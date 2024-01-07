Türkçe, Türklerin İslam öncesi yazı alfabesi ve Arapça ile tanışması

Türkler, nasıl

Araplaştırıldı? (4)

Bir ulus için “dil”, “tarih”, “gelenek ve görenekler” çok önemlidir. Diline, tarihine, gelenek ve göreneklerine sahip olmayan bir ulus yok olmaya mahkûmdur.

Türkçe, tarihin en eski dillerinden biridir. Ural-Altay dil grubundandır. Tarihin hemen hemen her döneminde yüksek “ ifade gücüne” ve “kavram zenginliğine” sahiptir.

Türkler, 10.Yüyyıl’a kadar Türkçe konuştular, Türkçe yazdılar. Göktürk ve Uygur alfabesi kullandılar. Ancak 934 yılında İslamiyet’i kabul etmeleriyle birlikte Arap hâkimiyeti başladı ve Arapçayı kullanmak zorunda bırakıldılar.

“Göktürk” ya da “Köktürk” adı verilen Türklerin ataları, M.S.4.Yüzyıl’da kurdukları devletle ilk kez kendilerinden söz ettirdiler. Kullandıkları dil, Ural-Altay dil grubuna bağlı “Köktürkçe”ydi.

Bu konuda en eski yazılı belge; 688-692 yılları arasında yazıldığı sanılan “Çöyren Yazıtı” ile 732-733 yılları arasında yazıldığı kabul edilen “Orkun Anıtları”dır.

Bu yazıtlar üzerindeki Türk Alfabesi, eldeki verilere göre, Türklerin kullandıkları “en eski yazı” olarak kabul edilmektedir.

Türkler ya da Köktürkler, 7.Yüzyıl’da ise Uygur yazısını kullandılar.

Türkler, 9.Yüzyıl’da yoğun bir baskı sonunda İslamiyet’i kabul etmek zorunda kaldılar. İslamiyet, Türkler için aynı zamanda “Arap hegemonyasının başlaması” anlamına gelmektedir. Din ile birlikte Arap kültürünün en etkili aracı olan Arap Alfabesi de benimsetilmiştir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak, Arapça İslamiyet’le birlikte Türklerin hayatına girmiştir.

Tarihi süreç içinde, Türkler, Arapçayı “din dili” olarak ibadet yerlerinde, “bilim dili” olarak da medreselerde kullandılar. Arapça, “Kuran’ın yazıldığı dil” olması nedeniyle, her dönemde “kutsal” kabul edildi.

Bunun ötesinde, Türkçede olan seslerin Arapça ile yazılamaması, Sami dillerinden olan Arapça ile Ural-Altay dilleri kökünden geldiği kabul edilen Türkçe arasında önemli bir uyumsuzluk bulunması nedeniyle, Türk toplumu gitgide anadilinden uzaklaştı ve Arapça kullanmak zorunda kaldı.

Sonunda Osmanlı Sarayı, Kuran dili Arapçanın ve aynı alfabe ile yazılan Farsçanın hâkimiyetine girdi ve Türkçe sarayda konuşulmaz oldu. Türkçe, Anadolu köylerine hapsedildi.

1517’de halifeliğin Osmanlı’ya geçmesiyle, Osmanlı İmparatorluğu tam “İslam İmparatorluğu”na dönüştü. Yapılan bir araştırmaya göre, Osmanlı topraklarında o dönemde kullanılan yazı dilinde Türkçe sözcüklerin oranı yüzde 38, Arapça ve Farsça sözcüklerin oranı ise yüzde 58 civarındaydı. Türkçenin “kullanılan dil” olmaktan çıkarılıp yerine Arapça ve Farsçanın kullanılması, 19.Yüzyıl’a Tanzimat’a kadar devam etti.

Özetle Türkçenin gerilemesi, Selçukluların İslamiyet’i kabul etmesiyle başladı ve yüzyıllar boyunca devam etti.

Arapça, Batı’daki Türk devletlerinde, 13.Yüzyıl’a gelmeden “devlet resmi dili” haline gelmişti. Çünkü Batı’daki Türkler Araplarla daha yakın temas halindeydi. Araplarla daha az temas eden Doğu Asya Türkleri ise Uygur yazısı ve dillerine bağlılıklarını uzun süre devam ettirdiler.

