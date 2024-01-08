HİLAFET İSTEMEK, Türkiye Cumhuriyetine ve devrimlerine BAŞKALDIRMAK demektir

Ülkemiz, çok partili sisteme geçişten bu yana sürekli ağır ekonomik krizlere sokuluyor.Bu gün de böyle bir kriz ile karşı karşıyayız.Osmanlının son dönemlerinde olduğu gibi ,bir çok üretim tesislerimiz ve bankalarımızın yabancılara satıldığını artık herkes biliyor.Ekonomik nedenlerle toplum sosyal yapısı bozulmaya başladı. Milletimiz artık dünyevi değil uhrevi araçlardan çareler arar duruma geldi. İktidar da zaten bunu bildiği için NAS gibi kandırmacalarla toplumu uyutuyor. Milletin hassa olduğu konuları gündeme getirerek memleket sorunlarını unutturmaya çalışıyor.

İktidarın atadığı Futbol Federasyonu’nun hataları nedeniyle; daha Riyad’da Suud ailesinin iki güzide kulübümüze karşı sergilediği Atatürk ve Cumhuriyetimize karşı hakaretlerinin mürekkebi bile kurumadan AK Parti’nin meclise soktuğu bir siyasi yapı ülke gündemimize hilafet tartışmasını sokmayı başardı.

İstanbul’da “Gazze için tek yürek tek ses” başlığıyla düzenlediği yürüyüş ve mitinginde, “Filistin hilafet ile kurtulur” pankartının beraberinde “Hilafet kurulsun İsrail yok olsun” ve “Tek ümmet, tek devlet, tek çözüm hilafet” sloganları atıldı.

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Halifelik; Hz. Peygamber’le başlayarak seçimle tayin edilir olmasına rağmen,Muaviye ile beraber babadan oğula geçen bir saltanat biçimine dönüşmüştür.Bu şekilde küçük çocuklara bile halife ünvanının verildiği bilinir.Öyle ki bir çok müslüman ülkede halife adında kişiler türemiş olup günümüzde de bunu kullanan radikal dinci örgütler görebilirsiniz.Başka mezheplerde hilafet imamlık olarak da anlandırılabiliyor.1517 yılında Mısır’ı fethetmemizle beraber hilafetin osmanlı hanedanına geçtiği bilinir. Büyük bir bozulmaya uğrayarak milletimizin güvenini yitiren ve yıkılmasına neden olanlardan son dönemdeki Osmanlı sultanı/halife kurtuluş savaşına karşı çıkarak,millet sahip çıkmamış ve kendi saltanatını kurtarmaya çalışmıştır.

Bu nedenle İngiliz emperyalizminin himayesini kabul ederek bir Anadolud’a ihtilali olan kurtuluş savaşına karşı çıkan halife ve padişahın himayesindeki Osmanlı yönetimine karşı gazi / kurucu meclisin tutumu başından itibaren milli egemenlik ve tam demokrasiden yana olmuştur.

Saltanatın 1 Kasım 1922 tarihinde kaldırılmasından sonra, Hilâfetin ruhaniyet işleriyle sınırlı bir makam şeklinde devamına müsaade edilmesine ragmen Halife Abdiilmecit bir Osmanlı padişahının klasik siyasal yetkisini çağrıştıracak türde tavır takınmaya devam etmiştir.Bu nedenle halifeliğin kaldırılması da hızla gazi meclisin gündemine gelmiştir.

Ciddi ve zengin bir içerik ile tartışılan bu konuda en etkili konuşmayı yapan Adliye Vekili İslam Hukuku Müderrisi Seyyid Bey: “Hilafetin ilgası hem İslam âleminde hem de kürre-i arzda inkılapların en büyüğü ve en mühimidir. Hilafet meselesi dinî olmaktan ziyade dünyevî bir meseledir ve itikat meselelerinden değil, millete ait hukuk ve kamu yararı cümlesindendir… Hilafet hükûmet demektir. Zamanın icabına tabidir. Onun için Hz. Peygamber ashabına hilâfet meselesini izah etmemişlerdir. Kur’an’da şekl-i hilâfet hakkında yani İslam hilâfeti hakkında hiçbir ayet-i kerime yoktur. Kur’an-ı Kerim iki düstur gösteriyor; meşveret ve ululemre itaattir”(Bkz meclis tutanakları)diyerek hilafetin kaldırılmasını önemle vurgulamış ve hilafet 1924 yılında mecliste oy birliği ile kaldırılmıştır.

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Türk Devrimi’nin temel özelliği”tam bağımsızlık” anlayışıdır.Bu bağımsızlık, kurucu meclisin ABD ve Batı emperyalizmine ve aynı zamanda da Sovyet Rusya totaliterliğine karşı çıkan,kendine özgün bir millet egemenliğine dayanmasıdır. Türkiye Cumhuriyetinde hilafet ve saltanat dahil büyük millet meclisinin üstünde bir otorite yoktur,olmalalıdır da.Hilafet çağrıları Atatürk devrimlerine ve cumhuriyete tam da bir başkaldırıdır.Bunu farketmeyenler kendi devrimlerine ve devrimcilerine sahip çıkmaktan aciz olanlardır. Bu konudaki meclis tutanaklarını özenle okumalarını özellikle muhalefet milletvekillerine öneriyorum.