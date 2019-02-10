Provalar tamam; Ciciler 31 Mart sonrası!

Yerel seçim öncesinde AKP iktidarı zorlanıyor!

Neden?

Çünkü, kent rantlarını paylaşmaya ve inşaata dayalı ekonomik düzen iflas etti!

Tarım da bitik, sanayi üretimi de!

Çiftçi de borçlu, sanayici de!

BELA; “Hak edilmiş ceza” olarak tanımlanır. Başımıza gelen belaları “iç ve dış güçlerin oyunları” diye yorumluyor Reis! Buna inananlar var elbette. Ancak, hayatın gerçekleri aksini gösteriyor!

Tü kaka ettikleri Atatürk döneminden kalan ve bütün bir ulusun ortak varlığı olan üretim tesislerini sattılar.

Artık kağıt üretimi yalnızca özel sektörün elinde, onun da ürettiği ülke ihtiyacını karşılamıyor. Gazete kağıdını bile başka ülkelerden alıyoruz. Birkaç yıl önce 5-6 TL. olan bir top yazı-fotokopi kağıdı şimdi 23 TL. olmuş!

Tütün üretimi hızla düşmüş; çünkü artık sigara üretimi ve pazarı 5 yabancı şirketin elinde! Onlar da büyük ölçüde kendi ülkelerinden tütün getiriyorlar! Sigara fabrikalarımız da bir bir kapatıldı!

Pancar üreticisi perişan! Cumhuriyet’in eseri ve halkın malı olan şeker fabrikaları satıldı! Pancar üreticisi kapalı fabrika kapılarında perişan oldu! Meydan, dışarıdan ithal edilen, genetiği değiştirilmiş mısırdan “Nişasta Bazlı Şeker” üreten Amerikan şirketlerine kaldı!

Otomotiv devlerinin çıkarları doğrultusunda Karayolu ulaşımını kışkırtan yatırımlar, yabancı sermayenin egemenliğinde SOYGUN halini aldı! Köprüler, otoyollar ateş pahası. Bu yolların pahası nedeniyle sebze ve meyve maliyetlerine gelen ağır yüklerden dolayı iktidar kendisini sorumlu tutmuyor! Esnafla ve marketle vatandaşı karşı karşıya bırakıyor! Hedef şaşırtıyor!

Paramız pul olmuş, BÜTÇE açıkları hızla artıyor. Dış borç faizlerini ödemekte zorlanıyoruz! Ama, iktidar; “İMF’ye borcumuz yok” diyerek hedef saptırıyor! Oysa, İMF onayı olmasa hiçbir yabancı bankadan borç alamazsınız. Her yıl bütçemizin büyük bir kısmı FAİZ ödemelerine ayrılıyor!

YATIRIM için ayrılabilen kaynak, son derece cılız! O zaman Yap-İşlet-Devret yöntemi ile gelsin yabancı sermaye, yabancı yatırım ve dolarla vatandaş soygunu!

için ayrılabilen kaynak, son derece cılız! O zaman yöntemi ile gelsin yabancı sermaye, yabancı yatırım ve dolarla vatandaş soygunu! Artık “Şehir Hastaneleri” bile “hasta garantili” olarak müteahhitlerin elinde! Reis, “hasta” demiyor! “MÜŞTERİ” diyor!

Anlaşılıyor değil mi?

Ya SOSYAL DEVLET?

O sizlere ömür!

Ama, siyasi iktidarın vatandaş kesesinden vatandaşa sadaka yardımları sürüyor ve sürecek! “Ver oyunu al kömürü, ver oyunu al gıda torbasını, ver oyunu iş bul!”

Peki, seçim öncesi AKP iktidarı ne yapıyor?

Birkaç ay önce kaçınılmaz olarak elektrik, doğalgaz, kömür, akaryakıt başta olmak üzere hayatın her alanında yapılan fahiş zamları kısmen unutturmak için “narkoz tedavisi” başladı!

Çiftçiye yabancı olan Ziraat Bankası şimdi kredi kartı borçluları için düşük faizli kredi olanağı sunuyor!

Dar gelirlilerin belirli bir miktara kadar elektrik faturalarını devlet yani vergi veren vatandaş ödeyecek!

Köprü geçiş cezaları silindi!

Sigarada maktu vergiler indirildi!

İmar Affı süresi uzatıldı!

Düşük faizli KOBİ kredisi çıkarıldı!

Borç batağındaki belediyeler bile halkın parasıyla halka çeşitli seçim rüşvetleri dağıtıyor!

Peki, YA SONRA?

Yani, 31 Mart seçiminden sonra ne olacak?

Gerçekçi olalım;

Yaşanan ekonomik kriz, 2019’da da artarak sürecek. En iyimser tahminlerle enflasyon yüzde 14.5 olacak mış!

Ekonomide DURGUNLUK beklentisi var. Bu durumda, işsizlik sorununu azaltmak bir yana daha da artacak!

Üretim maliyetleri yükselirken, ürünlerin tüketim fiyatları da artacak!

Siyasi iktidar, şimdilik Merkez Bankası’ndan kaynak aktararak geçici tedavi yaptı. Ama işler iyi değil!

Bakın, Avrasya Tüneli için 1 Şubat itibariyle yeni tarife uygulanacağı resmen ilan edildi, sonra “seçim öncesi zarar verir” diye ertelendi!

Seçimden sonra vatandaşın sırtına geçirilecek cici elbiseye hazır mısınız?

(*) Bedensel ölümlerinin yıldönümünde, bu kente öncü hizmetler veren Leyla Atakan, İsmail Kolaylı, Feridun Özbay ve Abdurrahman Yüksel’i saygı ve rahmetle anıyorum…