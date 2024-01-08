Adalet mi bu? Millete % 37, Vekile % 49 zam!

Her zaman, hak, hukuk, adalet diyoruz…

Ama bunun gereği yerine getirilmiyor.

Emekliye ve memura yapılan son zam oranların da dahi adaletsizlik yaşandı.

Dar gelirli emekli, yüzde 37.7’lik zamla nasıl geçineceğini düşünürken, zam piyangosu yine milletvekillerine vurdu.

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Zamla birlikte milletvekili maaşı 95 bin liradan 141 bin 883 liraya, milletvekili emeklisinin aylığı da 64.960 liradan 96.958 liraya çıktı. Emekli olup, milletvekilliği devam eden milletvekillerinin maaşı ise 160 bin liradan 238 bin 843 liraya yükseldi.

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Vekil emekliye 32 bin lira zam verilirken sıradan emeklinin aylığına sadece 2.818 TL zam yapıldı. Sözcü’den Erdoğan Süzer, yapılan zamlarla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Birlikte okuyalım;

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“İktidarın zam sistemi milyonlarca emekliyi çileden çıkardı. Milletvekili emeklisinin 65 bin liralık maaşına yüzde 49.25 oranında zam yapılırken, geçim savaşı veren sıradan emeklinin 7 bin 500 liralık sefalet maaşına sadece yüzde 37.6’lık zam yapıldı. Vatandaşı enflasyona karşı ezdirmeme sözü veren Cumhurbaşkanı, bakan ve başkanlar da yüzde 49.25’lik zamdan faydalandı. Adaletsiz zam yüzünden vekil emekli ile sıradan emekli arasındaki maaş uçurumu 57 bin 460 liradan 86 bin 641 liraya kadar çıktı. Devleti yönetenler kendilerine yüzde 49.25 zam yaparken, geçim savaşı veren yoksul emeklilere yüzde 37.57’lik zammı reva görünce, altta kalan milyonlarca dar gelirlinin adeta canı çıktı.

ALTTA KALANIN CANI ÇIKTI

Çarşı pazarda aynı fiyat artışlarına maruz kalan milletvekili emeklisi 31 bin 998 liralık zammı aldı. Buna karşılık ayda 7 bin 500 lira maaşla geçinmeye çalışan milyonlarca emekliye 2 bin 818 liralık zam yeterli görüldü. Şimdi emekli vekil 97 bin liralık yeni maaşıyla keyif sürmeye, milyonlarca emekli ise 10 bin 318 liralık maaşıyla geçim savaşına devam edecek. Milletin yasa çıkarma yetkisi verdiği milletvekillerinin, bu yetkilerini yoksul halkın derdine çare olmak yerine kendi gelirlerini artırmaktan yana kullandıkları ifade edildi. Milletvekillerinin geçen yıl emekli aylıklarına düşük zam gelince bir gecede alelacele yasa çıkarıp zam sistemini değiştirdiği anımsatıldı. Böylece kendi emekli aylıklarına yüksek zammı adeta garantiye aldıkları aktarıldı. Ancak sıradan emekli için aynı durum söz konusu olmadı.

KENDİLERİNE KIYAK YAPTILAR

Milleti enflasyona ezdirmeyeceğini söyleyen devlet yöneticilerinin aldığı zamlar da dudak uçuklattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın brüt maaşı yüzde 30.7, milletvekili emekli aylığı yüzde 49.25 arttı. Erdoğan’ın aylık geliri 279 bin TL oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekli vekil maaşı ile 79.4 bin TL arttı…

GAYE HANIM’IN MAAŞI…

İstanbul’da ev kiralarının pahalı olmasından yakınan ve annesinin yanına yerleşen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın maaşı 78.8 bin TL artarak 160 bin TL’den 238 bin TL’ye çıktı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın zammı 47.7 bin lirayı aştı.”

BU ADALETSİZLİK GİDERİLMELİ!

Yukarıdaki değerlendirmeyi okudunuz. Maaş oranlarında ve maaş dengesinde ne kadar adaletsizlik olduğunu gördünüz.

Maaşlar eriyince satın alım gücü düştü, satın alım gücü düşünce vatandaş çaresiz kalmaya başladı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, derhal devreye girmeli ve SGK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam vermeli.

Bu adaletsizliği en alt düzeye getirmeli.