Türklerin İslamiyet’i kabulü

İslamiyet, 620 yıllarında Arap Yarımadası’nda ortaya çıkmış tek tanrılı bir dindir. İslamiyet’in ortaya çıktığı dönemde, Türkler Orta Asya’da Göktürk İmparatorluğu çatısı altında yaşıyorlar, çeşitli dinlere inanıyorlardı. Bir kısmı Şaman, Mani, Budist, Zerdüşt gibi dinlere inanırken, bir kısmı da Museviliği ve Hıristiyanlığı tercih ediyordu.

Türkler, doğuşundan yaklaşık 300 yıl sonra İslamiyet’i kabul etti. 934 yılında…

Türkler İslamiyet ile tanıştıklarında, hilafet sorunu nedeniyle İslamiyet içinde kırılmalar ve ayrışmalar netleşmişti. Ali yanlıları ve Ebubekir yanlıları… Ehlibeyt yanlıları ve Emevi yanlıları… İslam içindeki bu ayrılmalar, İslam’ın Arap Yarımadası dışına çıkışı ile birlikte o coğrafyalara da taşındı. Yani Türklerin tanıştığı İslamiyet, “mezhepli-tarikatlı bir İslamiyet” idi.

Aslında Türklerin İslamiyet ile ilk ilişkileri çok sancılı oldu. İslam, Türk ülkelerine sadece “tebliğ” amacıyla değil, “fetih” de amaçlayarak gidiyordu. İslam; 8.Yüzyıl başlarında Türkistan’a geldiğinde, 600 yıllarına oranla çok farklılaşmıştı. Arap komutanlar, tıpkı İran’ı, Mezopotamya’yı, Pakistan’ı olduğu gibi Türkistan’ı da “Halife’nin arka bahçesi” yapmak istiyorlardı. Direnenlere düşmanlık besliyorlar, öldürüyorlardı. Özellikle Arap komutan Kuteybe’nin Türkistan’ı fethe gittiğinde Türklere karşı düşmanlığı ve zulmü dillere destandı. Askerlerine, “Allah kendi dininin aziz olması için size bu toprakları helal kıldı” diye fetvalar veriyordu.

Tarihçi İbni Dahhak’ın yazdığına göre, Kuteybe girdiği şehirlerdeki Türkleri kılıçtan geçirtir, askerler yorulunca da geri kalanları ağaçlara astırırdı.

Türkistan halkının İslamiyet’le ilk tanışması, benzer pek çok acı olayla doludur.

Türklerin İslamiyet’i resmen kabul etmesine gelince… Bunun nedeni, Karahanlı Devleti’ndeki iç karışıklığa dayanır. Kısaca şöyle: Karahanlı Devleti 840 yılında kuruldu. Türkler, Arap zulmü ve yağmaları nedeniyle bir araya geldiler, “Kabileler Federasyonu” yapısında “Karahanlı Devleti”ni kurdular. Başlangıçta Karahanlı Devleti’nin dini “Göktanrı”ya dayanıyordu.

İlerleyen yıllarda, Satuk Buğra Han amcasına isyan etti, bu isyan sırasında Müslüman Samaniler (Orta Asya ve İran’da kurulan bir hanedanlık), Satuk Buğra Han’a destek oldular. Satuk Buğra Han 924 yılında amcasını tahttan indirdi ve iktidara geçti, 934 yılında da din olarak Müslümanlığı seçti. Böylece Müslümanlık sayesinde iktidarını sağlama almış oldu. Ölene kadar da Müslümanlığı yaymak için çalıştı. 955 yılına gelindiğinde, Karahanlı Devleti’ndeki kabilelerin yüzde 40’ı Müslüman olmuştu.

Bu arada yeri gelmişken bir iki not düşelim; Satuk Buğra Han ilk Müslüman Türk hükümdarıdır ve Türkler Müslümanlığı ilk Araplardan değil, “Tacik” diye adlandırılan İran kökenli Samanilerden öğrenmişlerdir.

Samaniler “Zerdüşt” idi. Sonradan Müslüman olmuşlardı. Zerdüştlüğün prensiplerini bizlere Müslümanlık diye öğrettiler. Bunların başında 5 vakit namaz geliyor. Türkler; Zerdüştlerin İslamiyet ortaya çıkmadan önceki bin yıldan beri kıldıkları namazı kılıyor. Kabir azabı ve sırat köprüsüne inanıyor. Kurban kesmeyi ibadet sanıyor. Oysa Araplar kurbanı sadece Hac sırasında kesiyor. Kuran’da “kabir azabı” ve sırat köprüsü” diye bir hüküm de yok.

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