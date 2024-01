Saraylı Köyüne daha önce gittim diyemem…

Gölcük Saraylı Köyüne seneler önce gitmiştim ama şimdiki gözlerimle, gözlemlerimle ve yanımda tarihten anlayan, tarihin içinde olan kişilerle değildi gidişim. Rehber, Sanat Tarihçi, Orman Mühendisi ile de gitmemiştim. O yüzden seneler önce de olsa gittim diyemem.

Dolayısıyla geçen hafta Salı günü Kocaeli Dokümantasyon Merkezi ile gittiğimiz Gölcük Saraylı Köyü gözüme bir başka güzel geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bizlere tahsis ettiği otobüs ve rehberimiz Kerim Topçu ile gezimize Saraylı Köyü Kazıklı Kervansarayından başladık. Şu an Kültür Yapısı olarak kullanılan Kervansaray.

Rehberimiz Kerim Topçu’ nun anlatımı ile “Yapı geçmişte pek çok tadilat geçirmiş, son olarak 1999 Marmara depreminde ağır bir hasar alıyor daha sonra 2000’li yılların başlarında Gölcük Belediyesi tarafından onarılıyor ve bugünkü görünümünü kazanıyor. Kervansaraylar, Osmanlı döneminde Bugünkü dinlenme tesisleri gibi konaklama yapılan yapılardır. Özellikle İstanbul’dan Hicaz’a gidecek olan vatandaşların uğrak noktalarından bir tanesidir burası.”

Sanat Tarihçi Ayla Cürgen ise bizlere geçmişteki Kervansaraylar hakkında bilgi verdi. “Kervansaraylar Anadolu’dan önce Asya da, Büyük Selçuklu, Karahanlı ve Gazne de vardı. Eskiden konargöçer topluluklar olsun, ticari topluluklar olsun bunlar genellikle develerle yolculuk yaptıkları için deve yürüyüşüne göre dokuz saatte bir dinlenmek gerekirdi, bu da kırk kilometreye tekabül ediyor. Her kırk kilometrede bir kapalı Kervansaray ya da açık Kervansaray dediğimiz, iklim şartlarına göre Kervansaraylara uğranırdı. Birde Hanlar vardı, Hanlar şehir içinde otel gibi kullanılır orada üç gün parasız kalınır sonra para ödenirdi. Kervansaraylar yol üzerindeydi ve ücretsiz kalınırdı. Hayvanlar için ayrı barınaklar, insanlar için ayrı kalacak yerleri vardı. Birde sultanların yaptırdığı Kervansaraylarda köşk dediğimiz kısımlar vardır. Burası kendilerine özel mekanlardı.”

Kazıklı Kervansaraydan ayrıldıktan sonra, ilk durağımız köy meydanında ki Saraylı Anıt Çınar ağacıydı. Önünde yazılı olan tabelaya göre ağaç 1200 yıllık ama gezide bize eşlik eden Orman Mühendisi Necdet Güler’ e göre “Bir ağacın yaşını bulmak için yapılacak şey ağacı en dibinden kesmektir. Kesildiği yerden halkalar çıkar. Bu halkaları saydığımızda yaşını öğrenebiliriz. Bu halkaların bir özelliği vardır. Baharda olanı açık renktir, yazın mevsim bitmeden olanı koyu renk ve incedir. Bunları sayarsınız, ikiye bölersiniz o da tam yaşını vermez, iki üç yaş atar. İki halka bir sene sayılır. Fakat bir şey daha vardır, bazı seneler kuraklık vs. olursa halka olmadığı gibi bazı seneler çift halka da olur.” diyerek anlattı bize ağacın yaşının nasıl bulunacağını.

Bu anıt çınar ağacının içi bir oda büyüklüğünde olacak şekilde boşmuş, bir zamanlar orada ayakkabı tamircisi varmış ama şimdi kapı gibi kullanılan oyuk kapatılmış. İçini reçineyle kaplamışlar çürümemesi için.

Ayla Cürgen “Osmanlı bir yeri fethettiği zaman oraya bir çınar ağacı dikermiş. Tahminen bu ağaç için de Osmanlı dönemi diye söyleyebiliriz.” diyor.

Rehberimiz Kerim Topçu;“Köyün mezarlarında yapılan kazılar sonucunda Roma dönemine ait kalıntılar bulunduğu tespit edilmiştir. Yani bu köyün evveliyatı çok eskidir. Osmanlı da diyebiliriz, Bizans dönemi de diyebiliriz.”

