonunu son anda önledi… Yoksa maça resmen yenik başlayacaktık… 20. dakikadan sonra, bir anda sanki gizli bir el bizim takıma ‘dur’ dedi…

Maalesef, bu dakikadan sonra canlanan Halide Edip golü de buldu… Başak’ın 10 dakika önce kurtardığı pozisyonun aynısında, 10 dakika sonra golü yedik…

Andından saldırılarımız başladı… Gökdeniz sola yüklendi, Burak ise sağa geçti ve bastırdıkça bastırdık ama Sinan iki yüzde yüzlük gol pozisyonunu atamazken, bunlara bir de Gökdeniz eklendi… İlk yarıyı 2-1 önde bitirmek işten bile değildi, ama 1-0 yenik kapadık ilk perdeyi…

Ve maçın ikinci yarısı…

Umutlar tazelenmiş ve beklentiler artmış… Biz bu takımı yeneceğiz diyoruz… Nitekim Mert Yavuz golü atıyor…

Beraberliği sağlıyoruz ve dalgalar halinde rakip kaleye yükleniyoruz…

Savunmayı unutuyoruz…

Halide Edip’in ikinci yarıdaki başarılı çıkışını kenara atıyoruz…

Çünkü Bayburt maçı 4-1 kazanmış ve biz de kazanmak zorundayız…

Bunun verdiği stresle saldırırken kalemizde golü görüyoruz ve fark yine 8 puana yükseliyor…

Ne yapalım?..

Sonuna kadar devam edeceğiz…

Anlaşılan, Bayburt’u Bayburt’ta yeneceğiz…