AKP’nin adayı Büyükakın CHP’nin adayı kim olacak?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni 2004 yılından bu yana AKP’li belediye başkanı yönetiyor…

2004-2019 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını İbrahim Karaosmanoğlu yaptı.

Karaosmanoğlu, tam 15 yıl o koltukta oturdu…

Bu 15 yılı, kayıp 15 yıl olarak görüyorum.

Daha kalıcı hizmetlerde bulunabilirdi.

CHP’li eski meclis üyesi Av.Fahri Örengül’ün söylemiyle “Karaosmanoğlu’nun vizyonu” yetmedi…

BÜYÜKAKIN ADAY

2019 yılında AKP, Karaosmanoğlu’nu aday göstermedi. İyi de yaptı. Yerine Karaosmanoğlu döneminde bir dönem genel sekreter yardımcılığı yapan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın’ı aday gösterdi. Aslında o dönem AKP içinde büyük bir Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı çekişmesi vardı. AKP genel merkezi baktı ki Kocaeli’de çok başlılık var, Büyükakın’ı aday göstererek, yumuşak bir geçiş yaptı.

İZMİT’İ CHP KAZANDI

Büyükakın, Mart 2019’da yapılan seçimde beklendiği gibi ezici bir çoğunlukla seçimi kazandı. 5 yıldır da görevde. Büyükakın, görevde olduğu süre içinde ılımlı bir siyaset yaptı. Karaosmanoğlu döneminde bütün ilçeleri AKP kazanmıştı. Büyükakın döneminde İzmit, CHP’ye kaptırılmıştı. İzmit Belediye Başkanlığı’nı kazanan CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet, sert ve kararlı bir siyaset izledi.

BÜYÜKAKIN-HÜRRİYET

Zaman zaman Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile karşı karşıya geldi. Birçok kez meclis çoğunluğu AKP’nin elinde olan İzmit Belediye meclis üyeleriyle karşı karşıya geldi. Birçok sorunun çözümünde Büyükakın devreye girdi, hem kendisinin, hem de partisinin zarar görmemesi için hamleler yaptı. Bunda da başarılı oldu.

CHP’nin İzmit Belediye Başkanlığını kazanması, AKP İl Başkanlığını, AKP İzmit İlçe Başkanlığını ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı hep diri tuttu. Daha fazla çalışmaya yöneltti.

100 YILLIK HESAPLAŞMA

Büyükakın’ın Şubat 2022’de AKP'nin Çayırova'daki Yerel Yönetimler Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşma tepkilere neden olmuştu. Büyükakın, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her bölgesinde, yakın coğrafyasında, uzak coğrafyasında oyun kurmaya, kurulan oyunları da bozmaya başladı. 2023’te bunun duruşması olacak. 100 yıllık hesaplaşma olacak. İşte o gün 100 yıllık hesaplamada sayın cumhurbaşkanımızın yanında olacak mısınız" sözleri çok eleştirilmişti.

“SÖZLERİM ÇARPITILDI…”

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kamuoyuna “2023 yılında cumhuriyet ile 100 yıllık hesaplaşma olacak” şeklinde yansıyan ifadelerine açıklık getirdi. Sözlerinin çarptırıldığını ve bağlamından kopartıldığını söyleyen Büyükakın, "Ben bütün konuşmalarımda göğsümü gere gere bir cumhuriyet çocuğu olarak, bir Türk evladı olarak apaçık söylüyorum, cumhuriyet bizim cumhuriyetimizdir. Ancak ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e, Atatürk diyemeyenlerin hiç değildir. 'Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer' diyenlerin de hiç değildir" dedi.

ATATÜRK’TEN BAHSETTİ

Şu bir gerçek ki, AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gerek 23 Nisan Ulusal Egemenlim Çocuk Bayramında, gerek 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda, gerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında, gerekse 10 Kasım Atatürk’ü anma günlerinde yayınladığı mesajlarda “Cumhiriyetten” ve “Atatürk’ten” hep bahsetti.

ILIMLI VE DENGELİ

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, görev yaptığı süre içinde ‘ılımlı’ ve ‘dengeli” bir siyaset yaptı. Her kesim ile görüştü. Her kesimin derdini dinledi. Sorunlara çözüm üretmeye çalıştı. Derince Yenikent Mahallesi’ne büyük bir cemevi yaptırması da birçok Alevi tarafından takdirle karşılanıyor.

BAŞVURU OLMALADI

Geçmiş yıllarda AKP’den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için birçok kişi başvururdu. Bu dönem AKP’den hiç kimse Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı başvurmadı. Bu da AKP’nin Büyükakın’ı ve belediye başkanlığını benimsediğini gösteriyor.

ADAYLIĞI HAYIRLI OLSUN

31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde AKP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın olarak açıklandı. Büyükakın’ın adaylığı hem AKP’ye, hem de Kocaeli’ye hayırlı olsun.

CHP’NİN ADAYI KİM OLACAK?

AKP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın oldu…

Peki CHP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak?

Fatma Kaplan Hürriyet mi?

Haydar Akar mı?

Harun Yıldızlı mı?

Mustafa Sarıgül mü?

SARIGÜL, SEÇİME RENK KATAR

Son duruma göre CHP’nin İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet olacak…

Büyükşehir adaylığında da ibre Mustafa Sarıgül’den yana…

AKP’nin adayı Tahir Büyükakın oldu…

CHP’nin adayı da Mustafa Sarıgül olursa, bizi renkli bir seçim bekleyecek.

Mustafa Sarıgül’ün CHP’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması, Kocaeli siyasetine ayrı bir renk katacak.

Bakalım CHP, AKP’nin adayı Tahir Büyükakın’ın karşısına kimi koyacak?