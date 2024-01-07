Bu kavga neyin kavgasıdır!

2024 bütçe görüşmelerinde Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken, Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin, muhalefetin tarikat ve cemaatlerle yapılan protokoller eleştirisine verdiği yanıtta “O eski Türkiye yok, bugün yeni bir Türkiye var. Uyanın” dedi ve tarikatlarla, cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini söyledi. Bakana bir öneride bulunuyorum. Şöyle sokağa bir çıksın ve vatandaşa sorsun. Eski Türkiye’yi mi istiyorsun, yoksa yeni Türkiye’yi mi?

Ben eski Türkiye’yi istiyorum. Eski Türkiye’de bugünkü kadar hırsızlık, yoksulluk, rüşvet, yolsuzluk yoktu. Yeni Türkiye’de tüm bunlar olağan hale gelmiş. Bugün siyasi iktidar hırsızlık yolsuzluk yapanları adeta ödüllendiriyor.

Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım Atatürk’ü anma gününde, bazı teğmenlerin Atatürk’ün resimlerini yakalarına asmamaları, diğer teğmenlerin buna karşı çıkmaları üzerine aralarında tartışma çıktığını da öğrendik. Milli Savunma Bakanı yakasına Atatürk rozetini takmayan teğmen için ”Yakasına rozet asmadı diye aralarında tartışma çıkmış” dedi. Atatürk kelimesini ağzına alamadı.”

Bu iki olay bize şunu gösteriyor ki, bu savaş Cumhuriyet ile Cumhuriyet’e karşı olanların savaşıdır.

Yüksek öğretim Kurumu (YÖK) eski Başkan Vekili Prof. Dr. İsa Eşme’nin kaleme aldığı bir yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum.

“Bu coğrafyadaki kavga yeni başlamadı. Bu kavga bin yıllık bir kavgadır. Bugün yaşananları kavramak için bin yıl önceki kavganın köklerini bilmek gerekiyor.

1.Bu kavga, aklı esas olan İbn’i Rüşt ile akıl yerine vahyi esas alan pozitif bilimleri ve felsefeyi ret eden Gazal’i arasında bin yıl önce başlayan kavgadır.

2.Bu kavga, resmi yasaklayan anlayışa rağmen ilk kez kendi portresini yaptıran Fatih Sultan Mehmet ile onun resmini günah diye kaldıran oğlu ll. Beyazit’in kavgasıdır.

3.Bu kavga, dönemin en modern rasathanesini kuran Takiyüddin ile bu rasathaneyi günah sayıp topa tutturan Kadızadeli’lerin kavgasıdır.

4.Bu kavga, çağdaşlaşma atılımını başlatan Sultan ll. Mahmut ile ona gavur padişah diyenlerin kavgasıdır.

5.Bu kavga, çağdaş eğitimin öncüsü Şemsi Efendi ile onun Selanik’te açtırdığı okulu basarak “gavur icadı” saydıkları ders araçlarını sokağa atanların kavgasıdır.

6.Bu kavga Tanzimat’la başlatılan çağdaşlaşma sürecini devam ettiren irade ile bu iradeye başkaldıran 31 Mart olayının Derviş Vahdettin kavgasıdır.

7.Bu kavga, Kurtuluş Savaşı önderi Mustafa Kemal ile emperyalist güçlerle işbirliği yapan Damat Ferit’lerin Gazi’ye ölüm fetvası veren Şeyhülislam Mustafa Sabri ve Dürrizade Abdullah ile Gazi’nin safındaki Ankara Müftüsü Börekçizade’nin kavgasıdır.

8.Bu kavga, Osmanlı’nın küllerinden çağdaş bir ülke yaratmak üzere Cumhuriyet’i kurup devrimleri gerçekleştiren Gazi Mustafa Kemal ile Karşı devrimcilerin kavgasıdır.

9.Bu kavga, Cumhuriyetçilerle hilafet ve hanedan taraftarlarının kavgasıdır.

10.Bu kavga Menemende başı kesilen Kubilay ile onu katleden Derviş Mehmetlerin kavgasıdır.

11.Bu kavga, hayatta en hakiki yolun bilim ve akıl olduğuna inananlarla kurtuluşu akıldışı yollarda arayanların kavgasıdır.

12.Bu kavga “Fikri hür, vicdanı hür kuşak yetiştirmek isteyenlerle, kendilerine kul yetiştirmek isteyenlerin kavgasıdır.

13.Batı 15. Asırda başlattığı Rönesans bilimsel devrim ve aydınlanma ile bu kavgayı çoktan bitirdi. Ancak bizim coğrafyamızda bitmedi. Bitmeyecek görülüyor.

14.Yüce Tanrı ülke her dara düştüğünde yeni bir Atatürk göndermez. Bu kavganın kazanılması toplumu eğitmek ve aydınlatmaktan geçiyor.” Bazıları bu kavgayı bitirmek istemiyor. Çünkü bu kavgadan besleniyorlar.