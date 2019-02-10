Yıl 1964. Lise birinci sınıf öğrencisiyim. Babam Türkiye Öğretmenleri Federasyonu Malatya Şube Başkanı. Sonra TÖS Türkiye Öğretmenler Sendikası kurulunca Malatya Şube Başkanı oldu.

Köy Enstitüsü mezunu olan bir öğretmenin çocuğu olursanız, siyasetten geri kalamazsınız. Bende o gün, bugün siyasete bulaşmadım ama siyaseti yakından izledim. Bunun da ötesinde 1968 kuşağının öğrencisiyim.

1964 yılında Kıbrıs Rumları Kıbrıs Türklerine kötü davranıyorlardı. Bu nedenle İstanbul’da üniversite öğrencileri Rumlar tarafından Türklere yapılan baskıları protesto etmek için miting düzenlemişlerdi.

İsmet İnönü o tarihlerde başbakandı. Kıbrıs’a müdahale edecekti. ABD başkanı Johnson İsmet İnönü’ye bir mektup yazarak “Size verdiğimiz silahları kullanamazsınız.”dedi.

İsmet Paşa “Ey Johnson” diye bağırmadı.

Gayet diplomatik bir dille “Yeni bir dünya kurulur. Türkiye de orada yerini alır.” dedi.

Şimdiki ABD başkanı Tramp Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapacağı bir müdahalede ekonomik olarak sizi mahvederim.” diyerek Türkiye’yi tehdit etti.

Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Recep Erdoğan, Tramp’ın bu küstahça tehdidine karşılık “Beni ve arkadaşlarımı üzdü.”dedi. Arkasından Tramp’ı aradıktan sonra verdiği demeçte “Ekonomik işbirliğimiz devam edecek.” gibi sözler söyledi.

ABD başkanının bu tehditkar sözlerine muhalefet çok sert çıktı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu “Hiç kimse sokak kabadayısı ağzıyla Türkiye Cumhuriyetini tehdit edemez.” Aynı tepkiyi Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Meral Akşener de gösterdiler.

Tramp şunu bilmeli ki, Türkiye Cumhuriyeti Kuvayi Milli ruhuyla kurulmuştur. Bu cumhuriyetin kuruluşunda kan vardır, gözyaşı vardır, şehitlerimizin kanı vardır.

Bu millet aç kalır, susuz kalır, ayakkabısız kalır ama özgürlüğünü kimseye teslim etmez. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Özgürlük benim karakterimdir”.

Özgürlük bu toplumun damarlarında vardır.