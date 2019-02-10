SP İzmit Belediyesi Başkan adayı Özen’e 7 ALTIN ÖĞÜT!

Ölümünden sonra yaklaşık sekiz yüzyıl geçmesine rağmen, Mevlana’nın felsefesi unutulmamıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri, düşüncelerinin evrensel olması ve düşüncelerini şiir sınırsızlığı ile sunabilmiş olmasıdır.

Hz. Mevlana’nın çağlar ötesinden, günümüze ulaşan önemli miraslarından biri, yedi öğüdüdür.

Gerek ferdi, gerekse toplumsal, pek çok problemin reçetesi olan bu yedi altın öğüdü herkes uygulamalı…

İŞTE MEVLANA’NIN 7 ALTIN ÖĞÜDÜ

Cömertlik ve yardım etmede (sehavette) akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevâzu ve alçak gönüllülükte (mahviyette) toprak gibi ol. Hoşgörülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

ÖZEN’DEN KUL’A ZİYARET

Yukarıda Mevlana’nın 7 öğüdünü verdim…

Bu öğütleri uygulayan kişi, toplumda iyi insan olur, topluma faydalı bir kişi olur…

Siyasetle uğraşan kişiler de bu öğütlerden nasibini almalı..

Şimdi gelelim asıl konumuza…

Saadet Partisi İzmit Belediye Başkan adayı Ahmet Özen, önceki gün Milli Görüş’ün önemli isimlerinden Ahmet Kul’u ziyaret etti…

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Kul, Özen’e hitaben; “Senin başkan olacağına inanıyorum.

Cenab-ı Hak seni zaferden zafere koşturacak.

Göreve getirildiğinde şu hususlara dikkat et.” dedi.

Kul, Özen’e 7 maddelik nasihatlaarını sıraladı…

KUL’DAN 7 MADDELİK ÖĞÜT

Ahmet Özen’in Ahmet Kul’a göre dikkat etmesi gereken hususlar şöyle:

1-İş mutlaka ehline verilmelidir.

2-Yapılacak görev taksimatlarında şahısların partisi gözetilmemelidir.

3-Yapılacak hizmetler her bölgeye eşit şekilde ulaşmalı. Bölgelerdeki oy oranı önemsenmemelidir.

4-Vatandaş bir iş için geldiğinde ‘sonra hallederiz’ denmemeli, mümkünse hemen halletmenin yolları aranmalıdır.

5-Başkanın makam odasının kapısı herkese açık olmalı, hatta görev mazbatası alındıktan sonra kapının menteşeleri sökülmelidir.

6-İdarecilik hizmet işidir, kar ve rant aracı olarak görülmemelidir.

7-Yapılan işler ibadet aşkıyla yapılmalıdır.

“SÖYLEDİKLERİNİZ İLKELERİMİZ OLACAK”

Ahmet Kul’un nasihatini büyük bir dikkatle dinleyen SP İzmit Belediye Başkan adayı Ahmet Özen, Kul’a;

“Söyledikleriniz bizim temel ilkelerimiz olacak ve bu ilkelerden hiçbir zaman şaşmayacağız.

Bunlar her başkanın uymakla mükellef olduğu temel kaideler.

Bizim çıkış gayemizde de bunları gerçekleştirebilmek var, inşallah nasip olacak” diye cevap verdi…

KUL’UN ÖĞÜTLERİNİ, HERKES UYGULAMALI

Yukarıda Mevlana’nın 7 altın öğüdünü yazdım…

Hemen altına da Kul’un Özen’e söylediği 7 öğüdü yazdım…

Kul’un nasihatleri, çok önemli…

Bu nasihatleri, siyasetle ilgilenen ve belediye başkanı olan herkes uygulamalı…

Zaten bu nasihatlar uygulandığı zaman, ne çalma olur, ne çırpma olur, ne yolsuzluk olur…

Kul, bu nasihatleri Ahmet Özen’e yapmış olabilir, ama herkes bu nasihatlerden gerekli dersi almalı diye düşünüyorum…

AKP’li Murat Yıldız aday gibi çalışıyor

AKP’den Kartepe Belediye Başkan aday adayı olan, ancak aday gösterilmeyen inşaat mühendisi Murat Yıldız, Aday adaylığı sürecinde çalmadık kapı, sıkılmadık ev bırakmadı. Aday açıklanmasına rağmen sahayı bırakmayan Yıldız, partililer ve kamuoyu tarafından takdir görmeye devam ediyor. Halkın içinde olamaya devam edeceğini belirten Yıldız, anlaşılan siyaseti sevdi. Şimdiden 5 yıl sonraki seçimlere yatırım yapıyor gibi…

Mahmut Eryılmaz’ın tedavisi sürüyor

MHP Büyükşehir, Körfez Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda grup sözcüsü Vahit Eryılmaz’ın önceki gün Körfez Devlet Hastanesi’nde yatan babası Mahmut Eryılmaz’ın tedavisi devam ediyor. Vahit Eryılmaz, babası için gelen ziyaretçileri hastanede kabul ediyor. Eryılmaz’ı ziyarete gelen Kenan Perik ve Ahmet Kıran geçmiş olsun dileklerini ilettiler. 95 yaşında olan Mahmut Eryılmaz, yemek yeme sorunu nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kocaeli’de Evlenme ve Boşanma İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Türkiye'de Evlenen çiftlerin sayısı 2001 yılında 544 bin 322 iken 2017 yılında 25 bin 137 çift artarak 569 bin 459 oldu. Açıklanan verilere göre Türkiye'de Boşanan çiftlerin sayısı 2001 yılında 91 bin 994 iken 2017 yılında 36 bin 417 çift artarak 128 bin 411 oldu. TÜİK’e göre Kocaeli ilinde evlenen çiftlerin sayısı 2001 yılında 9 bin 821 iken 2017 yılında 3 390 çift artarak 13 bin 211 oldu. Kocaeli’de boşanan çiftlerin sayısı 2001 yılında 1 431 iken, 2017 yılında 1 696 çift artarak 3 127 oldu. Yani bu verilere bakıldığında evlenenlerin sayısı azaldı, boşananların sayısı çoğaldı…