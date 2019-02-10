Güç zehirlenmesi ve panzehiri

Adalet, her işin başıdır.

Dostu da, düşmanı da bu kaide ile belirleyebiliriz. Aynı şekilde samimiyeti de.

Her zaman aklımda olan ve bir anlamda yaşam gerçeğim haline getirdiği bir söz var. Her kelimesinde adaleti ve bu olgunun önemini anlatır bana. Nedir o cümle;

“Büyük güç, büyük sorumluluk demektir…”

Yani gücünüz büyüdükçe sorumluluğunuz da artar. Gücün büyümesine sebep olan şey ise ‘adalet’tir. Ancak bizim memleketimizde böylesi hallerde büyüdükçe adaletten uzaklaşmak gibi bir de özel hastalığımız var. Bu hastalık ne zaman nüksetse devreye bizatihi millet giriyor diyebilirim.

Böylesine bir girdap içinde bulunan etkin simalara, o zamana kadar verdiği desteği çekerek, millet etkisini hissettirebiliyor. Yani bir anlamda bu topraklarda yaşayan her bir vatandaş, güç zehirlenmesinin etkisinde kalanlar için en güçlü panzehirin millet desteğini kesmek olduğunu çok iyi biliyor.

Tıpkı 2001 seçimlerinde olduğu gibi…

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Birkaç gündür AK Parti’nin İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’ün, katıldığı bir programda kullandığı “İzmit ve Büyükşehir uyumlu olmalı” sözünü tartışıyoruz. Aslında genel hatları ile yerel idare sınıfında bulunan kamu kurumları arasındaki diyaloğun güçlü olması gerektiği burada vurgulanmak istenmiş gibi geliyor bana. Ancak buna rağmen bu söz, ince bir çizgi üzerine oturtulduğundan ister istemez tartışmalar da beraberinde geliyor.

Tartışma konularından birisi de, Sibel Gönül’ün, “Büyükşehir’i biz alıyoruz. Şayet İzmit’i de AK Parti’ye vermezseniz hizmet konusunda sıkıntı yaşanabilir” demek istediği şeklinde dillendiriliyor…

Yani mesele direkt bir şekilde AK Parti’nin Büyükşehir adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı da ilgilendiriyor. Rivayet o ki, Sibel hanım, belediyelerin uyumlu olması gerektiğini söylerken İzmit halkına ve etkin siyasi mecralara aba altından sopa gösterip, “Ona göre haaaa…” diyor…

Haliyle ister istemez akıllarda soru işaretleri duruyor. Bu meselenin direkt ilgilendirdiği Tahir beyden belki kamuoyunu rahatlatacak bir açıklama bekleyebiliriz. İster istemez siyasi çevreler ve İzmit halkı, olası bir şekilde ilçenin AK Parti dışında bir parti tarafından kazanılması halinde Büyükşehir’in sadakatle hizmetine devam edeceğini bizzat Büyükakın’dan duymak ister.

Nitekim istiyor da…

Üstelik, şayet Sibel hanım gerçekten konu hakkında eleştirildiği gibi maksadını aşan ifadelerle aba altından sopa gösterdiyse, emin olsun ki kendisi başta belirttiğim üzere net bir güç zehirlenmesi içindedir demektir.

Ve bu güç zehirlenmesinin giderilmesi için de yol yordam bellidir.

Toplumla oyun oynamak, vatandaşı olur olmaz sözlerle denemeye kalkmak her zaman sağlıklı sonuç vermeyebilir.

Burada Büyükakın’a düşen görev, “İlçe belediyelerini, AK Parti dışında hangi parti kazanırsa kazansın, hizmetlerin üretilmesinde bir ayrımcılık yapılmayacaktır” sözünü vermektir…