Ağacın dibinde Bizans döneminden kalma sütun başlıkları vardı. “Üzerinde enginar ya da kenger yaprağı dediğimiz iyon sitilinin alt kısmıdır. Sütun iki farklı taştan oluşmaktadır. Sanatçılar genellikle doğadan, doğadaki bitkilerden yararlanmışlardır. Sütunlar bir kazıda bulunup ağacın altına getirilmiş. Üsteki taş Bizans, alttaki taş ise Helenistik döneme ait olabilir.” diyor Ayla Cürgen.

Ağacın hikayesini dinledikten sonra Saraylı evlerini geziyoruz.

Rehberimiz Kerim Topçu “Tarihi evveliyatı çok eski bir köy Saraylı Köyü. Osmanlı dönemi hatta Bizans dönemine kadar gidiyor. Burada ki evler on dokuzuncu yüzyıldan kalma evler. Klasik Osmanlı Türk mimarisinde olan evlere benzemektedir. Genellikle iki ya da üç katlıdır. Alt katlar genelde belli bir seviyeye kadar moloz ve taş malzemeden yapılır üst katlar ahşap ve bağdadi sıva şeklinde yöreye has bir şekilde yapılır. Buradaki tarihi evlerimizin alt katları genelde sıcak olduğu için kışın kullanılırmış. Yazın da üst katlarda ikamet ederlermiş. On dokuzuncu yüzyıldan daha eskisi yok burada” diyor.

Oradaki eskiden kalma evler sayısı az da olsa koruma altına alınmış. Saraylı Köyü Kentsel Sit Alanı, Koruma altına alınmadan önce yıkılıp yerine köyün özelliğini bozan binalar yapılmış. Şimdi ise kimse istediği gibi, izinsiz çivi bile çakamıyor.

Bu anlatımlardan sonra ortasında odun sobasının yandığı, kapısından girer girmez sıcağının yüzümüze vurduğu ve eskiye hasret kaldığımız odun sobalı Tarihi Çınaraltı Cafe’de çaylarımızı içtik. Vaktimiz kısıtlı olduğu için bir çay içimi kalabildik orada. Çaylarımızı içtikten sonra tarihi çınar ağacının yanındaki camiinin kapısı ile ilgili bilgileri Kerim Topçu anlattı bizlere. “Kapının ahşap, taş ve madeni oymacılık olduğunu, o dönemlerden, on dokuzuncu yüzyıldan kalmış bir kapı olabileceğini söylüyorlar. Kapının başka bir yerden gelip oraya takılması caminin de yapıldığı yıl olan 1959 yılına ait.”

Ayla Cürgen ise Kapının üstünde enginar desenleri var, fırıldak motifi dediğimiz bir motif var. Çiçek motifleri ve vazo içerisinden çıkmış natürmort dediğimiz bir sepet, bir vazo içinden çıkmış barok dönemini hatırlatan süslemeler var. Sepet örgüsü ve bitkisel ağırlıklı süslemeler var.” diyerek kapının süslemeleri hakkında bilgi verdi bizlere.

Camii, tarihi çınar ağacı, çay içtiğimiz cafe ve oymalı ahşap evin bulunduğu Saraylı Köyünün merkezi dediğimiz, yerden ayrılıyoruz ve Hattat Ali Vasfi İzmidi Hüsn – i Hat Müzesinin bulunduğu Örcün Köyüne gidiyoruz. Aynı zamanda Sultan Baba türbesinin olduğu Örcün Köyü. Hattat Ali Vasfi İzmidi Hüsn – i Hat Müzesi daha önce hamam olarak kullanılıyormuş ve 2021 yılında Kocaeli Valiliği ve Gölcük Belediyesi tarafından restore edilerek Kocaeli’nin ilk ve tek Hat Sanatı müzesi olarak hizmete açılmış.

Gezimizin son ayağına biraz bayır, biraz da mezarlığın içinden merdivenle çıkarak, daha çok Sultan Baba olarak bildiğimiz İbrahim Edhem Hz. türbesine varıyoruz. Oraya gidip dua etmeden, dileğimizi dilemeden olmaz. Çıktığımız yoldan geri dönüp Sultan Baba Mescidinin bahçesinde kahvelerimizi içip İzmit’e geri dönüş için yola çıkıyoruz.