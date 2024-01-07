Erdem ve Sevgi  

“İyi insanlar, kötü kurallara uymazlar.

Gustave Radbruck”

Parlak, soğuk, aydınlık bir sabah vakti, buluşmuş ve konuşmaya başlamışlardı.

‘Beklediğim, özlediğim yeni yıla kavuştum. Aklımda yığınla soru var, güvercin. Yıl boyunca neler yapabilirim, neler yapacağım? Bedenimi ve ruhumu nasıl arındırabilirim? Geleceğe dair ne tür kararlar almalıyım? Yaşantımda neler değişmeli? Kendime ve çevreme nasıl fayda sağlayabilirim?’.

‘Neden bu kadar çok soruyla, aklını yoruyorsun, Lal? Sana, basitçe iki soru soracağım. Verdiğin cevaplar, zaten geleceğini belirleyecek?’

‘Çok iddialısın güvercin, cevaplarım nasıl olur, bilemem ama soruları şimdiden merak ettim’.

‘Aynaya baktığında kim görüyorsun, Lal?

Gördüğün kişi, sana sevgiyle gülümseyen bir dost mu?

Yoksa sürekli eleştirdiğin, kusur bularak kavga ettiğin düşmanın mı?

Aynada gördüğün kişi, kim?’.

Lal, bir an durdu, düşündü, sonra da bu soruların cevabını vermeden, soruların ötesine geçti…

‘Aynada, bize gülümseyen bir dost bulmak için, ne yapmak lazım güvercin?’.

‘Bilincimizi ışık ve sevgiye dönüştürmeliyiz. İçimizdeki sevgi enerjisini ışığa dönüştüremezsek, doğru seçimler yapamayız. O zaman, bize dair bütün seçimler, bilinçaltımız tarafından, bizim adımıza yapılır. Böylece farkında olmadan, geçmişin gölgelerinde, acılar içinde yaşamaya mahkum oluruz. Bir yanımız, umutsuzca mutluluğu, hazzı ve sevgiyi arar. Diğer bir öte yanımızda da, gölgelerimiz, mutsuzluk, huzursuzluk, suçluluk duyguları ve korkularımızla, bizi sürekli sabote ederek, bizi kurban rolüne sokar. Kendimizi kurban gibi, hissettiren bu davranışlarımızın çoğu, kendi gölge oyunlarımızdır. Gölgelerimizle barışmadığımız sürece, sürekli şikayet ederek, acı çeker, suçluluk duyarak, sahte bir hayat yaşayarak, zavallı ben diyerek, kurban rolü oynar, sorumluluk üstlenmekten kaçarız. Sürekli çevremize saldırarak, yaşamın gel-gitlerine kapılarak, herşeyi tehdit algılayıp, dert ederek yaşamak, gerçekten yaşamak değildir’.

‘Gölgelerimizle nasıl barışacağız, güvercin?’.

‘Ya ışığın sevgisi ile yaşayacağız ya da gölgelerimizin yarattığı sahte korkularla yaşamayı seçeceğiz. Kendimizi hapsettiğimiz bu sahte çemberden çıkmak için, sevgiye ve güzelliklere sarılacağız. Kendimizi sevgi ve ışıkla yıkayarak, içinde yaşadığımız dünyayı güzelleştireceğiz. Dış dünyamızı değiştirmek demek, önce iç dünyamızı değiştirmek demektir’.

‘Peki, bu nasıl olacak, nasıl yapacak, kendimizi nasıl güzelleştireceğiz’, diye sorarken, Lal’in sabrı, artık tükenmeye başlamıştı.

‘Çok kolay’, dedi güvercin. ‘Yapmamız gereken tek şey, değişmeyi çok isteyerek, içimizdeki sevgiyi büyütmektir. Gerisi kendiliğinden gelir. Zira içimizdeki sevginin büyüklüğü, bize, her şeyi iyileştirme gücü verir. Karşılığında yapmamız gereken tek şey, içimizde büyüttüğümüz bu sevgiyi, çevremizdekilerle paylaşmaktır’. Bir an durup, derin bir nefes aldı güvercin.

‘Aslında merak ediyorum, sevginin ışığı dediğimde, bu ışığın, her hücremizden dünyaya yayılan ışık olduğunu farkedebiliyor musun?’.

Lal, bu soruya hiç cevap vermeden, ‘güvercin, ikinci basit sorun neydi’, diye sordu.

‘Şimdi, ikinci basit soruyu mu merak ettin, Lal?’ Güldü güvercin.

‘Çok kolay’, dedi yeniden.

‘Senin için, hayatın anlamı nedir, Lal? Dondu kaldı Lal.

‘Bu mu, basit soru güvercin?’. Güvercin gülmeye devam ediyordu…

‘Neden basit olmasın’, diye sordu. ‘Yaşamak, nefes almak, basit bir şey değil mi?’.

‘Yaşamak, belki basit ama güvercin,

yaşama anlam katmak, ne kadar basit olabilir ki?

Sen aslında, mutluluk nedir, diye soruyorsun?’.

Güvercin, hala gülüyordu. ‘Sevdiğin konular olunca, nasıl da kolay anlamaya başlıyorsun’, diye dalga geçti.

