Bir Aydınlık Ses;   ENGİN AYSU…   

7-10 Ocak, “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası”

Bu nedenle bugünkü köşemi, görme engelli ama “aydınlık bir kişilik” olan Engin Aysu’ya bıraktım. İşte yazısı;

KARANLIKTA GÖRDÜKLERİM

Sevgili dostlar; insanın bir organının eksik olması ya doğuştan ya da daha sonra gelişen hastalık ve kazalardan kaynaklıdır. Bu durumu kişinin kendisi, ailesi ve toplumun kabullenmesi zaman alır.

Bilimi kendisine rehber edinmiş toplumlarda birey, görme yetisini kaybetse bile diğer duyu organlarını doğru kullanmayı öğrendiğinde, yaşam aktivitelerine katılımında bir engel olmadığını öğrenir.

Görme engelli bir kişi olarak bu eksiklik hayatımda bir engel olmadı. Ancak, gerçek engel körleri yok sayan, dışlayan politikalardır.

Örnek verecek olursak;

Görme engelli çocuğu olan ailelerin kaderleri ile baş başa bırakılması, farklı grupların istismarına yol açmaktadır. En demokratik hakkımız olan oy kullanma hakkımızın 21. Yüzyılda hala refakatçi eşliğinde kullanmak zorunda kalıyoruz. Noterlerde ve bankalarda gerekli koşullar sağlanmadığından 2 şahit uygulamasının devam etmesi, kentlerin tasarımlarında yeterince dikkate alınmamamız, bazı televizyon programlarında hava tahmin raporlarının seslendirilmemesi, Milli eğitime bağlı yayın ve örgün eğitim kurumlarında yeterince kaynaştırılmış eğitim programlarının oluşturulmaması, yerel yönetimlere bağlı eğitim veren dershane ve kurslarda görenlerle birlikte eğitim almaları, Kültür Bakanlığı’na bağlı kütüphanelerde görmeyenlerle görenlerin bir arada kitap okuyabilme koşullarının oluşturulmaması, trafik ışıklarında sesli uyarıcıların yetersiz olması, kamuya açık alanlarda kaldırım üstlerinde görmeyenlerin rahat yürümelerine engel olacak şekilde masa, sandalye ve benzer materyallerin bırakılması, toplu taşıma araçlarında gerekli uyarı yazıları olmasına rağmen engelli koltuklarının boş bırakılmaması, görmeyen yurttaşların hayatını kolaylaştıran araç gereçlerin maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle görmeyen yurttaşların bu ihtiyaçlara erişememesi, otoparklarda engellilere ait park yerlerinin diğer vatandaşlar tarafından işgal edilmesi gibi pek çok örnek verebiliriz.

Sorunların çözümünde hepimize bazı görev ve sorumluluklar düşmektedir. Elbette, devlete düşen sorumluluklar görme engelli çocukları olan ailelerin çocuklarını kabullenmelerine ve çocuklarını okula hazırlamalarına yönelik, ailenin erişimini sağlayabilecekleri eğitim merkezlerinde eğitim olanakları sağlanması, görme engelli bireylerin görme engeli olmayan bireylerle çok erken yaşta bir araya gelmelerinin sağlanması, 2005 yılında yürürlüğe giren Engelliler Yasası hükümlerinin eksiksiz uygulanması gerekiyor.

Topluma ve bize düşen sorumluluklar ise birbirimizi daha iyi anlama ve empati kurmamız gerek. Biz, görme engellilere düşen sorumluluklar ise, görme engellilere hitap eden sivil toplum kuruluşlarına üye olup haklarını öğrenmek, Kent Konseyi bünyesinde kurulan engelliler meclisine yaşadıkları sorunları yansıtmak, varlıklarını hissettirmek olmalı.

47 yıldır bu kentte yaşayan bir yurttaş olarak, engelli ve engelsiz kentlilerimize hizmet etmek amacıyla İzmit Belediye Meclis Üyeliği’ne aday adayı oldum. Takdirinize sunarım.

Saygılarımla… Engin Aysu.