2024 Dünya ve Türkiye ekonomisi için nasıl geçecek? 

Son günlerde gerek yazılı basın, gerek sosyal medya, gerekse görsel medyada sık sık bu konuda yorumlar duyuyor, okuyorsunuz. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; bu yorumların hepsi belli varsayımlar altında yapılan analizler, genelde de ekonomide bu varsayımların tamamen doğru çıkması kolay değil, o nedenle dikkat edersek uluslararası finans şirketleri kuruluşlar IMF, Dünya Bankası belli periyotlarla tahminlerini revize ederler, etmek zorunda kalırlar.

Aynı şekilde ülkemizde de belli varsayımlar altında bu tahminler yapılmaktadır. Gerek global ölçekte gerekse ülkemiz için yaptığımız tahminleri özetler, ortak yanlarını ayıklarsak gördüğümüz tabloyu şöyle özetleyebiliriz; öncelikle 2024’ü ekonomi iklimi açısından ikiye bölmek mümkün; bunlar Fed’in yüksek faizleri düşürmeye başladığı veya bu konuda güçlü adım atmaya başladığı dönem birinci dönemin sonuna yaklaşıldığı dönem olacak gibi, ülkemiz açısından ise yerel seçimlerin yapılacağı mart ayı sonrası ekonomi açısından sıkı para ve maliye politikalarının uygulanmasında yeni bir döneme gireceğimiz bir yıl olacak gibi görünüyor. Burada açıklamamız gereken ilk husus ekonomi iklimi açısından her iki dönemin de çok zor geçeceğini bilmemiz ve ikiye ayırdığımız 2024’ün ilk ve ikinci dönemi tahminen nasıl bir seyir izler sorusunun cevabını yorumlamamız gerekecektir.

Fed, “faiz artırımlarında durduğunu ekonomideki gelişmeleri takip edeceğini ”son toplantısında dile getirmiş idi, bu da şu demek yüksek faiz ile bir süre daha devam edeceğim ve ekonomik verileri takip edeceğim, eğer bir resesyon şüphesi veya ekonomide başka bir olumsuzluk ortaya çıkmazsa yavaş yavaş faiz indirmeye başlayacağım, kısaca belli bir süre Fed’in yüksek faizi ile devam edecek dünya ekonomisi, bu dönem zarfında dış kaynak maliyeti yükselen ve borçlanma ihtiyacındaki ülkelerin borçlanma maliyetleri de yüksek kalacak demektir. Ayrıca Fed’in yüksek faiz ile bir dönem daha devam etmesi, yabancı sermayenin gelişmekte olan ülkelere gelmesinde gecikmelere yol açabilir, borsa tahvil ve döviz piyasalarında da dalgalanmalara yol açabilirler.

Bu yazdıklarım kısa dönemde yani muhtemelen Ocak-Haziran dönemleri arasında beklenen gelişmeler. Pekala Fed faiz indirimine başlar ise ne olur? O zaman da dolar diğer ülke para birimlerine karşı özellikle yüksek faiz veren ülkelerin para birimlerine karşı kısa ve orta vadede değer kaybeder, özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik önceki aylara göre maliyeti azalan bir dış kaynak gelebilir, bu ülkeler geçmişe göre daha az maliyetle borçlanabilme imkanına kavuşurlar.

Ülkemiz açısından konuyu açıklarsak, yerel seçime kadar, yani Mart 2023 sonuna kadar Merkez Bankası büyük bir ihtimalle bir faiz artışı daha yaparak ekonomiyi takip etmeyi ve makro ihtiyati tedbirleri uygulayarak, ama ekonomiyi çok fazla sıkmadan yerel seçimlerin tamamlanmasını bekleyecek gibi görünüyor. Para politikası gene de 2023’ün ikinci döneminde başlayıp devam eden sıkı para politikası ile yoluna devam ederken maliye politikasında atılacak radikal kararları muhtemelen Mart 2024’ten sonra göreceğiz gibi görünüyor. Eğer Fed faiz indirimlerine Haziran 2024’te veya yaz aylarında başlar sıkı para politikasının yanına sıkı maliye politikası da uygulamaya konulursa, ülkemizde muhtemelen Haziran-2024’e kadar yüzde 70’lere kadar gelmesi muhtemel enflasyon oranı da, yaz aylarından başlayarak yılsonuna kadar yüzde 40’lara kadar indirilebilir.

Tabii ki yukarıda yaptığımız yorumları iktisat teorisinde belirttiğimiz ceterus paribus (diğer tüm durumlar sabitken) kavramı altında yapıyoruz. Zira dünyada jeopolitik olarak oluşabilecek çok sayıda risk mevcut. Çin’in katılabileceği bir savaş, Kuzey Kore’nin Güney Kore’ye saldırması, Ukrayna’da oluşabilecek farklı bir senaryo, Orta Doğu’daki çatışmaların farklı alanlara yayılması hemen aklımıza gelebilecek riskler. Bu riskler dünyada hem petrol hem emtia fiyatlarını hiç istemediğimiz noktalara getirebilir, ayrıca iklim krizi, onun sebebiyet vereceği gıda krizi, Çin ekonomisinde oluşabilecek konut krizi benzeri riskler, dünya ekonomisi için olumsuz riskler olabilir.

Kısaca eğer farklı bir risk oluşmaz, 2023 verileri ve dünya konjonktürü devam ederse, dünya ve Türkiye ekonomileri belli bir süre daha 2024’te yüksek enflasyon ve yüksek faizle yollarına devam edecekler. Muhtemelen 2024’ün ikinci yarısında atılacak adımlarla enflasyon yavaş yavaş inişe geçecek, gelişmekte olan ülkelere tabii ki ülkemize gelmesi muhtemel yabancı sermaye, eğer bu ülkeler ekonomide doğru adımlar atmışlarsa daha iyi bir ortam ve risk iştahı ile hareket edebilecekler, eğer hiç bilinmeyen ya da beklenmeyen siyah kuğu diye tarif edebileceğimiz bir durumun ortaya çıkması halinde ise, hem dünya hem Türkiye ekonomisi için çok olumsuz durumlar ortaya çıkabilir.

Haftaya Türkiye ekonomisi için beklentilerimi, özellikle maliye politikası tedbirleri açısından açıklamaya çalışacağım.