‘Madem soruyu sen sordun, cevabı da sen söyle güvercin…’.

‘Mutluluğun tarifini yapmak, mutlu olarak yaşamaktan çok daha zor, Lal. Herkesin kendince bir mutluluk anlayışı var. Genelleme yapamam ama çok istesen, bir kaç mutluluk tarifi yapabilirim’.

‘Neden olmasın güvercin?’.

‘Mutluluğu haz üzerinden yaşamak isteyenler vardır. Haz duydukları şeylerin peşine düşer, acıdan kaçarlar’.

‘Hazcıları biliyorum, dedi Lal. Bu mutluluk türüne, hedonism diyorlar. Yaşamın anlamını haz olarak görüyorlar. Sevincin kaynağını haz da bulan, haz veren, herşeyin iyi olduğunu kabul eden, bütün eylemlerin amacının haz olduğunu ileri süren bir mutluluk anlayışı… Bunlar, zevkin kendisi iyidir, hatta zevk, tek iyidir, acı kötüdür. İyinin ve kötünün başka anlamı yoktur, diye düşünürler. Biraz sapkınca bir mutluluk anlayışı değil mi?’.

‘Bazıları da mutluluk için yarara ihtiyaç duyarlar. Sürekli almaktan, kendilerine fayda sağlamaktan, almayı ve biriktirmeyi mutluluk zannederek, kendilerine fayda, yarar sağlamayı alışkanlık haline getirerek, mutlu olurlar. Mutlulukları, ellerine ne aldıklarına, ne kadar yarar sağladıklarına bağlıdır. Ama sonuçta ne alırlarsa alsınlar, bir türlü doymazlar, tatmin olamazlar.

Bir başka mutluluk çeşidi, anlamlı yaşama biçimi olarak, akılcı ve iyiniyetli davranmayı ödev kabul edip, öyle yaşamaya çalışmaktır. Mutluluk, aklın iyi olanı bulması, ona göre davranmasıdır. Hayatın anlamını, iyi olanın kendiliğinden bulunarak, ödev gibi kabul edilmesinde, hiçbir şeyi metalaştırıp, araçsallaştırmadan, iyiniyetle gerçekleştirmeye çalışmakta bulurlar’.

‘İyiniyet mi’, diye şaşırarak, sordu Lal. Bu konuya, birden nasıl gelindiğini anlayamamıştı.

‘İyiniyet, sonuçları ne olursa olsun, bizim niyetimizin iyi olmasıdır. Dünyada ve dünya dışında, iyiniyetten başka, kayıtsız şartsız iyi olabilecek hiç bir şey düşünülemez’.

‘Yaşamın anlamını mı anlatıyordun’, diye dudak büktü, Lal. Sıkılmıştı.

‘Bence mutluluk tanımları yapmaktan vazgeç, güvercin. Hayatın anlamından konuşuyorduk. Senin hayatının anlamı ne? Sen neyle mutlu oluyorsun, mutluluk tarifin ne, bana onu anlat’.

‘Benim güvercin olarak önceliğim, uçmaya devam etmek, bunun için sağlıklı ve güçlü kalmaktır. Güvercinler, zorlanmaya, baskıya ve tutsak edilmeye gelemezler. Özgürlük, mutluluğum için değil ama yaşar kalmak için birinci koşulumdur. Benim için özgürlük, mutluluğun olmazsa olmazıdır.

Yaşamın anlamını, mutluluğu, kendini tanımak ve erdemli olmakta, erdemde bulurum.

Mutluluk, kendini tanıyarak, kendinle, çevrenle uyum içinde yaşamak, kendini ve çevreni sevip saymaktır. Mutluluk, sevgiyle, saygıyla dünyaya uyum sağlayarak, bütünleşmek, bunun için, nasıl davranılacağını bilmek, hiç bir şey de aşırıya kaçmadan, ölçülü ve iyiniyetli olmaktır.

Benim için mutluluk, ruhumun iyi durumda ve dingin olmasıdır’.

‘Anlattığın bu mutluluğun, ne kadar uçuk olduğunun farkında mısın güvercin?

Hayatın anlamından konuşmuyor muyduk biz?

Hem erdem, dedin güvercin, erdemli olmak da, ne demektir?’

‘Erdem, iyiyi kötüden ayırma yeteneğidir. Erdemli olmak, nasıl davranılacağını bilmek, kendini kontrol etme becerisiyle yıpratıcı duygu ve arzuları denetleyebilmektir.

Erdemli olmak, iyiyi kötüden ayırma yeteneğiyle kendini tanımaktır. Kendini tanımak, sevmek ve saymaktır. Kendimizi sevip, saymıyorsak, yaşamak için nasıl bir sebebimiz olabilir ki?’.

‘Erdem, kendini tanımak ve sevmektir, diyorsun?’.

‘Bana, yaşamımın anlamını, mutluluğu sormuştun, Lal.

Ben de sana, yaşamımın amacını ve varoluş gerçekliğimi anlattım…

Kendini tanımak için, önce sevmek gerekir.

Erdem dediğin, belki de sadece kendini sevmektir…